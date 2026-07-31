Nosalty Mit főzzek hétvégén? Könnyű nyári főzelékek, zöldborsó, tök, vajbab és egyszerűen hűs pohárkrémek csábítanak

Nem hagyjuk, hogy a magas hőfok győzedelmeskedjen!
SZOMBAT
Leves
Zöldséges vajbableves
Desszet
Fanta-szelet pohárkrém
VASÁRNAP
A nyári kánikulában gyors leves, könnyű főzelékek zöldborsóból és tökből, valamint padlizsánkrém és két hűsítő pohárkrém laktat minket könnyedén.
Nem hagyjuk, hogy a magas hőfok győzedelmeskedjen!
SZOMBAT
VASÁRNAP
A Mentesen teljesen új részében Ötvös Zsuzsi vendégszerepelt a Nosalty konyhájában, ahol új, mentes szakácskönyvéből készített el egy mennyei vegán mini répatortát.
Egy parti szerintem pogácsa nélkül nem jöhet létre. Lehet a hajtogatás miatt megijedsz, de ahhoz, hogy a vendégek teljesen meg legyenek elégedve, meg kell adni a módját!!! Hihetetlen finom, ...
Azt nem mondanánk, hogy ez egy teljesen autentikus recept, hiszen a spagettinél már „megbukik” a dolog: az olaszok ugyanis eredetileg tagliatellével fogyasztják a bolognai ragut. Mi viszont ...
Bizonyos kor felett az ember szervezete többet érdemel reggelente, mint egy lekváros kenyér. Olyat, ami kellő energiát ad a naphoz, és még fehérjében is bővelkedik, miközben felesleges rossz zsíroktól mentes. A zabpehely sokat emlegetett, pozitív élettani hatású reggeli, azonban mutatunk egy ennél jobb választást, ami 60 év felett érdemes előnyben részesíteni.Nosalty
A függőkosarakba helyezett növények csodásan díszíthetik a korlátot vagy teraszt, viszont nem olyan egyszerű őket egész nyáron kellően hidratáltan tartani. Könnyen kiszáradnak, így előbb utóbb hervadásnak indulnak, ezt a folyamatot pedig nem egyszerű visszafordítani. Most 5 olyan bevált tippet mutatunk, amivel megakadályozhatod a kiszáradásukat!Nosalty
A mai menü kicsit rendbontó: leves helyett szörpölünk, reméljük, készítettetek bodzából, valamint házi hambit és hamisítatlan csokiöntetes piskótát is hoztunk.Macsuga Viktória
Főételünk Görögországból érkezett, desszertünk 2:1-ben izgalom, míg koktélunk alkoholmentesen kortyolható.
Újabb hőhullám elé nézünk, ami kéz a kézben jár a nyugtalan, nem éppen pihentető alvással is. A leglogikusabbnak a légkondi alacsony hőmérsékletre való kapcsolása, és egész éjszakás üzemeltetése tűnik, mégis, adunk 3 sokkal jobb tippet, ami még a villanyszámlát sem terheli meg annyira.
60 éves kor felett már nem kell feltétlen edzőterembe járni ahhoz, (igaz, lebeszélni sem akarunk senkit), hogy növeld az erődet és izomtömegedet. Az edzők egyetértenek abban, hogy egy egyszerű gyakorlat napi szinten hozzátesz az egészséged megőrzéséhez, ha már túl vagy a hatodik X-en.
Egy parti szerintem pogácsa nélkül nem jöhet létre. Lehet a hajtogatás miatt megijedsz, de ahhoz, hogy a vendégek teljesen meg legyenek elégedve, meg kell adni a módját!!! Hihetetlen finom, ...
A prebranac-nak többféle változata van, hagyományos szerb étel. Én ezt a változatot kóstoltam. Nagyon ízletes és laktató. Próbáljátok ki!
Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.