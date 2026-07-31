A függőkosarakba helyezett növények csodásan díszíthetik a korlátot vagy teraszt, viszont nem olyan egyszerű őket egész nyáron kellően hidratáltan tartani. Könnyen kiszáradnak, így előbb utóbb hervadásnak indulnak, ezt a folyamatot pedig nem egyszerű visszafordítani. Most 5 olyan bevált tippet mutatunk, amivel megakadályozhatod a kiszáradásukat!

A függőkosárba ültetett növényekről néha napján megfeledkezünk, ami öntözésüket illeti. A nyári forróságban viszont még inkább oda kell figyelnünk rájuk, hiszen az ő gyökereik nem tudnak olyan mélyre nyúlni, így gyorsabban kiszáradhatnak, mint a talajba ültetett társaik. 5 hatékony és viszonylag olcsó módszert mutatunk, amivel megóvhatod a függő kosaras növényeket a kiszáradástól!

5 bevált tipp, hogy a függő virágkosarak ne száradjanak ki a nyári hőségben

Nem mindenki gondol arra, hogy a függőkosaras növényeket gyakrabban kell locsolni, mint a talajba ültetetteket. Nem is hibáztatunk ezért senkit, viszont segítünk néhány tippel, hogy a te függőkosarasaid ne száradhassanak ki egyhamar.

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