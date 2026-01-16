Mákos guba egyszerűen
Hozzávalók
A mákos gubához
- 12% Fehérje
- 51% Szénhidrát
- 19% Zsír
Elkészítés
A mákos gubához
- A tejet a vaníliával, a cukorral és a sóval elkezdjük felmelegíteni, amíg melegszik, felkarikázzuk a szikkadt kifliket.
- A 3 kanál cukorba belereszeljük a citrom héját és jól elmorzsoljuk, majd hozzáadjuk a darált mákot és elkeverjük.
- A kiflikarikákra ráöntjük a meleg, ízesített tejet, majd hagyjuk, hogy mindegyik karika megszívja magát a tejjel.
- Egy hőálló tálat kikenünk kb 1 ek. vajjal, majd elkezdjük rétegezni a gubát. Először a cukros mákot szórjuk bele, majd jöhet egy réteg tejes kifli, aztán megint mák és addig folytatjuk így még elfogy a kifli. A tetejét mákkal zárjuk.
- A guba tetejére tegyünk kisebb vajkockákat, majd locsoljuk meg mézzel és süssük meg kb. 20 perc alatt.
- Fogyaszthatjuk hidegen vagy melegen, magában vagy vaníliasodóval.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Sütés ideje: 20 p
- Sütés hőfoka: 200 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
A mákos guba egy nagyon közkedvelt, egyszerű és olcsó desszert. Magában is finom, de ha kicsit szeretnénk feldobni, akkor készítsünk hozzá vaníliasodót is és gazdagon öntsük vele nyakon.