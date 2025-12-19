r
Ünnepi mediterrán halragu

Fekete Melinda
Ünnepi mediterrán halragu
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A halraguhoz

337
Kalória
33.7g
Fehérje
15g
Szénhidrát
12.4g
Zsír
401.5g
Víz
75.3g
Koleszterin
3.5g
Élelmi rost
3.8g
Cukor
  • 7% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 3% Zsír

A halraguhoz

Összesen 337 kcal
  • 7% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 3% Zsír

A halraguhoz

Összesen 1343 kcal
  • 7% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 3% Zsír

A halraguhoz

Összesen 67 kcal
  • 7% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 3% Zsír
  • 87% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Likopin

Fehérje

  • Összesen
    33.7 g

Zsír

  • Összesen
    12.4 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    8 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    75 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1125.2 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    59 mg
  • Kálcium
    106 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    91 mg
  • Foszfor
    414 mg
  • Nátrium
    449 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    15 g
  • Cukor
    4 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    401.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    107 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    147 mg
  • D vitamin:
    63 micro
  • K vitamin:
    196 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    5 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    61 micro
  • Kolin:
    128 mg
  • Retinol - A vitamin:
    21 micro
  • α-karotin
    52 micro
  • β-karotin
    997 micro
  • β-crypt
    5 micro
  • Likopin
    2437 micro
  • Lut-zea
    818 micro
Összesen 337 kcal
  • 7% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 3% Zsír
  • 87% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Likopin

Fehérje

  • Összesen
    134.9 g

Zsír

  • Összesen
    49.6 g
  • Telített zsírsav
    8 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    32 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    6 g
  • Koleszterin
    301 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    4500.8 g
  • Cink
    5 mg
  • Szelén
    236 mg
  • Kálcium
    423 mg
  • Vas
    17 mg
  • Magnézium
    363 mg
  • Foszfor
    1658 mg
  • Nátrium
    1796 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    60 g
  • Cukor
    15 mg
  • Élelmi rost
    14 mg

Víz

  • Összesen
    1606 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    427 micro
  • B6 vitamin:
    3 mg
  • B12 Vitamin:
    6 micro
  • E vitamin:
    13 mg
  • C vitamin:
    587 mg
  • D vitamin:
    252 micro
  • K vitamin:
    785 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    20 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    245 micro
  • Kolin:
    513 mg
  • Retinol - A vitamin:
    84 micro
  • α-karotin
    208 micro
  • β-karotin
    3987 micro
  • β-crypt
    18 micro
  • Likopin
    9748 micro
  • Lut-zea
    3273 micro
Összesen 1343 kcal
  • 7% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 3% Zsír
  • 87% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Likopin

Fehérje

  • Összesen
    6.8 g

Zsír

  • Összesen
    2.5 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    15 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    228.3 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    12 mg
  • Kálcium
    21 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    18 mg
  • Foszfor
    84 mg
  • Nátrium
    91 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    3 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    81.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    22 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    30 mg
  • D vitamin:
    13 micro
  • K vitamin:
    40 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    12 micro
  • Kolin:
    26 mg
  • Retinol - A vitamin:
    4 micro
  • α-karotin
    11 micro
  • β-karotin
    202 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    495 micro
  • Lut-zea
    166 micro
Összesen 67 kcal

Elkészítés

A halraguhoz

  1. Az olívaolajon dinszteljük meg a felszeletelt hagymát, majd adjuk hozzá a paradicsompürét és a fűszereket.
  2. A paprikát csíkozzuk fel, a paradicsomokat vágjuk csak ketté, ha apró koktélparadicsomunk van és ezeket is adjuk a serpenyőhöz. Hagyjuk, hogy a zöldségek kissé összeessenek.
  3. A kapribogyót és az olajbogyót szűrjük le és tegyük az ételhez, majd öntsük fel a fehérborral.
  4. Karikázzunk fel egy bio citromot és tegyünk 4-5 szeletet a ragu tetejére, majd vágjuk nagyobb darabokra a halat és azokat is helyezzük el a raguban, kissé belenyomkodva a szaftba. Ha kevésnek találjuk a levét, öntsünk hozzá még egy kevés vizet, majd ízesítsük újra.
  5. Miután beletettük a halat, szórjuk meg az ételt apróra vágott petrezselyemmel, majd vegyük lejjebb a tüzet és fedjük le kb. 10-15 percre. Mikor minden megfőtt vegyük le a fedőt és locsoljuk meg olívaolajjal.
  6. Az ételt tálalhatjuk tetszőleges körettel, mi egy könnyű párolt kuszkuszt készítettünk hozzá

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 10 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Ha ti is szoktatok karácsonyra halat készíteni, akkor most itt egy remek receptötlet, egy egyszerű halragu, amit tetszőleges tengeri halfiléből készíthettek. A vibráló, mediterrán ízek napsütést hoznak az ünnepekre.

