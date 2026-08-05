Jeges tea házilag
Hozzávalók
teaalap
jeges tea
- 0% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 0% Zsír
teaalap
-
25g cukor97 kcal
-
21g citrom3 kcal
-
150g víz0 kcal
-
0 kcal
-
32g őszibarack12 kcal
-
5g gyömbér4 kcal
jeges tea
- 0% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 0% Zsír
teaalap
-
200g cukor774 kcal
-
170g citrom26 kcal
-
1200g víz0 kcal
-
0 kcal
-
254g őszibarack95 kcal
-
42g gyömbér34 kcal
jeges tea
- 0% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 0% Zsír
- 92% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 0.6 g
Zsír
-
Összesen 0.2 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 56.2 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 19 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 10 mg
-
Foszfor 11 mg
-
Nátrium 15 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 30.9 g
-
Cukor 28 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 388.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 5 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 14 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 4 micro
-
Kolin: 5 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 50 micro
-
β-crypt 25 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 30 micro
- 0% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 0% Zsír
- 92% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 5 g
Zsír
-
Összesen 1.5 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 449.9 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 2 mg
-
Kálcium 151 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 81 mg
-
Foszfor 92 mg
-
Nátrium 119 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 247.5 g
-
Cukor 225 mg
-
Élelmi rost 10 mg
Víz
-
Összesen 3107.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 41 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 114 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 6 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 34 micro
-
Kolin: 36 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 2 micro
-
β-karotin 400 micro
-
β-crypt 199 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 242 micro
- 0% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 0% Zsír
- 92% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 0.1 g
Zsír
-
Összesen 0 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 12.7 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 4 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 2 mg
-
Foszfor 3 mg
-
Nátrium 3 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 7 g
-
Cukor 6 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 87.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 1 micro
-
Kolin: 1 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 11 micro
-
β-crypt 6 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 7 micro
Elkészítés
teaalap
- Egy nagy üvegtálba kimérjük a cukrot, majd hozzáadjuk a lereszelet vagy lehámozott citromhéjat.
- Felöntjük forró vízzel, majd beleáztatjuk a teafiltereket, és hagyjuk állni 6-8 percet.
- Közben egy kis robotgépben leturmixoljuk a barackot és a gyömbért, majd egy szitán átpasszírozzuk egy nagyobb tálba.
- Az átszűrt gyümölcspürére ráöntjük az átszűrt, kész feketeteát, majd alaposan elkeverjük. Hagyjuk teljesen kihűlni.
jeges tea
- Az elkészített teaalapot 1:1 arányban (vagy ízlés szerint, de ez az ajánlott) felöntjük vízzel.
- Jégkockákat és citromkarikákat teszünk a poharakba, majd felöntjük az elkészített jeges teával, és úgy kínáljuk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés módja: hidegkonyha
Ha ti is rendszeresen elcsábultok a boltban egy-egy palack ízesített teára, akkor az a jó hírünk van, hogy fillérekből és percek alatt készíthettek otthon is jeges teát. Mi most egy kevés barackkal és gyömbérrel pimpeltünk fel a teaalapunkat, amit utána 1:1 arányban húztunk fel vízzel. Sok-sok jégkockára töltve a leüdítőbb nyári frissítő!