Padlizsántekercs paradicsomos szószban

Padlizsántekercs paradicsomos szószbanNosalty
Hozzávalók
Padlizsántekercs
-
2 nagy db padlizsán
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
1 teáskanál olívaolaj (Bertolli hot cooking olívaolaj spray)
-
250 g ricotta
-
80 g parmezán sajt
-
0.5 citromból nyert citromhéj
-
100 g mozzarella (tetejére)
Paradicsomszósz
-
40 dkg passzírozott paradicsom
-
bazsalikom ízlés szerint
-
3 gerezd fokhagyma
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
- 5% Fehérje
- 6% Szénhidrát
- 4% Zsír
Padlizsántekercs
-
260g padlizsán62 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1g olívaolaj9 kcal
-
63g ricotta94 kcal
-
20g parmezán sajt78 kcal
-
1g citromhéj0 kcal
-
25g mozzarella75 kcal
Paradicsomszósz
-
24 kcal
-
0 kcal
-
2g fokhagyma3 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 5% Fehérje
- 6% Szénhidrát
- 4% Zsír
Padlizsántekercs
-
1040g padlizsán247 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
4g olívaolaj35 kcal
-
250g ricotta375 kcal
-
80g parmezán sajt314 kcal
-
3g citromhéj1 kcal
-
100g mozzarella299 kcal
Paradicsomszósz
-
96 kcal
-
0 kcal
-
9g fokhagyma12 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 5% Fehérje
- 6% Szénhidrát
- 4% Zsír
Padlizsántekercs
-
55.1g padlizsán13 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.2g olívaolaj2 kcal
-
13.3g ricotta20 kcal
-
4.2g parmezán sajt17 kcal
-
0.2g citromhéj0 kcal
-
5.3g mozzarella16 kcal
Paradicsomszósz
-
21.2g passzírozott paradicsom5 kcal
-
0 kcal
-
0.5g fokhagyma1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 5% Fehérje
- 6% Szénhidrát
- 4% Zsír
- 85% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Likopin
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 21.2 g
Zsír
-
Összesen 18.7 g
-
Telített zsírsav 11 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 6 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 64 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1946.2 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 14 mg
-
Kálcium 533 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 76 mg
-
Foszfor 413 mg
-
Nátrium 905 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 26.4 g
-
Cukor 13 mg
-
Élelmi rost 9 mg
Víz
-
Összesen 385.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 186 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 14 mg
-
D vitamin: 14 micro
-
K vitamin: 14 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 69 micro
-
Kolin: 45 mg
-
Retinol - A vitamin: 157 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 342 micro
-
β-crypt 3 micro
-
Likopin 13895 micro
-
Lut-zea 113 micro
Elkészítés
Padlizsántekercs
- A padlizsánokat mossuk meg és egy éles kés segítségével vágjunk hosszában vékony szeleteket. Sózzuk-borsozzuk és fújjuk be mindkét oldalukat a Bertolli hot cooking olívaolay sprayvel. Pár perc alatt süssük meg mindkét oldalát a serpenyőben.
- Tegyük félre kihűlni, közben keverjük össze a ricottát és a parmezánt, reszeljünk hozzá citromhéjat és sózzuk-borsozzuk.
- A padlizsánszeleteket töltsük meg a ricottakrémmel és tekerjük fel.
- Egy mélyebb hőálló edényt fújjunk ki a Bertolli hot cooking olívaolajos sprayvel és öntsük bele a paradicsomszószt.
- Helyezzük bele egymás mellé a tekercseket és szórjuk meg a tetejét reszelt mozzarellával.
- Tegyük a sütőbe 180 fokra kb. 20-25 percig.
- Tálaljuk friss bazsalikommal.
Paradicsomszósz
- Turmixoljuk össze az alapanyagokat és sózzuk-borsozzuk ízlés szerint.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 25 p
- Főzés ideje: 5 p
- Sütés ideje: 25 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
Egy igazán finom olasz étel a töltött padlizsántekercs, amit most ricottakrémmel készítettünk el és mennyei paradicsomszószban rotyogtattunk össze. A Bertolli kimondottan sütéshez készült olívaolajspray-vel könnyen megsütöttük a padlizsánszeleteket, úgy hogy egyáltalán nem tocsogtak az olajban. Ha valaki egy kis húst is belecsempészne, akkor a padlizsánszeletekre ízlés szerinti sonkát is tehetünk és úgy tekerjük fel.