Go West! – 7 kiváló étterem, sörház és kisvendéglő, ha Győrben jársz, és tényleg jót ennél

A Nyugat kapujaként is emlegetett megyeszékhely a folyók, a műemlékek és a barokk pompa városa, aktív sportélettel és megannyi látnivalóval. Egyszóval ideális, ha valahol eltöltenél egy hosszúhétvégét, ráadásul szuper helyekre lehet kirándulni a környéken, ha Győrben már mindent láttál. Na de hol érdemes enni? Ajánlunk hét győri, Győr környéki éttermet, hogy városnézés közben se maradjon éhes senki.

Lamareda

A győriek kedvence a Lamareda étterem, és bár ezen a címen hosszú ideje zajlik vendéglátás, maga az épület ennél is régebbi, már a XVII. században is találtak róla írásos emléket. Szabó László és családja 2001-ben vette át a hely üzemeltetését, majd három évig tartó felújítást követően 2004-ben nyitott meg a Lamareda. Az étterem kínál heti menüt, ami mindig leves és főétel. Általában megbízható klasszikusokból válogatnak, de ha valamelyik főfogás nem nyerte el a tetszésünket, a hét bármelyik napján lehet rántott bordát, csirkemellet vagy rántott sajtot rendelni.

Ami az à la carte étlapot illeti, Horváth Szilveszter séf bátor, vagány, nem túl terjengős menüt állított össze, a fésűkagyló kacsakolbásszal, a báránykorma vagy a vegán kesudiós sajttorta egyaránt azt mutatják, hogy az éttermi klasszikusok mellett mindig jut hely a kísérletezésnek is, amiből izgalmas dolgok sülhetnek ki, néha akár szó szerint is.

Érdemes asztalt foglalni hozzájuk!

Lamareda via

Lamareda

Győr, Apáca utca 4.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 11.00-23.00, vasárnap 11.00-22.00

Szél Fiai Fogadó és Cellárium

Győrtől nem messze található a Szél Fiai Fogadó, ami egyszerre nyújt szállást, finom ételeket. és kézműves borászatként is működik, vagyis, aki a Bakonyban tenne egy kellemes kirándulást, az a kellő kilométerek megtételek után mindent megkaphat ezen a helyen. Pannonhalma történelmi borvidéke ideális egy ilyen kis fogadó profiljához. Augusztus 7-én egyébként, aki szívesen nézne hullócsillagokat, eljöhet hozzájuk, hogy részt vegyen a Perseida-váró grillvacsorán. Mics, grillételek, bográcsgulyás, malacpecsenye, savanyúságok és saláták, meg a csillagos ég a vendégek feje felett, csak el ne felejtsenek kívánni, ha hullócsillagot látnak.

Szél Fiai Fogadó és Cellárium

Nyúl, Vaskapu 71.

Apátúr Sörház

Ma már magára valamit is adó nagyváros nem lehet meg egy tisztességes, kézműves söröző nélkül, Győrben ez az Apátúr, ami nemcsak hogy a sörben nem ismer tréfát, de olyan imponáló étlapot állítottak össze, ami előtt megemelem a kalapom.

Helyi alapanyagokra és bencés vendégszeretetre építenek, van például tatárbeefsteak komlóvajjal, apátúr burger tökmagmajonézzel és mangochutney-val, kamraválogatás, ha inkább csipegetnétek, vega chili, kétféle steak, spenótfőzelék (ez mennyire vagány már) és rétes is.

Tetszik, hogy nem érték be az egyszerű, sörözői barfoodokkal, és amit kitaláltak, azt igyekeztek a legfantáziadúsabban tányérra tenni. Négyféle házi készítésű sörük van az itallapon, és bár magam kevéssé értek a sörökhöz, azt még én is tudom, hogy ahhoz a négy típushoz nyúltak, amivel nem lehet hibázni. Lehet, hogy extrém ízkombinációjú, kisüzemi sört nem itt fogtok kóstolni, de ami lapon/csapon van, az biztos nem okoz majd csalódást.

Apatúr Sörház via

Apátúr Sörház

Győr, Széchenyi tér 7.

Nyitvatartás: hétfő és vasárnap 11.00-22.00, kedd-csütörtök 11.00-0.00, péntek-szombat 11.00-1.00

Marha Jó Steak Bar

Forró lávaköves steak étterem, hirdeti magát a Marha Jó Steak Bar. A koncepció alapja, hogy a lávakövet megfelelő hőmérsékletűre hevítik, majd a kiválasztott szószokkal, köretekkel együtt az asztalunkhoz hozzák, hogy ott magunk süthessük meg az általunk kiválasztott húst. Az étterem felszolgálói állnak rendelkezésre, és segítenek, ha kell, amit én javaslok is, ha valaki még nem sütött steaket, mert könnyű elhibázni, és jobb, ha van valaki, aki irányít, ha szükséges.

