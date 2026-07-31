Grillezz!

2026.07.31.

Nosalty Mit főzzek hétvégén? Könnyű nyári főzelékek, zöldborsó, tök, vajbab és egyszerűen hűs pohárkrémek csábítanak

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

A nyári kánikulában gyors leves, könnyű főzelékek zöldborsóból és tökből, valamint padlizsánkrém és két hűsítő pohárkrém laktat minket könnyedén.

Nem hagyjuk, hogy a magas hőfok győzedelmeskedjen!

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