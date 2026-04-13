Halcurry
Hozzávalók
A halhoz
500 g tőkehalfilé
só ízlés szerint
1 kk füstölt pirospaprika
1 kk kurkuma
1 ek olívaolaj
A curryhez
1 kk mustármag
1 kk koriandermag
1 kk édesköménymag
1 kávéskanál köménymag
1 ek olívaolaj
2 gerezd fokhagyma
3 cm gyömbér
só ízlés szerint
1 ek sűrített paradicsom
1 kk kurkuma
2 közepes db salottahagyma
2 közepes db paradicsom
2 dl víz
200 ml kókusztej (a tálaláshoz)
1 csokor koriander (a tálaláshoz)
chili ízlés szerint (a tálaláshoz)
1 közepes db lime
- 8% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 5% Zsír
A halhoz
500g tőkehalfilé410 kcal
0 kcal
0 kcal
0 kcal
71 kcal
A curryhez
1g mustármag5 kcal
1g koriandermag3 kcal
3 kcal
0 kcal
71 kcal
6g fokhagyma8 kcal
18g gyömbér14 kcal
0 kcal
13 kcal
0 kcal
56g salottahagyma37 kcal
200g paradicsom36 kcal
200g víz0 kcal
200g kókusztej394 kcal
30g koriander7 kcal
0 kcal
85g lime21 kcal
- 8% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 5% Zsír
A halhoz
-
500g tőkehalfilé410 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
71 kcal
A curryhez
-
1g mustármag5 kcal
-
1g koriandermag3 kcal
-
3 kcal
-
0 kcal
-
71 kcal
-
6g fokhagyma8 kcal
-
18g gyömbér14 kcal
-
0 kcal
-
13 kcal
-
0 kcal
-
56g salottahagyma37 kcal
-
200g paradicsom36 kcal
-
200g víz0 kcal
-
200g kókusztej394 kcal
-
30g koriander7 kcal
-
0 kcal
-
85g lime21 kcal
- 8% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 5% Zsír
A halhoz
-
37.6g tőkehalfilé31 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.6g olívaolaj5 kcal
A curryhez
-
0.1g mustármag0 kcal
-
0.1g koriandermag0 kcal
-
0.1g édesköménymag0 kcal
-
0 kcal
-
0.6g olívaolaj5 kcal
-
0.5g fokhagyma1 kcal
-
1.4g gyömbér1 kcal
-
0 kcal
-
1.2g sűrített paradicsom1 kcal
-
0 kcal
-
4.2g salottahagyma3 kcal
-
15g paradicsom3 kcal
-
15g víz0 kcal
-
15g kókusztej30 kcal
-
2.3g koriander1 kcal
-
0 kcal
-
6.4g lime2 kcal
- 8% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 5% Zsír
- 84% Víz
TOP ásványi anyagok
Foszfor
Nátrium
Magnézium
Kálcium
Szelén
TOP vitaminok
Kolin:
C vitamin:
Niacin - B3 vitamin:
Likopin
E vitamin:
Fehérje
Összesen 99.2 g
Zsír
Összesen 63.7 g
Telített zsírsav 41 g
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 15 g
Többszörösen telítetlen zsírsav 4 g
Koleszterin 215 mg
Ásványi anyagok
Összesen 2468.2 g
Cink 5 mg
Szelén 171 mg
Kálcium 245 mg
Vas 12 mg
Magnézium 325 mg
Foszfor 1358 mg
Nátrium 350 mg
Réz 1 mg
Mangán 2 mg
Szénhidrát
Összesen 40 g
Cukor 13 mg
Élelmi rost 9 mg
Víz
Összesen 1101.4 g
Vitaminok
Összesen 0
A vitamin (RAE): 259 micro
B6 vitamin: 2 mg
B12 Vitamin: 5 micro
E vitamin: 8 mg
C vitamin: 74 mg
D vitamin: 180 micro
K vitamin: 122 micro
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
Niacin - B3 vitamin: 14 mg
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
Folsav - B9-vitamin: 140 micro
Kolin: 384 mg
Retinol - A vitamin: 60 micro
α-karotin 217 micro
β-karotin 2245 micro
β-crypt 61 micro
Likopin 9748 micro
Lut-zea 516 micro
- 8% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 5% Zsír
