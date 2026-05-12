Háromsajtos gratin burgonya
Hozzávalók
A gratin burgonyához
600 g burgonya
2 dl tej
2 dl főzőtejszín
só ízlés szerint
1 csipet bors
1 kávéskanál szerecsendió
1 gerezd fokhagyma
1 db babérlevél
1 csipet kakukkfű
100 g bacon
80 g vaj
100 g cheddar sajt
100 g parmezán sajt
100 g trappista sajt
A gratin burgonyához
600g burgonya347 kcal
200g tej112 kcal
200g főzőtejszín262 kcal
0 kcal
0 kcal
0 kcal
3g fokhagyma4 kcal
0 kcal
0 kcal
100g bacon393 kcal
80g vaj574 kcal
100g cheddar sajt403 kcal
100g parmezán sajt392 kcal
100g trappista sajt352 kcal
- 10% Fehérje
- 9% Szénhidrát
- 19% Zsír
A gratin burgonyához
40.5g burgonya23 kcal
13.5g tej8 kcal
13.5g főzőtejszín18 kcal
0 kcal
0 kcal
0 kcal
0.2g fokhagyma0 kcal
0 kcal
0 kcal
6.7g bacon27 kcal
5.4g vaj39 kcal
6.7g cheddar sajt27 kcal
6.7g parmezán sajt26 kcal
6.7g trappista sajt24 kcal
- 10% Fehérje
- 9% Szénhidrát
- 19% Zsír
- 61% Víz
TOP ásványi anyagok
Nátrium
Kálcium
Foszfor
Magnézium
Szelén
TOP vitaminok
Kolin:
C vitamin:
Niacin - B3 vitamin:
E vitamin:
B6 vitamin:
Fehérje
Összesen 118.4 g
Zsír
Összesen 215.9 g
Telített zsírsav 120 g
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 68 g
Többszörösen telítetlen zsírsav 12 g
Koleszterin 598 mg
Ásványi anyagok
Összesen 8934.4 g
Cink 12 mg
Szelén 95 mg
Kálcium 3070 mg
Vas 6 mg
Magnézium 234 mg
Foszfor 2145 mg
Nátrium 3371 mg
Réz 1 mg
Mangán 1 mg
Szénhidrát
Összesen 103.4 g
Cukor 22 mg
Élelmi rost 10 mg
Víz
Összesen 691.2 g
Vitaminok
Összesen 0
A vitamin (RAE): 1611 micro
B6 vitamin: 2 mg
B12 Vitamin: 5 micro
E vitamin: 4 mg
C vitamin: 91 mg
D vitamin: 84 micro
K vitamin: 24 micro
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
Niacin - B3 vitamin: 9 mg
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
Folsav - B9-vitamin: 128 micro
Kolin: 203 mg
Retinol - A vitamin: 1582 micro
α-karotin 0 micro
β-karotin 355 micro
β-crypt 0 micro
Likopin 0 micro
Lut-zea 41 micro
Fehérje
-
Összesen 8 g
Zsír
-
Összesen 14.6 g
-
Telített zsírsav 8 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 5 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 40 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 602.5 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 6 mg
-
Kálcium 207 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 16 mg
-
Foszfor 145 mg
-
Nátrium 227 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 7 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 46.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 109 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 6 mg
-
D vitamin: 6 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 9 micro
-
Kolin: 14 mg
-
Retinol - A vitamin: 107 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 24 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 3 micro
Elkészítés
A gratin burgonyához
- A burgonyákat hámozzuk meg, majd egy mandolinnal, másnéven uborka szeletelővel vágjuk őket vékony szeletekre.
- A tejet és a tejszínt kezdjük el melegíteni és ízesítsük a fűszerekkel. Mikor felforrt tegyük félre.
- Serpenyőben pirítsunk le egy kevés vajon kockára vágott bacont. Hagyjunk vajat a sütőforma kikenésére is.
- A sajtokat reszeljük le.
- A meleg tejes keveréket öntsük rá a borgonyára, majd kezdjük el rétegezni a kivajazott sütőformában.
- Tegyünk le egy réteg krumplit, majd szórjuk meg a háromféle sajttal és a bacon-nel. Ezt addig folytassuk míg elfogy a burgonya.
- Mikor leraktuk az utolsó sor krumplit, öntsük a sütőformába a tálban maradt ízes tejet is. Ezekt után szórjuk meg a tetejét a maradék sajttal és fóliázzuk le, majd tegyük sütőbe. Kb. 50 percig süssük, utána vegyük le a fóliát és pirítsuk további 10 percig.
- Tálaláskot szórjunk a tetejére bacont és valamilyen friss zöldfűszert.
- Ha kissé kihűl szépen lehet szeletelni.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Sütés ideje: 60 p
- Sütés hőfoka: 190 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Talán a legizgalmasabb krumpliköretek közé tartozik a gratin burgonya, amely akár önmagában is megállja a helyét, főleg ebben a sajtos baconos verzióban. Az elkészítése nem bonyolult, viszont mindenképpen nagy segítség, ha a burgonya szeletelését egy mandolinnal végezzük.