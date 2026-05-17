4 egyszerű módszer, amivel eltüntetheted a kerti gyepen éktelenkedő csupasz foltokat

A foltos gyep rendezetlennek hat, még akkor is, ha a kert többi része szép zöld. Szerencsére elég egy-két praktika, hogy a kopasz foltok ne maradjanak velünk egész szezonban.

A jó hír, hogy a megfelelő módszerrel még a nyár előtt helyrehozhatjuk a problémás részeket, és újra egységesebb lehet a pázsit. A gyep javításának ideális időpontja nagyban függ attól, milyen fűtípus található a kertben, de a tavasz általában az egyik legjobb időszak a helyreállításra, hiszen ilyenkor a hőmérséklet és a nedvesség is kedvez a növekedésnek.

1-2 praktika, és búcsút inthetünk a kopasz gyepfoltoknak!

Miért alakulnak ki kopasz foltok a gyepen?

A gyep ritkulásának számos oka lehet, és sok esetben több tényező egyszerre áll a háttérben. A leggyakoribb problémák közé tartozik:

a tömörödött talaj,

a szárazság,

a túl sok árnyék,

a pangó víz,

a rovarok,

az intenzív taposás,

a kutyák okozta károk,

vagy akár a nem megfelelő műtrágyázás.

A gondot sokszor az okozza, hogy ezek a problémák nagyon hasonló tüneteket produkálnak, ezért első lépésként mindig érdemes kiderítenünk, pontosan mi áll a háttérben. Ha ugyanis csak újravetjük a füvet, de az eredeti problémát nem szüntetjük meg, a kopasz foltok rövid időn belül újra megjelenhetnek.

Mielőtt nekilátnánk a javításnak, fontos előkészíteni a talajt!

Először a talajt kell rendbe tenni

Mielőtt nekilátnánk a javításnak, fontos előkészíteni a talajt.

Tömörödött talaj esetén: a sűrű, levegőtlen talaj megnehezíti a gyökerek fejlődését. Ilyenkor érdemes fellazítani a földet, komposztot hozzáadni, illetve gyepszellőztetést végezni.

Szárazság esetén: ha a problémát a vízhiány okozza, növelnünk kell az öntözést, vagy szárazságtűrő fűmagot választanunk.

Pangó víznél: az alacsonyabban fekvő részeken könnyen összegyűlhet a víz. Ezeket a területeket termőfölddel lehet feltölteni, illetve érdemes javítani a vízelvezetést.

Árnyékos részeknél: ha a gyep túl kevés fényt kap, segíthet a fák ritkítása vagy az alsó ágak visszametszése.

Mikor érdemes javítani a gyepet?

Az olyan füvek, amelyek a hűvösebb éghajlatot kedvelik – ilyen a csenkesz vagy a perje –, tavasszal és ősszel fejlődnek a legjobban. Ilyenkor enyhébb a hőmérséklet, és a talaj nedvességtartalma is kedvezőbb. Az őszi javítás előnye, hogy a fűnek két növekedési időszaka is van megerősödni a nyári hőség előtt, de a tavasz is kiváló lehet kisebb sérülések helyreállítására.

A meleg éghajlatot kedvelő fűféléket inkább nyáron érdemes javítani, amikor aktív növekedési szakaszban vannak. Ezek a típusok általában rosszabbul reagálnak az újravetésre, ezért más módszerek lehetnek hatékonyabbak.

4 tipp, ami megoldja a problémákat - kattints a képre a galériáért!

4 fotó

Egy kis odafigyelés

A kopasz foltok javítása nem csak esztétikai kérdés: az egészséges, sűrű gyep jobban ellenáll a gyomoknak, a szárazságnak és a taposásnak is. Ha időben kezeljük a problémát, és a megfelelő módszert választjuk, a nyárra újra egységes, zöld pázsitunk lehet.

Forrásunk volt.