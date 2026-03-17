Tökéletes zserbó
Hozzávalók
A tésztához
-
1.5 dl tej
-
0.5 ek cukor
-
2 dkg friss élesztő
-
600 g finomliszt
-
300 g vaj
-
50 g tejföl
-
2 db tojássárgája
-
1 csipet só
A töltelékhez
-
30 dkg dió (darált)
-
5 dkg porcukor
-
80 dkg sárgabaracklekvár
A csokimázhoz
-
15 dkg étcsokoládé
-
70 ml habtejszín
-
7.5 dkg vaj
- 21% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 17.1 g
Zsír
-
Összesen 74.8 g
-
Telített zsírsav 33 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 18 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 20 g
-
Koleszterin 170 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 663.5 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 34 mg
-
Kálcium 130 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 111 mg
-
Foszfor 318 mg
-
Nátrium 61 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 151.5 g
-
Cukor 67 mg
-
Élelmi rost 7 mg
Víz
-
Összesen 63.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 373 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 9 mg
-
D vitamin: 13 micro
-
K vitamin: 6 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 96 micro
-
Kolin: 86 mg
-
Retinol - A vitamin: 365 micro
-
α-karotin 3 micro
-
β-karotin 95 micro
-
β-crypt 2 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 78 micro
Elkészítés
A tésztához
- Az élesztőt a langyos tejbe morzsoljuk, hozzáadjuk a cukrot, és felfuttatjuk.
- Közben a lisztet egy tálba szitáljuk, majd hozzáadjuk a hideg, kis kocákra vágott vajat, és gyorsan összemorzsoljuk.
- Hozzáadjuk az élesztős tejet, a tejfölt, a sót, a tojássárgáját, és összedolgozzuk. Négy egyenlő nagyságú tésztát vágunk belőle. Letakarva egy órára a hűtőbe tesszük.
- Közben fogjuk a tepsit, amiben sütni fogunk, és két sütőpapírt akkorára vágunk, mint az alja.
- Ha az egy óra letelt, kivesszük az egyik tésztagombócot, és az egyik sütőpapírra helyezve kinyújtjuk. A kilógó széleket levágjuk. A tésztát a papíros oldalával lefele a tepsibe tesszük.
A töltelékhez
- A diót elkeverjük a porcukorral. Ha az első tészta a tepsiben van, megkenjük a lekvár harmadával, és megszórjuk a cukros dió harmadával.
- Kivesszük a második tésztát is a hűtőből, ugyanúgy kinyújtjuk, mint az elsőt, a papíron. A papírral felfelé a töltelékre tesszük, majd lehúzzuk róla a papírt.
- Még kétszer így teszünk, a három rétegű töltelék tetejére az utolsó tésztalap kerüljön.
- Hústűvel jól megszurkáljuk, és 175 fokra előmelegített sütőbe toljuk 40 percre.
- Ha kész, kivesszük és langyosra hűtjük.
A csokimázhoz
- Egy edényt vízgőz fölé állítunk, beletesszük a csokit, a tejszínt és a vajat. Kevergetve összeolvasztjuk, majd a langyos sütemény tetejére öntjük.
- 1-2 órán át szobahőmérsékleten pihentetjük, majd hűtőbe tesszük.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Sütés ideje: 40 p
- Sütés hőfoka: 175 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
- Tepsi mérete: 40X30
A zserbó nem egy egyszerű műfaj, sok lépésből áll, és ha csak egy is félremegy, akkor vagy kiszárad, vagy nem sül át, és így tovább, ha ezzel a recepttel próbálkoztok, biztosan jól fog sikerülni!
A tökéletes zserbó: így lesz omlós a tészta és szaftos a töltelék
A zserbó az egyik legismertebb és legkedveltebb magyar sütemény: omlós tészta, diós-lekváros töltelék és csokimáz tökéletes harmóniája. Nem véletlen, hogy ünnepeken és hétköznapokon is előkerül, egyszerre klasszikus és ellenállhatatlan.
Akárcsak a tiramisu, ez a desszert is rétegezésre épül, és bár nem a leggyorsabb sütemény, az eredmény minden percet megér.
A zserbó alapjai
A klasszikus zserbó három fő elemből áll:
- omlós, élesztős tészta
- darált dió és sárgabaracklekvár rétege
- csokoládémáz a tetején
A tészta enyhén kelt, mégis inkább omlós, mint levegős, ettől lesz igazán jellegzetes. A töltelék gazdagsága és a rétegek aránya határozza meg a végeredményt.
A zserbó elkészítése – a tökéletes állag titka
A tészta
A lisztet elmorzsoljuk a vajjal, majd hozzáadjuk a cukrot és az élesztőt. Ezután tojással és tejjel összeállítjuk a tésztát, amit rövid ideig pihentetünk, hogy könnyebben dolgozható legyen. A megpihent tésztát több részre osztjuk, majd vékony lapokká nyújtjuk.
A rétegezés
Az első kinyújtott tésztalapot tepsibe helyezzük, megkenjük lekvárral, majd egyenletesen megszórjuk cukros darált dióval. Ezt a rétegezést többször megismételjük, ügyelve arra, hogy mindenhol egyenletes legyen a töltelék. A legfelső tésztalapot villával megszurkáljuk, hogy sütés közben ne púposodjon fel, majd az egészet készre sütjük.
A befejezés
A megsült és kihűlt zserbót bevonjuk csokoládémázzal, majd hagyjuk állni. Érdemes egy teljes napot pihentetni, hogy az ízek tökéletesen összeérjenek, és a sütemény elnyerje jellegzetesen szaftos, omlós állagát.
Tippek, hogy tényleg tökéletes legyen
Ne dolgozd túl a tésztát - Ha túl sokáig gyúrod, elveszíti omlósságát.
Figyelj a lekvár minőségére - A sűrű, savanykás baracklekvár adja az igazi karaktert.
A dió legyen friss - A dió könnyen avasodik – ez az egész sütemény ízét elronthatja.
Hagyd pihenni! - Kulcsfontosságú, hogy legyen ideje összeérni – másnapra lesz igazán az igazi.
Tudtad?
A zserbó a 19. század végén született, és hamar a magyar cukrászat egyik ikonikus desszertje lett. Gazdag, réteges felépítése miatt ünnepi süteményként terjedt el, de ma már a hétköznapokban is gyakran készítjük.
A zserbó változatai
A klasszikus recept mellett számtalan verzió létezik:
- Mákos zserbó – dió helyett mákkal
- Aszalt gyümölcsös változat – lekvár mellé extra töltelék
- Zserbógolyó – sütés nélküli, gyors verzió
- Gluténmentes zserbó – speciális liszttel
Miért szeretjük annyira?
A zserbó igazi „réteges élmény”: minden falatban ott van az omlós tészta, az édes-savanykás lekvár, a ropogós dió és a lágy csokoládé. Nem hivalkodó, mégis minden alkalommal működik, talán pont ez benne a legjobb: egyszerre nosztalgikus és örök kedvenc.