A dietetikus egyszerű tanácsa, amivel megnövelheted a napi folyadékbeviteled

A megfelelő mennyiségű folyadékbevitellel még a legtudatosabbak is küszködnek néha napján. Pláne azok, akik utálják a vizet. Ha te már rajta vagy az ügyön, hogy kellőképpen hidratált legyél minden nap, akkor a dietetikus ad egy tuti tippet, ami szinte biztosan beválik!

A folyadékbevitel növelése érdekében most egy olyan tippet osztunk meg, ami különösebb erőfeszítéssel elsajátítható. Megéri kipróbálni, ha egyébként szeretnél tudatosabb lenni a témában.

Vizet ivó nő
A dietetikus egyszerű tanácsa, amivel megnövelheted a napi folyadékbeviteled

Már több cikkünk is született a témában, kinek mennyi folyadékot kellene fogyasztania egy nap alatt, hiszen ezt életkor szerint meg lehet határozni, de arról is volt szó már, hogy 65 éves kor felett a nyári hőségben milyen javallatokat érdemes megfogadni. Most pedig a dietetikus árulja el, hogyan tudod egyszerűen megnövelni a napi folyadékbeviteled.

A megfelelően hidratált szervezet jól érzi magát, így nem fog a fejed fájni, nem leszel ingerült vagy álmos, és egyéb fizikai tünetek is elkerülnek, ha odafigyelsz a folyadékfogyasztásra.

Folyadékfogyasztás címszó alatt általában a vizet értjük, de ér beleszámolni az egyéb, magas víztartalmú ételeket és italokat is.

Például egy leves folyadéktartalma is jelentősen hozzájárulhat a napi bevitelhez, de két bögre tea is, azonban a számolgatás során ezeket érdemes kihagyni, és csak a tiszta vízzel kalkulálni.

Kancsóból vizet öntő nő
Folyadékfogyasztás alatt általában a vizet értjük

Hogyan növelhető a napi folyadékbevitel?

A dietetikusnak egy egészen egyszerű tanácsa van arra, hogyan növeljük a napi folyadékbevitelünket.

Az ő megoldása annyi, hogy igyunk olyan pohárból, kulacsból, shakerből vagy bármilyen eszközből, ami mérőpohár is egyben, azaz pontosan mutatja, hogy mennyit iszunk.

Így könnyű számszerűsíteni, hogy mennyit iszunk egy nap, és ha szeretnénk többet inni, akkor ösztönzőleg fog hatni a számolgatás.

Forrásunk volt.

