A levendula felkopaszodása sok kerttulajdonost megijeszt, pedig a probléma mögött legtöbbször egyszerű gondozási hibák állnak. A megfelelő metszéssel, a túlöntözés elkerülésével és a beteg hajtások időbeni eltávolításával a növény újra egészséges és dús lehet.

Kopaszodik a levendulád? Ez lehet az oka

A rossz metszés gyakran a fő bűnös

A levendula egyik leggyakoribb problémája a helytelen metszés. Ha a növényt túl mélyen, a fás részekig vágják vissza, a hajtások sokszor már nem tudnak újra kihajtani, így kopasz foltok jelennek meg a bokron. Ugyanilyen gondot okozhat az is, ha a metszés évekig teljesen elmarad, mert a levendula ilyenkor elöregszik és felritkul.

Tipp: A szakemberek szerint mindig a friss, zöld hajtások fölött érdemes metszeni, a fás szárakat pedig lehetőség szerint nem szabad visszavágni. Az évi egyszeri, óvatos metszés segít megőrizni a növény tömött formáját és elősegíti az új hajtások fejlődését.

A túl sok víz többet árt, mint használ

A mediterrán eredetű levendula kifejezetten rosszul viseli a túl nedves talajt. Ha a gyökerek körül pang a víz, a növény fokozatosan legyengülhet, kopaszodni kezdhet, majd akár teljesen el is pusztulhat. A kertészek szerint ezért különösen fontos a jó vízelvezetésű, laza szerkezetű talaj.

A túlöntözés jele lehet a hideg, ragacsos föld, valamint a lankadó vagy sárguló hajtás.

Ilyen esetben csökkenteni kell az öntözést, és szükség esetén kaviccsal vagy homokkal javítani a talaj szerkezetét.

A levelek sokat elárulnak a növény állapotáról

A levendula levelei és hajtásai szintén figyelmeztethetnek arra, ha valami nincs rendben. A sárguló, száradó levelek vagy a szürkés penész megjelenése gombás fertőzésre utalhat. Ilyenkor a beteg részeket érdemes mielőbb eltávolítani, hogy a fertőzés ne terjedjen tovább az egész növényre.

Súlyosabb esetben gombaölő szer használata is indokolt lehet, különösen akkor, ha a nedves időjárás hosszabb ideig fennáll.

Mikor kell azonnal közbelépni?

Ha a levendula bokrának több mint a fele kopasszá válik, vagy a hajtások nagy része elszárad, gyors beavatkozásra van szükség.

A növényt ilyenkor az egészséges részekig vissza kell vágni, és érdemes ellenőrizni azt is, megfelelő helyre került-e.

A levendula a napos, száraz fekvést kedveli, ezért árnyékos vagy túl nedves környezetben nehezebben fejlődik. A megfelelő gondozással azonban még a legyengült bokrok is új erőre kaphatnak, és hosszú éveken át díszíthetik a kertet.

