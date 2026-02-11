Ha magas a koleszterinszinted, a reggeli nemcsak szimpla étkezés, hanem stratégiai eszköz is a szíved és a keringésed egészségéhez.

Ha magas a koleszterinszinted, nemcsak az számít, mit eszel, hanem hogy mikor eszel először a nap során. Az étkezési időzítés ugyanis fontos szerepet játszhat abban, hogyan alakul a szervezet lipidprofilja, és hogyan hat a szív- és érrendszer egészségére.

Ez a legjobb időpont a reggelire, ha magas a koleszterinszinted

Miért számít a reggeli?

A reggeli beiktatása segít beindítani az anyagcserét, és megadakályozza a nap folyamán a rossz koleszterin (LDL) szintjének emelkedését. A kutatások szerint azok, akik rendszeresen reggeliznek, gyakran jobb lipidprofilt és alacsonyabb szívbetegség-kockázatot mutatnak, mint akik kihagyják ezt a fő étkezést.

Mikor a legjobb reggelizni?

A dietetikusok egyértelmű ajánlása az, hogy próbálj meg mihamarabb reggelizni, de legkésőbb 1–2 órán belül ébredést követően. Ez segít abban, hogy ne maradj üres gyomorral sokáig, mert a későbbi reggeli vagy a reggeli kihagyása összefüggésbe hozható a magasabb LDL-szinttel és az egészségtelen ételválasztással később a nap során.

Egyszerűen fogalmazva: ha reggel 7 körül ébredsz, akkor érdemes 8-ig, de legkésőbb 9-ig megejteni az első étkezésedet. Ez segíthet csökkenteni a vér koleszterinszintjének ingadozásait, és támogatja a jobb szív- és érrendszeri egészséget.

A reggeli beiktatása segít beindítani az anyagcserét

Mit tegyél a reggelidbe?

Nemcsak a miként, hanem a mit is fontos. A rostban gazdag, telítetlen zsírokban bővelkedő, cukrot és telített zsírt mellőző reggeli kedvező hatással van a koleszterinre.

Többek közt ezeket ajánljuk:

zabkása friss gyümölccsel,

teljes kiőrlésű gabona- és diófélék,

avokádó és magvak,

rostos gyümölcsök és zöldségek reggelire.

Ugyanakkor a magas cukortartalmú gabonapelyheket, süteményeket vagy feldolgozott húsokat érdemes kerülni, mert ezek hozzájárulhatnak az LDL-szint emelkedéséhez, és ronthatják a szív- és érrendszeri kockázatot.

Forrásunk volt.