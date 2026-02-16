Meglepő teszteredmény – A drága főzőlap sem garancia a csúcsteljesítményre

Gyors, energiatakarékos és biztonságos – legalábbis ezt ígérik az indukciós főzőlapok. De vajon tényleg mindegyik jól teljesít palacsintasütésnél, vízforralásnál vagy amikor egyszerre több zónát használunk? A Tudatos Vásárlók Egyesülete 84 modellt vizsgált, meglepő eredményeket hozott a teszt, még a milliós készülékek között is nagy eltérések voltak.

A gyártók állítása szerint az indukciós főzőlapok gyorsak, biztonságosak és kevés energiát fogyasztanak, mely ígéretek méltán teszik népszerűvé ezt a típust. Elsőre nehéz lehet vele megbarátkozni, mert máshogy kell rajta főzni, mint egy gáz vagy hagyományos elektromos főzőlapon. Akinek van már vele tapasztalata, rögtön eszébe juthat a pudingfőzés vagy a palacsintasütés. A Tudatos Vásárlók Egyesületének most megjelent terméktesztjéből kiderül, ezekkel sem szükséges feltétlenül kínlódni, ha jól választunk terméket.

84 indukciós főzőlap tesztje – Ezek teljesítettek a legjobban

A Tudatos Vásárlók Egyesülete 22 márka - AEG, Beko, Bosch, Domo, ECG, Electrolux, Elica, Esperanza, Gorenje, Hyundai, Ikea, Indesit, LG, Miele, Mora, Neff, Samsung, Sencor, Severin, Siemens, Smeg, Whirlpool - 84, a hazai piacon is kapható indukciós főzőlapját tesztelte nemzetközi együttműködésben. Ezekből 20 beépített elszívóval is rendelkezik, melyek esetében az elszívó funkciót is tesztelték külön. Többek között arra voltak kíváncsiak, hogy:

- megfelelően betöltik-e funkciójukat,

- mennyire felhasználóbarát a kialakításuk,

- mennyi energiát fogyasztanak,

- mennyire zajosak,

- illetve kellően biztonságosak-e.

Nem szeretnél külön vízforralót?

Az amúgy is kicsi konyhákban minden további műszaki cikk, csak rontja a helyzetet. Az indukciós főzőlapok tökéletesen betöltik a vízforraló szerepét. S akár ugyanolyan gyorsak is tudnak lenni, mint azok. Ha jól választunk.

Típustól és a főzőzóna méretétől függően 1 liter víz felforralása 2-7 percig tartott.

Ami érdekesség, hogy energiafelhasználás szempontjából nem mértek jelentős különbséget egy-egy termék esetében a kis és nagy zónán való melegítés során. Vagyis energiatakarékossági szempontból nem nyúlunk mellé egyik zóna használatával sem, viszont időt sokat spórolhatunk a nagyobb zónák használatával.

Jó lenne nem kínlódni a palacsintasütéssel?

Ha az indukciós főzőlapodon ez nem megy könnyen, az nem az indukciós technológia bűne, hanem, hogy az adott termék hőelosztása nem egyenletes.

A teszteredmények azt mutatják, van bőven olyan indukciós főzőlap is, amelyiken ez nem bizonyult nagy ördöngösségnek. A Smeg SI2641D és a Whirlpool WL S1360 NE főzőlapján sikerült például a legszebb palacsintákat sütni. De például a krumplisütési eredményeik vagy az energiafogyasztásuk már nem kiemelkedő a többi tesztelt termékhez képest.

„Azzal jó, ha tisztában vagyunk, hogy valamilyen kompromisszumra a legtöbb esetben szükség lesz. Ritka az a termék, amelyik minden szempontból jól teljesít. Ezért a legfontosabb azt végiggondolni, számunkra mi a legfontosabb, és aszerint választani a kínálatból. Terméktesztjeink lefedik a magyar piacon elérhető termékek zömét. S könnyedén átláthatóvá teszik, hogy melyik terméknek mi az erőssége vagy gyengesége.” – Füves Eszter a Terméktesztek projekt vezetője.

Mi a tapasztalat a flexizónákkal?

A hőeloszlást az úgynevezett flexizónákon is tesztelték. Ez egy téglalap alakú területet jelent a főzőlapon, amelynek a gyártók szerint lehetővé kell tennie nagyobb, s akár a nem kör alakú edények használatát is.

A vizsgált termékek közül 58 rendelkezett ilyen zónával, ebből mindössze 14 kapott jó vagy nagyon jó értékelést.

