édes süti zserbó

Tökéletes zserbó

Tökéletes zserbó
Tökéletes zserbó
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

A tésztához

A töltelékhez

A csokimázhoz

1328
Kalória
17.1g
Fehérje
151.5g
Szénhidrát
74.8g
Zsír
63.2g
Víz
169.9g
Koleszterin
7.2g
Élelmi rost
66.8g
Cukor
  • 6% Fehérje
  • 50% Szénhidrát
  • 24% Zsír

A tésztához

A töltelékhez

A csokimázhoz

Összesen 1328 kcal
  • 6% Fehérje
  • 50% Szénhidrát
  • 24% Zsír

A tésztához

A töltelékhez

A csokimázhoz

Összesen 10628 kcal
  • 6% Fehérje
  • 50% Szénhidrát
  • 24% Zsír

A tésztához

A töltelékhez

A csokimázhoz

Összesen 407 kcal
  • 6% Fehérje
  • 50% Szénhidrát
  • 24% Zsír
  • 21% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    17.1 g

Zsír

  • Összesen
    74.8 g
  • Telített zsírsav
    33 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    18 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    20 g
  • Koleszterin
    170 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    663.5 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    34 mg
  • Kálcium
    130 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    111 mg
  • Foszfor
    318 mg
  • Nátrium
    61 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    151.5 g
  • Cukor
    67 mg
  • Élelmi rost
    7 mg

Víz

  • Összesen
    63.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    373 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    9 mg
  • D vitamin:
    13 micro
  • K vitamin:
    6 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    96 micro
  • Kolin:
    86 mg
  • Retinol - A vitamin:
    365 micro
  • α-karotin
    3 micro
  • β-karotin
    95 micro
  • β-crypt
    2 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    78 micro
Összesen 1328 kcal
  • 6% Fehérje
  • 50% Szénhidrát
  • 24% Zsír
  • 21% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    136.4 g

Zsír

  • Összesen
    598.5 g
  • Telített zsírsav
    260 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    143 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    160 g
  • Koleszterin
    1359 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    5308.4 g
  • Cink
    21 mg
  • Szelén
    269 mg
  • Kálcium
    1044 mg
  • Vas
    34 mg
  • Magnézium
    884 mg
  • Foszfor
    2541 mg
  • Nátrium
    491 mg
  • Réz
    8 mg
  • Mangán
    17 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    1212.3 g
  • Cukor
    534 mg
  • Élelmi rost
    57 mg

Víz

  • Összesen
    505.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    2981 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    15 mg
  • C vitamin:
    75 mg
  • D vitamin:
    103 micro
  • K vitamin:
    51 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    2 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    15 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    770 micro
  • Kolin:
    688 mg
  • Retinol - A vitamin:
    2917 micro
  • α-karotin
    26 micro
  • β-karotin
    757 micro
  • β-crypt
    15 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    621 micro
Összesen 10628 kcal
  • 6% Fehérje
  • 50% Szénhidrát
  • 24% Zsír
  • 21% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    5.2 g

Zsír

  • Összesen
    22.9 g
  • Telített zsírsav
    10 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    5 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    6 g
  • Koleszterin
    52 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    203.4 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    10 mg
  • Kálcium
    40 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    34 mg
  • Foszfor
    97 mg
  • Nátrium
    19 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    46.4 g
  • Cukor
    20 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    19.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    114 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    3 mg
  • D vitamin:
    4 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    30 micro
  • Kolin:
    26 mg
  • Retinol - A vitamin:
    112 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    29 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    24 micro
Összesen 407 kcal

Elkészítés

A tésztához

  1. Az élesztőt a langyos tejbe morzsoljuk, hozzáadjuk a cukrot, és felfuttatjuk.
  2. Közben a lisztet egy tálba szitáljuk, majd hozzáadjuk a hideg, kis kocákra vágott vajat, és gyorsan összemorzsoljuk.
  3. Hozzáadjuk az élesztős tejet, a tejfölt, a sót, a tojássárgáját, és összedolgozzuk. Négy egyenlő nagyságú tésztát vágunk belőle. Letakarva egy órára a hűtőbe tesszük.
  4. Közben fogjuk a tepsit, amiben sütni fogunk, és két sütőpapírt akkorára vágunk, mint az alja.
  5. Ha az egy óra letelt, kivesszük az egyik tésztagombócot, és az egyik sütőpapírra helyezve kinyújtjuk. A kilógó széleket levágjuk. A tésztát a papíros oldalával lefele a tepsibe tesszük.

A töltelékhez

  1. A diót elkeverjük a porcukorral. Ha az első tészta a tepsiben van, megkenjük a lekvár harmadával, és megszórjuk a cukros dió harmadával.
  2. Kivesszük a második tésztát is a hűtőből, ugyanúgy kinyújtjuk, mint az elsőt, a papíron. A papírral felfelé a töltelékre tesszük, majd lehúzzuk róla a papírt.
  3. Még kétszer így teszünk, a három rétegű töltelék tetejére az utolsó tésztalap kerüljön.
  4. Hústűvel jól megszurkáljuk, és 175 fokra előmelegített sütőbe toljuk 40 percre.
  5. Ha kész, kivesszük és langyosra hűtjük.

A csokimázhoz

  1. Egy edényt vízgőz fölé állítunk, beletesszük a csokit, a tejszínt és a vajat. Kevergetve összeolvasztjuk, majd a langyos sütemény tetejére öntjük.
  2. 1-2 órán át szobahőmérsékleten pihentetjük, majd hűtőbe tesszük.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 30 p
  • Sütés ideje: 40 p
  • Sütés hőfoka: 175 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
  • Tepsi mérete: 40X30

A zserbó nem egy egyszerű műfaj, sok lépésből áll, és ha csak egy is félremegy, akkor vagy kiszárad, vagy nem sül át, és így tovább, ha ezzel a recepttel próbálkoztok, biztosan jól fog sikerülni!

Tökéletes zserbó

A tökéletes zserbó: így lesz omlós a tészta és szaftos a töltelék

A zserbó az egyik legismertebb és legkedveltebb magyar sütemény: omlós tészta, diós-lekváros töltelék és csokimáz tökéletes harmóniája. Nem véletlen, hogy ünnepeken és hétköznapokon is előkerül, egyszerre klasszikus és ellenállhatatlan.

Akárcsak a tiramisu, ez a desszert is rétegezésre épül, és bár nem a leggyorsabb sütemény, az eredmény minden percet megér.

A zserbó alapjai

A klasszikus zserbó három fő elemből áll:

  • omlós, élesztős tészta
  • darált dió és sárgabaracklekvár rétege
  • csokoládémáz a tetején

A tészta enyhén kelt, mégis inkább omlós, mint levegős, ettől lesz igazán jellegzetes. A töltelék gazdagsága és a rétegek aránya határozza meg a végeredményt.

A zserbó elkészítése – a tökéletes állag titka

A tészta

A lisztet elmorzsoljuk a vajjal, majd hozzáadjuk a cukrot és az élesztőt. Ezután tojással és tejjel összeállítjuk a tésztát, amit rövid ideig pihentetünk, hogy könnyebben dolgozható legyen. A megpihent tésztát több részre osztjuk, majd vékony lapokká nyújtjuk.

A rétegezés

Az első kinyújtott tésztalapot tepsibe helyezzük, megkenjük lekvárral, majd egyenletesen megszórjuk cukros darált dióval. Ezt a rétegezést többször megismételjük, ügyelve arra, hogy mindenhol egyenletes legyen a töltelék. A legfelső tésztalapot villával megszurkáljuk, hogy sütés közben ne púposodjon fel, majd az egészet készre sütjük.

A befejezés

A megsült és kihűlt zserbót bevonjuk csokoládémázzal, majd hagyjuk állni. Érdemes egy teljes napot pihentetni, hogy az ízek tökéletesen összeérjenek, és a sütemény elnyerje jellegzetesen szaftos, omlós állagát.

Zserbók az ünnepi asztalon
A tökéletes zserbó omlós tészta, diós-lekváros töltelék és csokimáz harmoniája

Tippek, hogy tényleg tökéletes legyen

Ne dolgozd túl a tésztát - Ha túl sokáig gyúrod, elveszíti omlósságát.

Figyelj a lekvár minőségére - A sűrű, savanykás baracklekvár adja az igazi karaktert.

A dió legyen friss - A dió könnyen avasodik – ez az egész sütemény ízét elronthatja.

Hagyd pihenni! - Kulcsfontosságú, hogy legyen ideje összeérni – másnapra lesz igazán az igazi.

Tudtad?


A zserbó a 19. század végén született, és hamar a magyar cukrászat egyik ikonikus desszertje lett. Gazdag, réteges felépítése miatt ünnepi süteményként terjedt el, de ma már a hétköznapokban is gyakran készítjük.

A zserbó változatai

A klasszikus recept mellett számtalan verzió létezik:

  • Mákos zserbó – dió helyett mákkal
  • Aszalt gyümölcsös változat – lekvár mellé extra töltelék
  • Zserbógolyó – sütés nélküli, gyors verzió
  • Gluténmentes zserbó – speciális liszttel

Miért szeretjük annyira?

A zserbó igazi „réteges élmény”: minden falatban ott van az omlós tészta, az édes-savanykás lekvár, a ropogós dió és a lágy csokoládé. Nem hivalkodó, mégis minden alkalommal működik, talán pont ez benne a legjobb: egyszerre nosztalgikus és örök kedvenc.

