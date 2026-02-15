Ezt rontjuk el zabkása készítésekor – Mutatjuk a trükköt, hogyan ne legyen többé ragacsos

A zabkása az egyik legegyszerűbb és legegészségesebb reggeli, mégis sokszor csalódást okoz. Ahelyett, hogy krémes és selymes lenne, ragacsos, tapadós massza kerül a tányérra.

A zabpehely főzés közben folyadékot szív magába, miközben a benne lévő keményítő hő hatására sűríteni kezdi a kását. Ez adja a kellemesen krémes állagot.

Csakhogy van egy pont, ahol ez a folyamat átfordulhat rossz irányba: ha a zab túl sokáig marad a tűzön, a keményítő nagy mennyiségben kioldódik, a szemek szétesnek, az egész pedig nyúlós, összetapadó állagú lesz. Ilyenkor már nem krémes, hanem ragacsos.

Túl sokáig főzöd, ezért lesz ragacsos a zabkásád

Mennyi ideig kell főzni valójában a zabkását?

Sokan abban a hitben hagyják hosszasan rotyogni, hogy így lesz igazán puha. Pedig az apró szemű zabpehelynek általában 3–5 perc is elég. A nagyobb szemű változat is elkészül 8–10 perc alatt.

Fontos tudni: a zabkása a tűzről levéve is tovább sűrűsödik. Ha megvárod, míg a lábasban tökéletesen sűrűnek tűnik, mire a tányérra kerül, már túl tömény lesz.

Almás zabkása fahéjjal 1 adag Idő 20 p Költség megfizethető Nehézség könnyű 945 Kalória 27.8g Fehérje 122.2g Szénhidrát 41.5g Zsír Még több kása

Ezek a hibák még tovább rontanak a helyzeten

Túl kevés folyadék

Ha kevés vizet vagy tejet adsz hozzá, a zab gyorsan besűrűsödik, és hajlamos leszel tovább főzni. Ezzel csak még ragacsosabb lesz.

Folyamatos kevergetés

Az állandó kavargatás segíti a keményítő kioldódását, ami extra sűrű, tapadós állagot eredményezhet.

Túl magas hőfok

Az erős forralás gyorsan széteső, pépes zabkását eredményez.

Ha igazán krémes, de nem ragadós zabkását szeretnél, tartsd be az alábbi szabályokat

1 rész zabhoz adj 2–3 rész folyadékot

Közepes lángon főzd

Csak időnként keverd meg

3–5 perc után ellenőrizd az állagát

Akkor vedd le, amikor még enyhén hígabb a kívántnál

Egy fedő alatti 2–3 perces pihentetés csodát tesz: a zab felszívja a maradék folyadékot, miközben nem fő túl.

Apró trükk, ami sokat számít Ha van időd, főzés előtt 10–15 percre áztasd be a zabpelyhet. Így gyorsabban megpuhul, rövidebb ideig kell főzni, és kisebb eséllyel válik ragacsossá.

Forrásunk volt.