- 84% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Likopin
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 99.2 g
Zsír
-
Összesen 63.7 g
-
Telített zsírsav 41 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 15 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 4 g
-
Koleszterin 215 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2468.2 g
-
Cink 5 mg
-
Szelén 171 mg
-
Kálcium 245 mg
-
Vas 12 mg
-
Magnézium 325 mg
-
Foszfor 1358 mg
-
Nátrium 350 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 40 g
-
Cukor 13 mg
-
Élelmi rost 9 mg
Víz
-
Összesen 1101.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 259 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 5 micro
-
E vitamin: 8 mg
-
C vitamin: 74 mg
-
D vitamin: 180 micro
-
K vitamin: 122 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 14 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 140 micro
-
Kolin: 384 mg
-
Retinol - A vitamin: 60 micro
-
α-karotin 217 micro
-
β-karotin 2245 micro
-
β-crypt 61 micro
-
Likopin 9748 micro
-
Lut-zea 516 micro
TOP ásványi anyagok
Foszfor
Nátrium
Magnézium
Kálcium
Szelén
TOP vitaminok
Kolin:
C vitamin:
Niacin - B3 vitamin:
Likopin
E vitamin:
Fehérje
Összesen 7.5 g
Zsír
Összesen 4.8 g
Telített zsírsav 3 g
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
Koleszterin 16 mg
Ásványi anyagok
Összesen 185.6 g
Cink 0 mg
Szelén 13 mg
Kálcium 18 mg
Vas 1 mg
Magnézium 24 mg
Foszfor 102 mg
Nátrium 26 mg
Réz 0 mg
Mangán 0 mg
Szénhidrát
Összesen 3 g
Cukor 1 mg
Élelmi rost 1 mg
Víz
Összesen 82.8 g
Vitaminok
Összesen 0
A vitamin (RAE): 19 micro
B6 vitamin: 0 mg
B12 Vitamin: 0 micro
E vitamin: 1 mg
C vitamin: 6 mg
D vitamin: 14 micro
K vitamin: 9 micro
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
Folsav - B9-vitamin: 11 micro
Kolin: 29 mg
Retinol - A vitamin: 5 micro
α-karotin 16 micro
β-karotin 169 micro
β-crypt 5 micro
Likopin 733 micro
Lut-zea 39 micro
Elkészítés
A halhoz
- A halat megszórjuk a fűszerekkel, locsolunk rá olívaolajat és jól beledörzsüljök. Forró serpenyőben megsütjük őket, majd félretesszük.
A curryhez
- A magos fűszereket száraz serpenyőben megpirítjuk, majd egy mozsárba szórjuk őket.
- A mozsárba tesszük még a megtisztított gyömbért és fokhagymát, sűrített paradicsomot, kurkumát, sót és olívaolajat és jó alaposan összezúzzuk őket.
- A serpenyőbe, amiben a hal sült olívaolajat öntünk és elkezdjük benne megdinsztelni a felaprított hagymát, majd hozzáadjuk a curry pasztát és enyhén lepirítjuk.
- Hozzáadjuk a felvágott paradicsomokat is és megvárjuk, míg összeesnek. Utána felöntjük vízzel és összeforraljuk, majd botmixerrel pürésítjük. Pürésítés után hozzáadjuk a kókusztejet is.
- A curry szószba visszatesszük a halakat is és fedő alatt összeforraljuk az egész ételt.
- Tálaljuk basmati rízzsel vagy naan kenyérrel, friss korianderrel chilivel és lime szelettel.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 15 p
Krémes, fűszeres halcurry, kókusztejjel, tengeri hallal, ami pillanatok alatt elkészül. Tökéletes választás, ha valami egzotikus, mégis künnyű és gyors vacsorára vágysz.