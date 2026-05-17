Otthon

2026.05.17.

4 egyszerű módszer, amivel eltüntetheted a kerti gyepen éktelenkedő csupasz foltokat

Szabó Anna profilképe Szabó Anna

A foltos gyep rendezetlennek hat, még akkor is, ha a kert többi része szép zöld. Szerencsére elég egy-két praktika, hogy a kopasz foltok ne maradjanak velünk egész szezonban.

A jó hír, hogy a megfelelő módszerrel még a nyár előtt helyrehozhatjuk a problémás részeket, és újra egységesebb lehet a pázsit. A gyep javításának ideális időpontja nagyban függ attól, milyen fűtípus található a kertben, de a tavasz általában az egyik legjobb időszak a helyreállításra, hiszen ilyenkor a hőmérséklet és a nedvesség is kedvez a növekedésnek.

Kerti locsoló
1-2 praktika, és búcsút inthetünk a kopasz gyepfoltoknak!

Miért alakulnak ki kopasz foltok a gyepen?

A gyep ritkulásának számos oka lehet, és sok esetben több tényező egyszerre áll a háttérben. A leggyakoribb problémák közé tartozik:

  • a tömörödött talaj,
  • a szárazság,
  • a túl sok árnyék,
  • a pangó víz,
  • a rovarok,
  • az intenzív taposás,
  • a kutyák okozta károk,
  • vagy akár a nem megfelelő műtrágyázás.

A gondot sokszor az okozza, hogy ezek a problémák nagyon hasonló tüneteket produkálnak, ezért első lépésként mindig érdemes kiderítenünk, pontosan mi áll a háttérben. Ha ugyanis csak újravetjük a füvet, de az eredeti problémát nem szüntetjük meg, a kopasz foltok rövid időn belül újra megjelenhetnek.

Boldog család kertészkedés közben
Mielőtt nekilátnánk a javításnak, fontos előkészíteni a talajt!

Először a talajt kell rendbe tenni

Mielőtt nekilátnánk a javításnak, fontos előkészíteni a talajt.

Tömörödött talaj esetén: a sűrű, levegőtlen talaj megnehezíti a gyökerek fejlődését. Ilyenkor érdemes fellazítani a földet, komposztot hozzáadni, illetve gyepszellőztetést végezni.

Szárazság esetén: ha a problémát a vízhiány okozza, növelnünk kell az öntözést, vagy szárazságtűrő fűmagot választanunk.

Pangó víznél: az alacsonyabban fekvő részeken könnyen összegyűlhet a víz. Ezeket a területeket termőfölddel lehet feltölteni, illetve érdemes javítani a vízelvezetést.

Árnyékos részeknél: ha a gyep túl kevés fényt kap, segíthet a fák ritkítása vagy az alsó ágak visszametszése.

Mikor érdemes javítani a gyepet?

Az olyan füvek, amelyek a hűvösebb éghajlatot kedvelik – ilyen a csenkesz vagy a perje –, tavasszal és ősszel fejlődnek a legjobban. Ilyenkor enyhébb a hőmérséklet, és a talaj nedvességtartalma is kedvezőbb. Az őszi javítás előnye, hogy a fűnek két növekedési időszaka is van megerősödni a nyári hőség előtt, de a tavasz is kiváló lehet kisebb sérülések helyreállítására.

A meleg éghajlatot kedvelő fűféléket inkább nyáron érdemes javítani, amikor aktív növekedési szakaszban vannak. Ezek a típusok általában rosszabbul reagálnak az újravetésre, ezért más módszerek lehetnek hatékonyabbak.

4 tipp, ami megoldja a problémákat - kattints a képre a galériáért!

4 fotó

Egy kis odafigyelés

A kopasz foltok javítása nem csak esztétikai kérdés: az egészséges, sűrű gyep jobban ellenáll a gyomoknak, a szárazságnak és a taposásnak is. Ha időben kezeljük a problémát, és a megfelelő módszert választjuk, a nyárra újra egységes, zöld pázsitunk lehet.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

citromtorta

Hűsítő lime-os rolád

Ha lehet bio lime-ot vásároljunk! Minden esetben a felhasználás előtt áztassuk 1-2 órát langyos vízben, amelyet többször kicserélünk. Feltétlenül dörzsöljük át alaposan a ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

beteg levelű sárgarózsabokor
Otthon

Miért barnul, sárgul vagy foltosodik a rózsa levele? Ezekre figyelj...

A rózsa méltán az egyik legnépszerűbb dísznövény a kertekben: illatos virágai, gazdag színei és hosszan tartó virágzása miatt sokan ültetik. Ahhoz azonban, hogy valóban egészséges és látványos maradjon, rendszeres odafigyelést igényel. Előfordulhat ugyanis, hogy a rózsabokor levelein sárga, barna vagy fekete foltok jelennek meg, amelyek arra utalnak, hogy valami nincs rendben a növénnyel.

Németh Orsi

További cikkek

Dobostorta
Befőzés

Nosalty-kvíz – Felismered az alábbi 9 retró magyar sütit rajzok...

Mindannyian ismerjük a klasszikus magyar édességeket, de vajon meg tudjuk őket nevezni, ha rajz formájában jelennek meg? Képzeld el, hogy a piskótatekercs, a mignon vagy a dobostorta színes ceruzával van megrajzolva! Ha szereted a retró sütiket, és kíváncsi vagy, mennyire vagy otthon a magyar cukrászművészetben, teszteld magad!

Még több cikk

Top Receptek

bodzaszorp-egyszeruen
szörp

Bodzaszörp egyszerűen

Egy nagyon kedves, régi családi barátunktól kaptuk ezt a receptet sok-sok évvel ezelőtt, mikor még egészen kisgyerek voltam - azóta pedig csak így készítettük, és nem is kóstoltam még ...

szaftos-brassoi-apropecsenye
brassói

Szaftos brassói aprópecsenye

A szaftos, fűszeres hús és a ropogósra sült burgonya párosa olyan klasszikus kombináció, amit nehéz megunni – nem véletlen, hogy a magyar konyha egyik alapdarabjává vált.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept