A plank az egyik legnépszerűbb has- és törzsizomfejlesztő gyakorlat, aminél a helyes technika mellett számít a kitartás ideje is. Na de mennyi ideig kell kitartanunk a planket, hogy valóban hatásos legyen?

A dinamikus gyakorlatokkal ellentétben a plank egy statikus, izometriás gyakorlat, ami mára már a funkcionális edzés egyik alapvető gyakorlatává vált. A helyes technika mellett az sem mindegy, hogy másodpercig tartjuk ki a planket, ahhoz, hogy valóban hatásos legyen.

Hány másodpercig kell kitartani a planket, hogy tényleg hatásos legyen?

Miért jó a plank?

A plank célja a törzsizom erősítése, ami stabilabb, korrigált testtartást eredményez, ezzel segít megelőzni a hátfájást is. Tévhit, hogy pár másodperc kitartásával már élvezhetjük előnyeit. Plankelés közben az számít, hogy a kitartott idő alatt hány másodpercet tartunk izomaktivációval.

A test egyenesen tartása mellett figyelni kell arra, hogy a csípő-fenék ne ereszkedjen le, vagy éppen ne emelkedjen meg, miközben a légzésünket is kontrolláljuk, a has folyamatos feszítése mellett.

Ha elfáradtunk a kitartásban, akkor a gyakorlat már nem hasznos, és felesleges terhelést jelent az ízületeknek. Hagyjuk abba!

A fittségi szinted alapján tudod megválasztani, hogy milyen időtartományban érdemes a plankkel dolgoznod:

Ha kezdőnek tartod magad, akkor 15-30 másodperc is érezhető eredménnyel járhat, de ha úgy érzed, középhaladó szinten vagy, akkor 30-45 másodperc sem fog gondot okozni, mégis hatékony.

A haladó sportolóknak pedig 45-60 másodperc közti kitartás az ideális időtartam. Ha pedig már nem okoz nehézségét az egy perces kitartás sem, akkor próbálj ki plankvariációkat. Például egy sima planket, mely közben a lábujjaidon gördülsz előre és hátra.

Tipp: A sérülések elkerülése végett ne feszítsük meg a nyakunkat, és ne tartsuk vissza a lélegzetünket sem!

