Sertéspörkölt szaftosan
Hozzávalók
40 g kacsazsír
2 db vöröshagyma
1 db tv-paprika
0.5 db hegyes erős paprika
1 db kápia paprika
3 db paradicsom
só ízlés szerint
majoranna ízlés szerint
őrölt fűszerkömény ízlés szerint
bors ízlés szerint
1.5 dl száraz vörösbor (pl. kadarka)
füstölt pirospaprika ízlés szerint
500 g sertéscomb (tisztított súly)
6 dl víz
petrezselyem ízlés szerint
- 89% Víz
TOP ásványi anyagok
Foszfor
Nátrium
Magnézium
Kálcium
Szelén
TOP vitaminok
Kolin:
C vitamin:
Niacin - B3 vitamin:
Likopin
E vitamin:
Fehérje
Összesen 27 g
Zsír
Összesen 13.6 g
Telített zsírsav 4 g
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 6 g
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
Koleszterin 79 mg
Ásványi anyagok
Összesen 531.8 g
Cink 2 mg
Szelén 25 mg
Kálcium 41 mg
Vas 1 mg
Magnézium 45 mg
Foszfor 312 mg
Nátrium 105 mg
Réz 0 mg
Mangán 0 mg
Szénhidrát
Összesen 10.3 g
Cukor 5 mg
Élelmi rost 3 mg
Víz
Összesen 422.6 g
Vitaminok
Összesen 0
A vitamin (RAE): 81 micro
B6 vitamin: 1 mg
B12 Vitamin: 1 micro
E vitamin: 1 mg
C vitamin: 66 mg
D vitamin: 23 micro
K vitamin: 9 micro
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
Niacin - B3 vitamin: 8 mg
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
Folsav - B9-vitamin: 34 micro
Kolin: 97 mg
Retinol - A vitamin: 6 micro
α-karotin 87 micro
β-karotin 789 micro
β-crypt 122 micro
Likopin 1930 micro
Lut-zea 176 micro
Foszfor
Nátrium
Magnézium
Kálcium
Szelén
TOP vitaminok
Kolin:
C vitamin:
Niacin - B3 vitamin:
Likopin
E vitamin:
Fehérje
Összesen 107.9 g
Zsír
Összesen 54.4 g
Telített zsírsav 18 g
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 22 g
Többszörösen telítetlen zsírsav 11 g
Koleszterin 315 mg
Ásványi anyagok
Összesen 2127.3 g
Cink 10 mg
Szelén 99 mg
Kálcium 164 mg
Vas 5 mg
Magnézium 179 mg
Foszfor 1249 mg
Nátrium 420 mg
Réz 1 mg
Mangán 1 mg
Szénhidrát
Összesen 41.4 g
Cukor 21 mg
Élelmi rost 11 mg
Víz
Összesen 1690.6 g
Vitaminok
Összesen 0
A vitamin (RAE): 324 micro
B6 vitamin: 4 mg
B12 Vitamin: 2 micro
E vitamin: 5 mg
C vitamin: 263 mg
D vitamin: 90 micro
K vitamin: 37 micro
Tiamin - B1 vitamin: 3 mg
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
Niacin - B3 vitamin: 32 mg
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
Folsav - B9-vitamin: 136 micro
Kolin: 390 mg
Retinol - A vitamin: 25 micro
α-karotin 349 micro
β-karotin 3158 micro
β-crypt 488 micro
Likopin 7719 micro
Lut-zea 705 micro
Foszfor
Nátrium
Magnézium
Kálcium
Szelén
TOP vitaminok
Kolin:
C vitamin:
Niacin - B3 vitamin:
Likopin
E vitamin:
Fehérje
Összesen 5.4 g
Zsír
Összesen 2.7 g
Telített zsírsav 1 g
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
Koleszterin 16 mg
Ásványi anyagok
Összesen 105.5 g
Cink 0 mg
Szelén 5 mg
Kálcium 8 mg
Vas 0 mg
Magnézium 9 mg
Foszfor 62 mg
Nátrium 21 mg
Réz 0 mg
Mangán 0 mg
Szénhidrát
Összesen 2.1 g
Cukor 1 mg
Élelmi rost 1 mg
Víz
Összesen 83.8 g
Vitaminok
Összesen 0
A vitamin (RAE): 16 micro
B6 vitamin: 0 mg
B12 Vitamin: 0 micro
E vitamin: 0 mg
C vitamin: 13 mg
D vitamin: 4 micro
K vitamin: 2 micro
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
Folsav - B9-vitamin: 7 micro
Kolin: 19 mg
Retinol - A vitamin: 1 micro
α-karotin 17 micro
β-karotin 157 micro
β-crypt 24 micro
Likopin 383 micro
Lut-zea 35 micro
Elkészítés
- A kacsazsírt felhevítjük, majd rádobjuk az aprított hagymát (jó sok kell bele!), és folyamatos kevergetés mellett, alaposan átpirítjuk, már-már karamellizáljuk.
- Az előpirított hagymára jöhetnek a finomra kockázott zöldségek - nálunk paprikából háromféle kerül bele, és pár darab szép húsos paradicsom is. Alaposan megsózzuk a zöldséges alapot, majd 5 perc alatt összerottyantjuk az egészet. (Tipp: a magházat a paprikákból és paradicsomokból is távolítsuk el, hogy ne legyenek zavaró magok a kész pörköltben.)
- Fűszerezzük ízlés szerint majorannával, köménnyel és borssal, majd löttyintsünk hozzá egy pohárka vörösbort is, ami még mélyebb ízeket ad a pörköltnek. Ezután jöhet rá jó sok pirospaprika (nálunk füstölt került bele), majd gyakori kevergetés mellett főzzük további 10 percig a pörköltalapot.
- A sertéscombot kockázzuk fel tetszés szerint, de igyekezzünk nagyjából egyforma méretű darabokra vágni, hogy egyenletesen tudjanak majd puhulni. A kockázott hús aztán mehet rá az előfőzött, zöldséges pörköltalapra, forgassuk át alaposan vele, majd öntsük fel jó fél liter vízzel.
- Főzzük először közepes lángon, majd ha elkezd forrni, mérsékeljük a hőt, és alacsony lángon főzzük kb. 2 óra hosszan a pörköltet. Időnként keverjünk rajta egyet, nehogy leégjen az alja, ha pedig nagyon gyorsan párologna róla a folyadék, adjunk még hozzá vizet.
- A kész pörköltöt aztán tálaljuk ízlés szerinti körettel (nálunk a nokedli a kedvenc), majd szórjuk meg frissen aprított petrezselyemmel. És persze ne feledkezzünk meg a savanyúságról és a tunkolnivaló kenyérről sem!
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Főzés ideje: 140 p
- Főzés módja: bográcsos
Egyik legnagyobb magyaros kedvencünk a PERKELT - hatalmas különbség van azonban pörkölt és pörkölt között. Szerintünk úgy az igazi, ha jó sok zöldséggel készül egy ízes pörköltalap, amiben aztán lassan sül puhára és omlósra a hús. Ha van kéznél, érdemes egy kevés bort is löttyinteni bele, tálaláskor pedig ne feledkezzünk el a savanyúságról és a kenyérről.