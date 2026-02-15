Ezt rontjuk el zabkása készítésekor – Mutatjuk a trükköt, hogyan ne legyen többé ragacsos

A zabpehely főzés közben folyadékot szív magába, miközben a benne lévő keményítő hő hatására sűríteni kezdi a kását. Ez adja a kellemesen krémes állagot.
Csakhogy van egy pont, ahol ez a folyamat átfordulhat rossz irányba: ha a zab túl sokáig marad a tűzön, a keményítő nagy mennyiségben kioldódik, a szemek szétesnek, az egész pedig nyúlós, összetapadó állagú lesz. Ilyenkor már nem krémes, hanem ragacsos.
Mennyi ideig kell főzni valójában a zabkását?
Sokan abban a hitben hagyják hosszasan rotyogni, hogy így lesz igazán puha. Pedig az apró szemű zabpehelynek általában 3–5 perc is elég. A nagyobb szemű változat is elkészül 8–10 perc alatt.
Fontos tudni: a zabkása a tűzről levéve is tovább sűrűsödik. Ha megvárod, míg a lábasban tökéletesen sűrűnek tűnik, mire a tányérra kerül, már túl tömény lesz.
Ezek a hibák még tovább rontanak a helyzeten
- Túl kevés folyadék
Ha kevés vizet vagy tejet adsz hozzá, a zab gyorsan besűrűsödik, és hajlamos leszel tovább főzni. Ezzel csak még ragacsosabb lesz.
- Folyamatos kevergetés
Az állandó kavargatás segíti a keményítő kioldódását, ami extra sűrű, tapadós állagot eredményezhet.
- Túl magas hőfok
Az erős forralás gyorsan széteső, pépes zabkását eredményez.
Ha igazán krémes, de nem ragadós zabkását szeretnél, tartsd be az alábbi szabályokat
- 1 rész zabhoz adj 2–3 rész folyadékot
- Közepes lángon főzd
- Csak időnként keverd meg
- 3–5 perc után ellenőrizd az állagát
- Akkor vedd le, amikor még enyhén hígabb a kívántnál
Egy fedő alatti 2–3 perces pihentetés csodát tesz: a zab felszívja a maradék folyadékot, miközben nem fő túl.