A legtöbb esetben azt tapasztalták, hogy ez a terület nem kezelhető összefüggő főzőfelületként, inkább két külön zónaként, amit egy híd köt össze. Az Ikea HÖGKLASSIG 700 indukciós főzőlapjának eredménye kiemelkedő a mezőnyben, cserébe ez egy eléggé zajos darab.

Meglepő teszteredmény – A drága főzőlap sem garancia a csúcsteljesítményre

Használhatóság a mindennapokban

A használhatósági szempontokból érdekes kiemelni, hogy az összes zóna egyidejű használatával minden harmadik terméknek problémája akadt.

Talán ez az egyik legzavaróbb hiányossága több indukciós főzőlapnak is. Aki rendszeresen használ több mint két főzőfelületet egyszerre, bizonyára már tapasztalta.

Ami izgalmas, hogy a legdrágább tesztelt termék, a Miele KM 7897 FL-1 Diamond – átlagágra 1 550 000 Ft a teszt publikálásakor – is a leggyengébbek között végzett a mezőnyben ilyen szempontból. Ráadásul a főzőlap vezérlésére is gyenge értékelést kapott.

Tényleg csak ott melegít, ahol érintkezik az edénnyel?

Elvileg ez lenne az indukciós technológia lényege. Azonban a tesztek során kiderült, több termék esetében is jó, ha vigyázunk a felületekkel. A Neff V68YYX4C0 esetében például a zónák között akár 104°C-ra is felmelegedhet a felület. A már említett Miele KM 7897 FL-1 Diamondnak pedig a kerete melegszik 90°C-ra.

Mi a tapasztalat a beépített elszívókkal?

A beépített elszívós főzőlapok elszívó funkciójának tekintetében nagyok a különbségek egy-egy termék zsír-, illetve páraelszívási kapacitása között. A páraelszívással jellemzően jól boldogulnak.

· Leginkább a zsírelnyelés hatékonysága okoz kihívást.

Esetükben elfogadhatóbb a magasabb ár, hiszen két készüléket vásárolunk egyben. Ezen típusok között is akadt másfél milliós Miele termék, s ez esetben nem csak az ára volt magas, hanem a teljesítménye is. Nagyon jó értékelést kapott az elszívó funkciója a vizsgálati szempontok szerint.

Mennyit kell minimum költeni egy jó indukciós főzőlapra?

A termékek átlagárai a teszt publikálásakor 30 000 Ft és 1 550 000 Ft között mozogtak. Ehhez képest a teljesítményük nem mutatott ekkora szórást. Összesítésben a legjobb a Bosch PIV975DC1E indukciós főzőlapja lett 401 000 Ft-os átlagárával, viszont a maga 90 cm-es szélességével ez nem egy bárhova könnyedén beilleszthető darab. Jó hír, hogy a sorban már a legtöbb konyhára jellemző 60 cm széles típusok követik: AEG, Bosch, Electrolux, Ikea, Siemens termékek végeztek még az élen, melyek 124 000 Ft-os átlagártól érhetőek el. Az elszívós típusok közül is találunk 500 000 Ft-os termékeket az élen, nem szükséges feltétlenül csak a milliós kategóriában gondolkodni, ha jól teljesítő darabot szeretnénk.

A tesztek eredményei hozzáféréssel megtekinthetők ITT és ITT.

MIÉRT FIZETŐS AZ EREDMÉNY?

Az International Consumer Research & Testing (ICRT) 1990-ben létrehozott, egységes sztenderdeket követő termékteszteléssel foglalkozó szervezet. A célja az, hogy megalapozott információkkal segítse a vásárlókat. A hálózat fogyasztóvédelmi szervezeteket fog össze Európából és a világ minden tájáról. Minden tagja reklámmentesen, gyártóktól, kereskedőktől és politikai pártoktól függetlenül működik. A tesztek részletes eredményeit kizárólag az ICRT-hez tartozó szervezetek publikálhatják saját, erre a célra kialakított felületükön. A hálózat magyarországi tagja a Tudatos Vásárlók Egyesülete, amely a www.tesztek.tudatosvasarlo.hu weboldalon teszi közzé magyarul a nemzetközi vizsgálatokban megszerzett részletes, fogyasztói szempontok mentén rendszerezett eredményeit, valamint a nálunk is kapható termékek – teszt publikálásának időpontjában aktuális – átlagos fogyasztói árát. A Tudatos Vásárlók tesztjei olyan vizsgálatokra alapoznak, melyekben nemcsak műszeres méréseket végeznek, hanem ki is próbálják, felhasználói oldalról is értékelik az adott árucikkeket.