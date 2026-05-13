Sertéspörkölt szaftosan

Egyik legnagyobb magyaros kedvencünk a PERKELT - hatalmas különbség van azonban pörkölt és pörkölt között. Szerintünk úgy az igazi, ha jó sok zöldséggel készül egy ízes pörköltalap, amiben aztán lassan sül puhára és omlósra a hús. Ha van kéznél, érdemes egy kevés bort is löttyinteni bele, tálaláskor pedig ne feledkezzünk el a savanyúságról és a kenyérről.