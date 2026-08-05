r
Nosalty Logó
italok teák

Jeges tea házilag

Rosanics Petra
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

teaalap

jeges tea

119
Kalória
0.6g
Fehérje
30.9g
Szénhidrát
0.2g
Zsír
388.4g
Víz
-
Koleszterin
1.2g
Élelmi rost
28.2g
Cukor
  • 0% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 0% Zsír

teaalap

jeges tea

Összesen 119 kcal
  • 0% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 0% Zsír

teaalap

jeges tea

Összesen 955 kcal
  • 0% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 0% Zsír

teaalap

jeges tea

Összesen 28 kcal
  • 0% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 0% Zsír
  • 92% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    0.6 g

Zsír

  • Összesen
    0.2 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    56.2 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    19 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    10 mg
  • Foszfor
    11 mg
  • Nátrium
    15 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    30.9 g
  • Cukor
    28 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    388.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    5 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    14 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    4 micro
  • Kolin:
    5 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    50 micro
  • β-crypt
    25 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    30 micro
Összesen 119 kcal
  • 0% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 0% Zsír
  • 92% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    5 g

Zsír

  • Összesen
    1.5 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    449.9 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    2 mg
  • Kálcium
    151 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    81 mg
  • Foszfor
    92 mg
  • Nátrium
    119 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    247.5 g
  • Cukor
    225 mg
  • Élelmi rost
    10 mg

Víz

  • Összesen
    3107.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    41 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    114 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    6 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    34 micro
  • Kolin:
    36 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    2 micro
  • β-karotin
    400 micro
  • β-crypt
    199 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    242 micro
Összesen 955 kcal
  • 0% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 0% Zsír
  • 92% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    0.1 g

Zsír

  • Összesen
    0 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    12.7 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    4 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    2 mg
  • Foszfor
    3 mg
  • Nátrium
    3 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    7 g
  • Cukor
    6 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    87.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    3 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    1 micro
  • Kolin:
    1 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    11 micro
  • β-crypt
    6 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    7 micro
Összesen 28 kcal

Elkészítés

teaalap

  1. Egy nagy üvegtálba kimérjük a cukrot, majd hozzáadjuk a lereszelet vagy lehámozott citromhéjat.
  2. Felöntjük forró vízzel, majd beleáztatjuk a teafiltereket, és hagyjuk állni 6-8 percet.
  3. Közben egy kis robotgépben leturmixoljuk a barackot és a gyömbért, majd egy szitán átpasszírozzuk egy nagyobb tálba.
  4. Az átszűrt gyümölcspürére ráöntjük az átszűrt, kész feketeteát, majd alaposan elkeverjük. Hagyjuk teljesen kihűlni.

jeges tea

  1. Az elkészített teaalapot 1:1 arányban (vagy ízlés szerint, de ez az ajánlott) felöntjük vízzel.
  2. Jégkockákat és citromkarikákat teszünk a poharakba, majd felöntjük az elkészített jeges teával, és úgy kínáljuk.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés módja: hidegkonyha
nosalty-badge További kipróbált receptek

Ha ti is rendszeresen elcsábultok a boltban egy-egy palack ízesített teára, akkor az a jó hírünk van, hogy fillérekből és percek alatt készíthettek otthon is jeges teát. Mi most egy kevés barackkal és gyömbérrel pimpeltünk fel a teaalapunkat, amit utána 1:1 arányban húztunk fel vízzel. Sok-sok jégkockára töltve a leüdítőbb nyári frissítő!

Hasonló receptek

Összes teák
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Espresso Rumtini koktél elegáns kehelypohárban, világos krémhabbal és három kávészemmel díszítve. A háttérben aranyszínű koktélshaker, kávékiöntő és elszórt kávészemek láthatók egy fa munkalapon.
alkoholos italok

Espresso Rumtini

Ha nem tudsz választani a desszert és a koktél között, az Espresso Rumtini neked készült. A friss eszpresszó, a lágy Agárdi Coco by rum és a selymes hab találkozásából egy igazán ...

Nosalty
Befőttesüvegben scoby és kombucha ital, mellette narancs, kurkuma és pohárba kitöltött kombucha ital
teák

Ízesített kombucha ital

A kombucha egy fermentált teaital, ami cukrozott fekete vagy zöldteából és egy scoby nevű kultúrából készül. A fermentációs során egy savanykás, frissítő ital lesz belőle, az ...

Fekete Melinda

Címlapról ajánljuk

lencsesaláta
Grillezz!

Krumpli és tészta helyett: ne szénhidráttal, hanem ezzel az olcsó...

A nyári saláták vagy túl könnyedek, mert zöld salátaleveleken, némi paradicsomon és uborkán kívül nem tartalmaznak mást, vagy rém kalóriadúsak és nehezek, mert majonézzel, tejföllel, krumplival vagy tésztával dúsítjuk őket, így kevés fehérjét és rostot tartalmaznak. Tegyünk pontot ennek a végére, és válasszuk az olcsó hüvelyeseket akár hús helyett is, hogy valóban laktasson az a saláta!

Palackot homlokához nyomó nő
Grillezz!

Egyszerre kellemetlen és veszélyes is: így támadja a szervezetet az...

A nyári kánikula sokak számára csupán kellemetlen időjárási jelenségnek tűnik: nehéz alvás, fáradtság, izzadás és az állandó vágy egy hűvösebb helyiség vagy vízpart után. A tartósan magas hőmérséklet azonban ennél jóval komolyabb terhet ró az emberi szervezetre. A nagy meleg ugyanis folyamatos alkalmazkodásra kényszeríti a testet, és szélsőséges esetben akár életveszélyes állapotokat is előidézhet.

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsik és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept