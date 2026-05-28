A magyar világbajnok fagylaltmester örökre bevéste a nevét a fagylaltvilág történetébe

Nagy nap a magyar gasztronómia világában: a Gelato Festival Hall of Fame tagjai közé választották Fazekas Ádám világbajnok magyar fagylaltmestert.

2026. május 27-én Rómában ünnepélyesen is a Gelato Festival Hall of Fame tagjai közé választották Fazekas Ádám világbajnok magyar fagylaltmestert - írja a Sokszínűvidék.

Középen Fazekas Ádám - gratulálunk!

Külön érdekesség, hogy a Hall Of Fame-be csak azok a fagylaltmesterek kerülhetnek be, akik éveken keresztül tartják az első helyet, ezáltal a legmagasabb szinten képviselve a fagylaltkészítés szakmáját.

Fazekas Ádám 2021-ben nyerte meg a Gelato Festival World Masters világbajnokságot Frutta di Pistacchio (pisztáciagyümölcs) fagylaltjával, ezt követően pedig éveken át vezette a fagylaltkészítők világranglistáját. Első helyét úgy tudta megőrizni, hogy az elmúlt négy évben nem indult újabb versenyeken.

Itt olvashatjátok Facebook-bejegyzését:

Magyarországról indultam, és ma a nevem örökre része lett a fagylaltvilág történetének - írja Fazekas Ádám győzelméről, mi pedig csak gratulálni tudunk neki!

Fazekas Ádám filozófiája, hogy természetes alapanyagokból, aromák és színezékek nélkül készítsen minőségi fagylaltot. Hamarosan új márkát is indít, mely a Gellamille névre hallgat majd.

