Padlizsántekercs paradicsomos szószban

Egy igazán finom olasz étel a töltött padlizsántekercs, amit most ricottakrémmel készítettünk el és mennyei paradicsomszószban rotyogtattunk össze. A Bertolli kimondottan sütéshez készült olívaolajspray-vel könnyen megsütöttük a padlizsánszeleteket, úgy hogy egyáltalán nem tocsogtak az olajban. Ha valaki egy kis húst is belecsempészne, akkor a padlizsánszeletekre ízlés szerinti sonkát is tehetünk és úgy tekerjük fel.