r
Nosalty Logó
töltött zöldség töltött padlizsán

Padlizsántekercs paradicsomos szószban

Nosalty
Padlizsántekercs paradicsomos szószban
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

Padlizsántekercs

Paradicsomszósz

345
Kalória
21.2g
Fehérje
26.4g
Szénhidrát
18.7g
Zsír
385.6g
Víz
64g
Koleszterin
9g
Élelmi rost
12.5g
Cukor
  • 5% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 4% Zsír

Padlizsántekercs

Paradicsomszósz

Összesen 345 kcal
  • 5% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 4% Zsír

Padlizsántekercs

Paradicsomszósz

Összesen 1379 kcal
  • 5% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 4% Zsír

Padlizsántekercs

Paradicsomszósz

Összesen 74 kcal
  • 5% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 4% Zsír
  • 85% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Likopin
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    21.2 g

Zsír

  • Összesen
    18.7 g
  • Telített zsírsav
    11 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    6 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    64 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1946.2 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    14 mg
  • Kálcium
    533 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    76 mg
  • Foszfor
    413 mg
  • Nátrium
    905 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    26.4 g
  • Cukor
    13 mg
  • Élelmi rost
    9 mg

Víz

  • Összesen
    385.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    186 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    14 mg
  • D vitamin:
    14 micro
  • K vitamin:
    14 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    69 micro
  • Kolin:
    45 mg
  • Retinol - A vitamin:
    157 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    342 micro
  • β-crypt
    3 micro
  • Likopin
    13895 micro
  • Lut-zea
    113 micro
Összesen 345 kcal
  • 5% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 4% Zsír
  • 85% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Likopin
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    84.7 g

Zsír

  • Összesen
    74.6 g
  • Telített zsírsav
    43 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    22 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    256 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    7784.6 g
  • Cink
    9 mg
  • Szelén
    56 mg
  • Kálcium
    2131 mg
  • Vas
    8 mg
  • Magnézium
    306 mg
  • Foszfor
    1652 mg
  • Nátrium
    3618 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    105.6 g
  • Cukor
    50 mg
  • Élelmi rost
    36 mg

Víz

  • Összesen
    1542.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    743 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    5 micro
  • E vitamin:
    10 mg
  • C vitamin:
    56 mg
  • D vitamin:
    56 micro
  • K vitamin:
    55 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    11 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    277 micro
  • Kolin:
    181 mg
  • Retinol - A vitamin:
    627 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    1367 micro
  • β-crypt
    13 micro
  • Likopin
    55580 micro
  • Lut-zea
    454 micro
Összesen 1379 kcal
  • 5% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 4% Zsír
  • 85% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Likopin
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    4.5 g

Zsír

  • Összesen
    4 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    14 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    412.8 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    3 mg
  • Kálcium
    113 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    16 mg
  • Foszfor
    88 mg
  • Nátrium
    192 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    5.6 g
  • Cukor
    3 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    81.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    39 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    3 mg
  • D vitamin:
    3 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    15 micro
  • Kolin:
    10 mg
  • Retinol - A vitamin:
    33 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    72 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    2947 micro
  • Lut-zea
    24 micro
Összesen 74 kcal

Elkészítés

Padlizsántekercs

  1. A padlizsánokat mossuk meg és egy éles kés segítségével vágjunk hosszában vékony szeleteket. Sózzuk-borsozzuk és fújjuk be mindkét oldalukat a Bertolli hot cooking olívaolay sprayvel. Pár perc alatt süssük meg mindkét oldalát a serpenyőben.
  2. Tegyük félre kihűlni, közben keverjük össze a ricottát és a parmezánt, reszeljünk hozzá citromhéjat és sózzuk-borsozzuk.
  3. A padlizsánszeleteket töltsük meg a ricottakrémmel és tekerjük fel.
  4. Egy mélyebb hőálló edényt fújjunk ki a Bertolli hot cooking olívaolajos sprayvel és öntsük bele a paradicsomszószt.
  5. Helyezzük bele egymás mellé a tekercseket és szórjuk meg a tetejét reszelt mozzarellával.
  6. Tegyük a sütőbe 180 fokra kb. 20-25 percig.
  7. Tálaljuk friss bazsalikommal.

Paradicsomszósz

  1. Turmixoljuk össze az alapanyagokat és sózzuk-borsozzuk ízlés szerint.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 25 p
  • Főzés ideje: 5 p
  • Sütés ideje: 25 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés

Egy igazán finom olasz étel a töltött padlizsántekercs, amit most ricottakrémmel készítettünk el és mennyei paradicsomszószban rotyogtattunk össze. A Bertolli kimondottan sütéshez készült olívaolajspray-vel könnyen megsütöttük a padlizsánszeleteket, úgy hogy egyáltalán nem tocsogtak az olajban. Ha valaki egy kis húst is belecsempészne, akkor a padlizsánszeletekre ízlés szerinti sonkát is tehetünk és úgy tekerjük fel.

Hasonló receptek

Összes töltött padlizsán
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Címlapról ajánljuk

Konzerv barack
Életmód

Mi az a botulizmus? És miért okozhat akár halált akár...

A botulizmus egy nagyon ritka betegség, aminek hazánkban évente kevesebb mint 10 ember esik áldozatául. Azonban a baktérium, amely akár halált is okozhat, élelmiszerekben jelenhet meg, így különös körültekintéssel kell lenni (nyáron pláne) arra, hogy mit eszünk meg.

Étrend-kiegészítők
Életmód

Hatósági razzia a „Kalóriakirály” ellen: milliós értékű étrend-kiegészítőket foglaltak le

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságával együttműködve újabb intézkedést tett a fogyasztók egészségének védelme és a jogsértő kereskedelmi gyakorlatok felszámolása érdekében. Az NKFH hatósági ellenőrzést folytat a „Kalóriakirály” néven publikáló influenszer ellen, aki a hatósági intézkedések ellenére továbbra is jogszerűtlenül forgalmazza a veszélyes étrend-kiegészítő termékeit. A vizsgálat során élelmiszer-hamisításra – azaz lényeges tulajdonságra vonatkozó félrevezető jelölésre és egyéb jelölési hibákra – derült fény.

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-toltott-paprika
töltött paprika

Hagyományos töltött paprika

Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé.  Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept