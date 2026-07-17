Japán krumplisaláta

Mi is kipróbáltuk a népszerű japán krumplisalátát, amihez csak egy tálba dobáljuk a hozzávalókat, összenyomkodjuk, jól elkeverjük és már ehetjük is. Ugye mennyire egyszerű? Szuper köret grillhúsok mellé, de önmagában is elég laktató főleg, ha főzünk a tetejére egy lágytojást is.