Többféle húsból lehet választani, ott a prémium japán wagyu, van új-zélandi marhabélszín, az izgalmas kalandokat kedvelők kipróbálhatják a kengurusteaket, de szerepel a kínálatban lazac és tigrisgarnéla is, ha valakinek inkább a tenger gyümölcsei felé húz a szíve.

Egy steakhez háromféle szószt lehet választani, szerintem a fűszervajat nem érdemes kihagyni, és egy klasszikus bélszín mellé a zöldborsmártás is tökéletesen passzol. Aki szereti a hasonló, élményalapú gasztronómiát, ha Győrben jár, látogasson el ide.

Marha Jó Steak Bar via

Marha Jó Steak Bar

Győr, Rákóczi Ferenc utca 9.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.30-22.00

Matróz Dunaparti Kisvendéglő

Folyóparti város nem lehet meg halas hely nélkül, a Matrózban pedig mindenki megtalálja a számításait, igen, még az is, aki nem akar halat enni. Tapasztalataim szerint három főtől felfelé mindig van valaki a társaságban, aki nem halas, nekik üzenem, hogy van cigánypecsenye meg marhapörkölt is, ne izguljanak. Ponty-, harcsa- és üres halászlé is van étlapon, ennek az ötéves énem, aki a halászlének csak a levét szerette, nagyon örült volna, a felnőtt énem viszont annak örül, hogy külön lehet kérni pontybelsőséget.

A sztrapacska és a házi tepertős pogácsa egyaránt isteni, a halas főételek között pedig ott a helyi fogásnak számító ecetes hal, amit mindenképp érdemes kipróbálni.

Matróz Dunaparti Kisvendéglő via

Matróz Dunaparti Kisvendéglő

Győr, Káposztás köz 1.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.00-22.00

Kávébajusz

Győr első speciality kávézója a Kávébajusz, ahol ma is ugyanazzal a szeretettel és gondosan készített kávéval várják a vendégeket, mint a nyitás idején.

Van presszó, van hosszú, van latte, van matcha, vannak isteni sütemények is.

Utóbbiak ráadásul többféle változatban elérhetőek, legyen szó glutén- vagy laktózérzékenységről, innen biztos nem fognak éhesen hazaengedni. Pláne nem álmosan. Ugyanis a kávékat, ha nagyon-nagyon ízlett, otthonra is megveheted, hogy a leghétfőbb hétfő is indulhasson úgy, mintha a Kávébajuszban kezdenéd a napot.

Kávébajusz via

Kávébajusz

Győr, Bécsi kapu tér 4.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 9.00-18.00, vasárnap 9.00-17.00

Almáspite Lakásétterem

… mint a mamánál, hirdeti az Almáspite Lakásétterem honlapja, és igazság szerint ezt az ígéretet sokkal könnyebb komolyan venni egy ilyen helyen, mint egy grammra kitalált, belvárosi étterem esetében. A Kassai család által üzemeltetett lakásétterem otthonául szolgáló ház az 1920-as években épült, és a család otthonául szolgált. Mivel a tulajdonosokat rengeteg szép emlék kötötte ide, úgy döntöttek, megidézik a régi időket, a nagyszülőknél töltött nyarakat, így született meg az Almáspite. Csütörtökön és pénteken vacsorára, szombaton és vasárnap ebére és vacsorára is jöhetünk hozzájuk, a lényeg az, hogy előtte telefonáljunk, és foglaljunk asztalt.

A családi ebéd menüsora abszolút a klasszikusok köré épül, persze követve a szezont és az elérhető alapanyagokat, így mindig érdemes érkezés előtt telefonálni és tájékozódni, hogy miből válogathatnak a vendégek.

Most például a tyúkhúsleves és a tárkonyos csirkeraguleves mellett van sörrel sült csülök, pesztós csirke és baconös, zöldfűszeres csirkecomb is, a desszert pedig lehet csokis-diós brownie vagy crème brûlée eperrel. Ami a borvacsorát illeti, a Kiss pincészet borai kísérik az ételeket, borsorral 15.900 Ft/ fő, borsor nélkül 11.900 ft/fő a hatfogásos menü ára.

Almáspite Lakásétterem

Felpéc, Hali puszta 9.

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