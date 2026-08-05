7 egyszerű tipp, amivel csökkentheted a konyhai energiafogyasztást a kánikulában

A hosszan tartó nyári kánikula nemcsak a szervezetünket, hanem az otthoni energiahasználatot is próbára teszi. A klíma, a ventilátor, a hűtőszekrény és a különböző konyhai készülékek ilyenkor még nagyobb terhelést kaphatnak, ezért különösen fontos, hogy tudatosabban használjuk az energiát.
Így spórolhatsz még több energiát a kánikulában
Néhány egyszerű szokással nemcsak a fogyasztásunkat csökkenthetjük, hanem a villanyszámlánkat is mérsékelhetjük. A feleslegesen égő lámpák lekapcsolásától kezdve a konyhai gépek okosabb használatáig sok apróság számít.
Kattints a képre galériáért, és nézd meg, milyen praktikákkal fogyaszthatsz kevesebb energiát a konyhádban!
A nyári hőségben különösen fontos, hogy tudatosan használjuk az elektromos eszközöket. Nem kell minden készülékről lemondani, de néhány egyszerű változtatással csökkenthetjük a felesleges energiafelhasználást.
Néhány könnyen betartható tipp:
- Kapcsold le a világítást azokban a helyiségekben, ahol éppen nem tartózkodsz.
- Használd ki a természetes fényt, ameddig csak lehet.
- A sütést-főzést időzítsd inkább a hűvösebb napszakokra, így kevésbé melegíted fel a lakást.
- Ne nyitogasd feleslegesen a hűtő ajtaját, mert ilyenkor melegebb levegő kerül a készülékbe.
- Húzd ki a ritkán használt konyhai eszközöket, amelyek készenléti állapotban is fogyaszthatnak áramot.
- A kisebb adagok elkészítéséhez válassz kisebb energiaigényű megoldásokat, amikor csak lehet.
A tartós hőség idején minden apró döntés számíthat: a tudatos energiahasználattal nemcsak a költségeinket csökkenthetjük, hanem a környezetünket is kímélhetjük.
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Forrás: Inspire Clean Energy, Earthwatch