Heti Menü – Szaftos pörköltös hetet tartunk, édes palacsintás lezárással

Semmi flanc, semmi olasz, francia vagy ázsiai konyha, ezen a héten csakis pörköltek, hozzájuk illő levesek és csodás palacsinták várnak ránk, melyektől maradéktalanul jóllakunk majd. Mutatunk tojás-, borsó-, gomba-, de sertés-, marha- és csirkepörköltet is, valamint Gundel-palacsintát, de finn tepsis, vegán, pufi sütőtökös amerikai és kakaós tésztás verziót is. Főzzetek, süssetek velünk, mint mindig!
Lássuk az e heti menüt!
Leves
KöménymaglevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű231Kalória6.5gFehérje32.4gSzénhidrát8.4gZsír
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű400Kalória28.1gFehérje26.7gSzénhidrát19gZsír
Desszert
Egyszerű kakaós palacsintaadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű505Kalória11.4gFehérje55.4gSzénhidrát25.4gZsír
hétfő
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű138Kalória3.5gFehérje15.6gSzénhidrát5gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes525Kalória44.1gFehérje8.5gSzénhidrát34.1gZsír
Desszert
Gundel palacsinta egyszerűenadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes966Kalória17.1gFehérje95gSzénhidrát56.3gZsír
kedd
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű319Kalória12.9gFehérje39.7gSzénhidrát9.7gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű891Kalória37.4gFehérje104.2gSzénhidrát35.2gZsír
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű364Kalória9.3gFehérje54.6gSzénhidrát12gZsír
szerda
Leves
Krémes burgonyakrémlevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű247Kalória6.9gFehérje42gSzénhidrát5gZsír
Főétel
20 perces zöldborsópörköltadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű136Kalória6.2gFehérje19.1gSzénhidrát4.5gZsír
Desszert
Egyszerű vegán palacsintaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű480Kalória6.8gFehérje77.6gSzénhidrát15.3gZsír
csütörtök
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű619Kalória24.3gFehérje56.5gSzénhidrát31.1gZsír
Főétel
Klasszikus csirkepörköltadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű649Kalória48.6gFehérje7.3gSzénhidrát46.3gZsír
Desszert
Fahéjastekercs-palacsintaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1176Kalória11.6gFehérje154.9gSzénhidrát60.3gZsír
péntek
Leves
Égetett cukkinikrémlevesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű132Kalória3.5gFehérje10.9gSzénhidrát9.3gZsír
Főétel
Vadas-gombaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű246Kalória6.4gFehérje28.2gSzénhidrát13.3gZsír
Desszert
Finn tepsis palacsinta (Pannukakku)adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű390Kalória7.4gFehérje56gSzénhidrát14.7gZsír
szombat
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes442Kalória14.6gFehérje62.1gSzénhidrát15.6gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes719Kalória62.5gFehérje62.4gSzénhidrát20.3gZsír
Desszert
Bécsi rakott palacsintaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes976Kalória39.2gFehérje83.1gSzénhidrát52.1gZsír
vasárnap
