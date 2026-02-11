Ropogós sült banán villámgyorsan
Hozzávalók
A sült banánhoz
-
3 db banán
-
12 csipet barna cukor (a banánok tetejére)
-
12 db rizslap
-
fahéj ízlés szerint
-
2 ek karamell öntet (opcionális)
-
20 dkg vanília fagylalt (opcionális)
-
3 dl napraforgó olaj
- 3% Fehérje
- 46% Szénhidrát
- 3% Zsír
A sült banánhoz
-
113g banán64 kcal
-
0 kcal
-
30g rizslap109 kcal
-
0 kcal
-
16 kcal
-
50g vanília fagylalt95 kcal
-
64g napraforgó olaj0 kcal
- 3% Fehérje
- 46% Szénhidrát
- 3% Zsír
A sült banánhoz
-
450g banán256 kcal
-
0 kcal
-
120g rizslap437 kcal
-
0 kcal
-
30g karamell öntet65 kcal
-
200g vanília fagylalt380 kcal
-
255g napraforgó olaj0 kcal
- 3% Fehérje
- 46% Szénhidrát
- 3% Zsír
A sült banánhoz
-
42.7g banán24 kcal
-
0 kcal
-
11.4g rizslap41 kcal
-
0 kcal
-
2.8g karamell öntet6 kcal
-
19g vanília fagylalt36 kcal
-
24.2g napraforgó olaj0 kcal
- 3% Fehérje
- 46% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 48% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 3.7 g
Zsír
-
Összesen 3.9 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 218.2 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 5 mg
-
Kálcium 13 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 23 mg
-
Foszfor 65 mg
-
Nátrium 111 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 58.3 g
-
Cukor 25 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 60.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 4 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 6 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 15 micro
-
Kolin: 9 mg
-
Retinol - A vitamin: 1 micro
-
α-karotin 18 micro
-
β-karotin 19 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 16 micro
- 3% Fehérje
- 46% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 48% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 14.6 g
Zsír
-
Összesen 15.6 g
-
Telített zsírsav 15 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 872.6 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 21 mg
-
Kálcium 51 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 94 mg
-
Foszfor 259 mg
-
Nátrium 444 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 233.1 g
-
Cukor 100 mg
-
Élelmi rost 9 mg
Víz
-
Összesen 242.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 14 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 25 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 62 micro
-
Kolin: 37 mg
-
Retinol - A vitamin: 6 micro
-
α-karotin 72 micro
-
β-karotin 75 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 63 micro
- 3% Fehérje
- 46% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 48% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 1.4 g
Zsír
-
Összesen 1.5 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 82.7 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 2 mg
-
Kálcium 5 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 9 mg
-
Foszfor 25 mg
-
Nátrium 42 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 22.1 g
-
Cukor 10 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 23 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 6 micro
-
Kolin: 3 mg
-
Retinol - A vitamin: 1 micro
-
α-karotin 7 micro
-
β-karotin 7 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 6 micro
Elkészítés
A sült banánhoz
- A banánokat pucoljuk meg, vágjuk félbe őket, majd a feleket vágjuk ketté hosszában.
- A rizspapírt nedvesítsük be, majd helyezzük az egyik szélére a banánszeletet és szórjuk meg egy csipet barna cukorral és fahéjjal. A rizspapír két oldalát hajtsuk fel majd kezdjük el feltekerni a banánnal. Tegyünk így az össze banánszelettel.
- Forrósítsunk olajat, majd süssük ki a banánokat aranybarnára. Mikor megsültek szedjük őket konyhai papírtörlőre.
- Tálaláskor meglocsolhatjuk mézzel, karamellszósszal, mogyorókrémmel és jól áll mellé a fagyi is.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Sütés ideje: 5 p
Tökéletes gyors nasi, ha valami édesre vágysz. Kívül ropogós, belül puha és krémes. Eheted fagyival, mogyorókrémmel vagy karamellszósszal, de magában is isteni finom. Ha nem szeretnél olajat használni, airfryerben sütve is működik.