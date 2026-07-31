5 bevált tipp, hogy a függő virágkosarak ne száradjanak ki a nyári hőségben

A függőkosárba ültetett növényekről néha napján megfeledkezünk, ami öntözésüket illeti. A nyári forróságban viszont még inkább oda kell figyelnünk rájuk, hiszen az ő gyökereik nem tudnak olyan mélyre nyúlni, így gyorsabban kiszáradhatnak, mint a talajba ültetett társaik. 5 hatékony és viszonylag olcsó módszert mutatunk, amivel megóvhatod a függő kosaras növényeket a kiszáradástól!
Nem mindenki gondol arra, hogy a függőkosaras növényeket gyakrabban kell locsolni, mint a talajba ültetetteket. Nem is hibáztatunk ezért senkit, viszont segítünk néhány tippel, hogy a te függőkosarasaid ne száradhassanak ki egyhamar.