Nosalty Mit főzzek hétvégén? Könnyű nyári főzelékek, zöldborsó, tök, vajbab és egyszerűen hűs pohárkrémek csábítanak

Újabb hőhullám elé nézünk, ami kéz a kézben jár a nyugtalan, nem éppen pihentető alvással is. A leglogikusabbnak a légkondi alacsony hőmérsékletre való kapcsolása, és egész éjszakás üzemeltetése tűnik, mégis, adunk 3 sokkal jobb tippet, ami még a villanyszámlát sem terheli meg annyira.