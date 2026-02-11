r
Ropogós sült banán villámgyorsan

Fekete Melinda
Virágmintás tányéron, aranybarnára sült, bundás banánszeletek vaníliafagyival és karamellszósszal.
Hozzávalók

A sült banánhoz

284
Kalória
3.7g
Fehérje
58.3g
Szénhidrát
3.9g
Zsír
60.6g
Víz
-
Koleszterin
2.4g
Élelmi rost
25.1g
Cukor
  • 3% Fehérje
  • 46% Szénhidrát
  • 3% Zsír

Összesen 107 kcal

Elkészítés

A sült banánhoz

  1. A banánokat pucoljuk meg, vágjuk félbe őket, majd a feleket vágjuk ketté hosszában.
  2. A rizspapírt nedvesítsük be, majd helyezzük az egyik szélére a banánszeletet és szórjuk meg egy csipet barna cukorral és fahéjjal. A rizspapír két oldalát hajtsuk fel majd kezdjük el feltekerni a banánnal. Tegyünk így az össze banánszelettel.
  3. Forrósítsunk olajat, majd süssük ki a banánokat aranybarnára. Mikor megsültek szedjük őket konyhai papírtörlőre.
  4. Tálaláskor meglocsolhatjuk mézzel, karamellszósszal, mogyorókrémmel és jól áll mellé a fagyi is.

Tökéletes gyors nasi, ha valami édesre vágysz. Kívül ropogós, belül puha és krémes. Eheted fagyival, mogyorókrémmel vagy karamellszósszal, de magában is isteni finom. Ha nem szeretnél olajat használni, airfryerben sütve is működik.

