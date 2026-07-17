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saláta krumplisaláta

Japán krumplisaláta

Fekete Melinda
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A salátához

A szószhoz

383
Kalória
16.3g
Fehérje
24.4g
Szénhidrát
24.5g
Zsír
218g
Víz
250g
Koleszterin
3g
Élelmi rost
4.2g
Cukor
  • 6% Fehérje
  • 9% Szénhidrát
  • 9% Zsír

A salátához

A szószhoz

Összesen 383 kcal
  • 6% Fehérje
  • 9% Szénhidrát
  • 9% Zsír

A salátához

A szószhoz

Összesen 1532 kcal
  • 6% Fehérje
  • 9% Szénhidrát
  • 9% Zsír

A salátához

A szószhoz

Összesen 112 kcal
  • 6% Fehérje
  • 9% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 77% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    16.3 g

Zsír

  • Összesen
    24.5 g
  • Telített zsírsav
    7 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    9 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    250 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    864.2 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    28 mg
  • Kálcium
    86 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    47 mg
  • Foszfor
    258 mg
  • Nátrium
    442 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    24.4 g
  • Cukor
    4 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    218 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    173 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    24 mg
  • D vitamin:
    58 micro
  • K vitamin:
    12 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    49 micro
  • Kolin:
    214 mg
  • Retinol - A vitamin:
    96 micro
  • α-karotin
    315 micro
  • β-karotin
    769 micro
  • β-crypt
    19 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    259 micro
Összesen 383 kcal
  • 6% Fehérje
  • 9% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 77% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    65.2 g

Zsír

  • Összesen
    97.9 g
  • Telített zsírsav
    30 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    34 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    12 g
  • Koleszterin
    1000 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    3456.7 g
  • Cink
    6 mg
  • Szelén
    111 mg
  • Kálcium
    344 mg
  • Vas
    8 mg
  • Magnézium
    187 mg
  • Foszfor
    1031 mg
  • Nátrium
    1768 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    97.7 g
  • Cukor
    17 mg
  • Élelmi rost
    12 mg

Víz

  • Összesen
    871.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    694 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    4 micro
  • E vitamin:
    4 mg
  • C vitamin:
    96 mg
  • D vitamin:
    234 micro
  • K vitamin:
    47 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    12 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    197 micro
  • Kolin:
    855 mg
  • Retinol - A vitamin:
    384 micro
  • α-karotin
    1259 micro
  • β-karotin
    3076 micro
  • β-crypt
    78 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1035 micro
Összesen 1532 kcal
  • 6% Fehérje
  • 9% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 77% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    4.8 g

Zsír

  • Összesen
    7.2 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    74 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    254.7 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    8 mg
  • Kálcium
    25 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    14 mg
  • Foszfor
    76 mg
  • Nátrium
    130 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    7.2 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    64.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    51 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    7 mg
  • D vitamin:
    17 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    15 micro
  • Kolin:
    63 mg
  • Retinol - A vitamin:
    28 micro
  • α-karotin
    93 micro
  • β-karotin
    227 micro
  • β-crypt
    6 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    76 micro
Összesen 112 kcal

Elkészítés

A salátához

  1. A burgonyákat héjában, és a répát megfőzzük, majd lehűtjük a krumplikat és megpucoljuk őket. A répát apróra vágjuk.
  2. A tojásokat keményre főzzük.
  3. Az uborkát vékonyra szeleteljük, majd besózzuk, és kb. 5 perc állás után kinyomkodjuk a levét.
  4. A bacont apróra vágjuk és megpirítjuk.

A szószhoz

  1. Egy nagy tálba tesszük a szósz hozzávalóit és jó alaposan összekeverjük.
  2. A tálpa dobáljuk a korábban előkészített alapanyagokat. A tojásokat, a krumplikat, az uborkát, a répát és a pirított bacont.
  3. Egy villa, vagy egy krumplinyomó segítségével szétnyomkodjuk a tojásokat és a burgonyákat. Figyeljünk arra, hogy ne pépet készítsünk belőle, maradjanak benne nagyobb darabok.
  4. Miután szétnyomkodtuk, keverjük át egy spatulával és ezzel el is készült a saláta.
  5. Főzhetünk hozzá lágytojást, amit a saláta tetejére tehetünk.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Főzés ideje: 20 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Mi is kipróbáltuk a népszerű japán krumplisalátát, amihez csak egy tálba dobáljuk a hozzávalókat, összenyomkodjuk, jól elkeverjük és már ehetjük is. Ugye mennyire egyszerű? Szuper köret grillhúsok mellé, de önmagában is elég laktató főleg, ha főzünk a tetejére egy lágytojást is.

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