pörkölt sertéspörkölt

Sertéspörkölt szaftosan

Rosanics Petra
Szaftos sertéspörkölt nokedlivel tálalva, zöld népi motívumokkal díszített tányérban
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

300
Kalória
27g
Fehérje
10.3g
Szénhidrát
13.6g
Zsír
422.6g
Víz
78.8g
Koleszterin
2.6g
Élelmi rost
5.3g
Cukor
  • 6% Fehérje
  • 2% Szénhidrát
  • 3% Zsír
Összesen 300 kcal
TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Likopin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    27 g

Zsír

  • Összesen
    13.6 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    6 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    79 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    531.8 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    25 mg
  • Kálcium
    41 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    45 mg
  • Foszfor
    312 mg
  • Nátrium
    105 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    10.3 g
  • Cukor
    5 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    422.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    81 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    66 mg
  • D vitamin:
    23 micro
  • K vitamin:
    9 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    8 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    34 micro
  • Kolin:
    97 mg
  • Retinol - A vitamin:
    6 micro
  • α-karotin
    87 micro
  • β-karotin
    789 micro
  • β-crypt
    122 micro
  • Likopin
    1930 micro
  • Lut-zea
    176 micro
Összesen 59 kcal

Elkészítés

  1. A kacsazsírt felhevítjük, majd rádobjuk az aprított hagymát (jó sok kell bele!), és folyamatos kevergetés mellett, alaposan átpirítjuk, már-már karamellizáljuk.
  2. Az előpirított hagymára jöhetnek a finomra kockázott zöldségek - nálunk paprikából háromféle kerül bele, és pár darab szép húsos paradicsom is. Alaposan megsózzuk a zöldséges alapot, majd 5 perc alatt összerottyantjuk az egészet. (Tipp: a magházat a paprikákból és paradicsomokból is távolítsuk el, hogy ne legyenek zavaró magok a kész pörköltben.)
  3. Fűszerezzük ízlés szerint majorannával, köménnyel és borssal, majd löttyintsünk hozzá egy pohárka vörösbort is, ami még mélyebb ízeket ad a pörköltnek. Ezután jöhet rá jó sok pirospaprika (nálunk füstölt került bele), majd gyakori kevergetés mellett főzzük további 10 percig a pörköltalapot.
  4. A sertéscombot kockázzuk fel tetszés szerint, de igyekezzünk nagyjából egyforma méretű darabokra vágni, hogy egyenletesen tudjanak majd puhulni. A kockázott hús aztán mehet rá az előfőzött, zöldséges pörköltalapra, forgassuk át alaposan vele, majd öntsük fel jó fél liter vízzel.
  5. Főzzük először közepes lángon, majd ha elkezd forrni, mérsékeljük a hőt, és alacsony lángon főzzük kb. 2 óra hosszan a pörköltet. Időnként keverjünk rajta egyet, nehogy leégjen az alja, ha pedig nagyon gyorsan párologna róla a folyadék, adjunk még hozzá vizet.
  6. A kész pörköltöt aztán tálaljuk ízlés szerinti körettel (nálunk a nokedli a kedvenc), majd szórjuk meg frissen aprított petrezselyemmel. És persze ne feledkezzünk meg a savanyúságról és a tunkolnivaló kenyérről sem!

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Főzés ideje: 140 p
  • Főzés módja: bográcsos
Recept infó

Egyik legnagyobb magyaros kedvencünk a PERKELT - hatalmas különbség van azonban pörkölt és pörkölt között. Szerintünk úgy az igazi, ha jó sok zöldséggel készül egy ízes pörköltalap, amiben aztán lassan sül puhára és omlósra a hús. Ha van kéznél, érdemes egy kevés bort is löttyinteni bele, tálaláskor pedig ne feledkezzünk el a savanyúságról és a kenyérről.

