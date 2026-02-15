Család

Ezt rontjuk el zabkása készítésekor – Mutatjuk a trükköt, hogyan ne legyen többé ragacsos

A zabkása az egyik legegyszerűbb és legegészségesebb reggeli, mégis sokszor csalódást okoz. Ahelyett, hogy krémes és selymes lenne, ragacsos, tapadós massza kerül a tányérra.

A zabpehely főzés közben folyadékot szív magába, miközben a benne lévő keményítő hő hatására sűríteni kezdi a kását. Ez adja a kellemesen krémes állagot.

Csakhogy van egy pont, ahol ez a folyamat átfordulhat rossz irányba: ha a zab túl sokáig marad a tűzön, a keményítő nagy mennyiségben kioldódik, a szemek szétesnek, az egész pedig nyúlós, összetapadó állagú lesz. Ilyenkor már nem krémes, hanem ragacsos.

Túl sokáig főzöd, ezért lesz ragacsos a zabkásád

Mennyi ideig kell főzni valójában a zabkását?

Sokan abban a hitben hagyják hosszasan rotyogni, hogy így lesz igazán puha. Pedig az apró szemű zabpehelynek általában 3–5 perc is elég. A nagyobb szemű változat is elkészül 8–10 perc alatt.

Fontos tudni: a zabkása a tűzről levéve is tovább sűrűsödik. Ha megvárod, míg a lábasban tökéletesen sűrűnek tűnik, mire a tányérra kerül, már túl tömény lesz.

Ezek a hibák még tovább rontanak a helyzeten

  • Túl kevés folyadék

Ha kevés vizet vagy tejet adsz hozzá, a zab gyorsan besűrűsödik, és hajlamos leszel tovább főzni. Ezzel csak még ragacsosabb lesz.

  • Folyamatos kevergetés

Az állandó kavargatás segíti a keményítő kioldódását, ami extra sűrű, tapadós állagot eredményezhet.

  • Túl magas hőfok

Az erős forralás gyorsan széteső, pépes zabkását eredményez.

Ha igazán krémes, de nem ragadós zabkását szeretnél, tartsd be az alábbi szabályokat

  • 1 rész zabhoz adj 2–3 rész folyadékot
  • Közepes lángon főzd
  • Csak időnként keverd meg
  • 3–5 perc után ellenőrizd az állagát
  • Akkor vedd le, amikor még enyhén hígabb a kívántnál

Egy fedő alatti 2–3 perces pihentetés csodát tesz: a zab felszívja a maradék folyadékot, miközben nem fő túl.

Apró trükk, ami sokat számít

Ha van időd, főzés előtt 10–15 percre áztasd be a zabpelyhet. Így gyorsabban megpuhul, rövidebb ideig kell főzni, és kisebb eséllyel válik ragacsossá.

