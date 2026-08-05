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2026.08.05.

7 egyszerű tipp, amivel csökkentheted a konyhai energiafogyasztást a kánikulában

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A nyári kánikulában különösen fontos az energiatudatos otthon. Mutatunk 7 egyszerű konyhai praktikát, amivel csökkentheted a fogyasztást és a pazarlást.

A hosszan tartó nyári kánikula nemcsak a szervezetünket, hanem az otthoni energiahasználatot is próbára teszi. A klíma, a ventilátor, a hűtőszekrény és a különböző konyhai készülékek ilyenkor még nagyobb terhelést kaphatnak, ezért különösen fontos, hogy tudatosabban használjuk az energiát.

Így spórolhatsz még több energiát a kánikulában

Néhány egyszerű szokással nemcsak a fogyasztásunkat csökkenthetjük, hanem a villanyszámlánkat is mérsékelhetjük. A feleslegesen égő lámpák lekapcsolásától kezdve a konyhai gépek okosabb használatáig sok apróság számít.

Kattints a képre galériáért, és nézd meg, milyen praktikákkal fogyaszthatsz kevesebb energiát a konyhádban!

7 fotó

A nyári hőségben különösen fontos, hogy tudatosan használjuk az elektromos eszközöket. Nem kell minden készülékről lemondani, de néhány egyszerű változtatással csökkenthetjük a felesleges energiafelhasználást.

Néhány könnyen betartható tipp:

  • Kapcsold le a világítást azokban a helyiségekben, ahol éppen nem tartózkodsz.
  • Használd ki a természetes fényt, ameddig csak lehet.
  • A sütést-főzést időzítsd inkább a hűvösebb napszakokra, így kevésbé melegíted fel a lakást.
  • Ne nyitogasd feleslegesen a hűtő ajtaját, mert ilyenkor melegebb levegő kerül a készülékbe.
  • Húzd ki a ritkán használt konyhai eszközöket, amelyek készenléti állapotban is fogyaszthatnak áramot.
  • A kisebb adagok elkészítéséhez válassz kisebb energiaigényű megoldásokat, amikor csak lehet.

A tartós hőség idején minden apró döntés számíthat: a tudatos energiahasználattal nemcsak a költségeinket csökkenthetjük, hanem a környezetünket is kímélhetjük.

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Forrás: Inspire Clean Energy, Earthwatch

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