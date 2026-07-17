Japán krumplisaláta
Hozzávalók
A salátához
-
6 közepes db burgonya
-
4 db főtt tojás
-
200 g uborka (2 db kovászolnivaló uborka)
-
1 kis db sárgarépa
-
150 g bacon
A szószhoz
- 6% Fehérje
- 9% Szénhidrát
- 9% Zsír
A salátához
-
150g burgonya87 kcal
-
60g főtt tojás93 kcal
-
50g uborka7 kcal
-
10g sárgarépa4 kcal
-
38g bacon147 kcal
A szószhoz
- 6% Fehérje
- 9% Szénhidrát
- 9% Zsír
A salátához
-
600g burgonya347 kcal
-
240g főtt tojás372 kcal
-
200g uborka29 kcal
-
40g sárgarépa15 kcal
-
150g bacon590 kcal
A szószhoz
- 6% Fehérje
- 9% Szénhidrát
- 9% Zsír
A salátához
-
44.2g burgonya26 kcal
-
17.7g főtt tojás27 kcal
-
14.7g uborka2 kcal
-
2.9g sárgarépa1 kcal
-
11.1g bacon43 kcal
A szószhoz
- 6% Fehérje
- 9% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 77% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 16.3 g
Zsír
-
Összesen 24.5 g
-
Telített zsírsav 7 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 9 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 250 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 864.2 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 28 mg
-
Kálcium 86 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 47 mg
-
Foszfor 258 mg
-
Nátrium 442 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 24.4 g
-
Cukor 4 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 218 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 173 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 24 mg
-
D vitamin: 58 micro
-
K vitamin: 12 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 49 micro
-
Kolin: 214 mg
-
Retinol - A vitamin: 96 micro
-
α-karotin 315 micro
-
β-karotin 769 micro
-
β-crypt 19 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 259 micro
- 6% Fehérje
- 9% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 77% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 65.2 g
Zsír
-
Összesen 97.9 g
-
Telített zsírsav 30 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 34 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 12 g
-
Koleszterin 1000 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3456.7 g
-
Cink 6 mg
-
Szelén 111 mg
-
Kálcium 344 mg
-
Vas 8 mg
-
Magnézium 187 mg
-
Foszfor 1031 mg
-
Nátrium 1768 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 97.7 g
-
Cukor 17 mg
-
Élelmi rost 12 mg
Víz
-
Összesen 871.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 694 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 4 micro
-
E vitamin: 4 mg
-
C vitamin: 96 mg
-
D vitamin: 234 micro
-
K vitamin: 47 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 12 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 197 micro
-
Kolin: 855 mg
-
Retinol - A vitamin: 384 micro
-
α-karotin 1259 micro
-
β-karotin 3076 micro
-
β-crypt 78 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1035 micro
- 6% Fehérje
- 9% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 77% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 4.8 g
Zsír
-
Összesen 7.2 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 74 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 254.7 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 8 mg
-
Kálcium 25 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 14 mg
-
Foszfor 76 mg
-
Nátrium 130 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 7.2 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 64.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 51 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 7 mg
-
D vitamin: 17 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 15 micro
-
Kolin: 63 mg
-
Retinol - A vitamin: 28 micro
-
α-karotin 93 micro
-
β-karotin 227 micro
-
β-crypt 6 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 76 micro
Elkészítés
A salátához
- A burgonyákat héjában, és a répát megfőzzük, majd lehűtjük a krumplikat és megpucoljuk őket. A répát apróra vágjuk.
- A tojásokat keményre főzzük.
- Az uborkát vékonyra szeleteljük, majd besózzuk, és kb. 5 perc állás után kinyomkodjuk a levét.
- A bacont apróra vágjuk és megpirítjuk.
A szószhoz
- Egy nagy tálba tesszük a szósz hozzávalóit és jó alaposan összekeverjük.
- A tálpa dobáljuk a korábban előkészített alapanyagokat. A tojásokat, a krumplikat, az uborkát, a répát és a pirított bacont.
- Egy villa, vagy egy krumplinyomó segítségével szétnyomkodjuk a tojásokat és a burgonyákat. Figyeljünk arra, hogy ne pépet készítsünk belőle, maradjanak benne nagyobb darabok.
- Miután szétnyomkodtuk, keverjük át egy spatulával és ezzel el is készült a saláta.
- Főzhetünk hozzá lágytojást, amit a saláta tetejére tehetünk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 20 p
Mi is kipróbáltuk a népszerű japán krumplisalátát, amihez csak egy tálba dobáljuk a hozzávalókat, összenyomkodjuk, jól elkeverjük és már ehetjük is. Ugye mennyire egyszerű? Szuper köret grillhúsok mellé, de önmagában is elég laktató főleg, ha főzünk a tetejére egy lágytojást is.