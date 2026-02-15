Gasztro

2026.02.15.

Heti Menü – Szaftos pörköltös hetet tartunk, édes palacsintás lezárással

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

E heti menünkben a szaftos pörköltek kerülnek középpontba, leves és palacsinta ölelésében. Nem lehet panasz a fogásokra, győződjetek meg róla ti is!

Semmi flanc, semmi olasz, francia vagy ázsiai konyha, ezen a héten csakis pörköltek, hozzájuk illő levesek és csodás palacsinták várnak ránk, melyektől maradéktalanul jóllakunk majd. Mutatunk tojás-, borsó-, gomba-, de sertés-, marha- és csirkepörköltet is, valamint Gundel-palacsintát, de finn tepsis, vegán, pufi sütőtökös amerikai és kakaós tésztás verziót is. Főzzetek, süssetek velünk, mint mindig!

Lássuk az e heti menüt!

Ajánlott videó

Legújabb receptek

sushi

Kimbap (Gimbap) - koreai rizstekercs

A kimbap vagy gimbap Koreában olyan ételnek számít, mint nálunk a szendvics: gyors, praktikus, csomagolható és kézben ehető. A tekercs nagyon laktató, ráadásul bármilyen kedvünkre való ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept