Ünnepi mediterrán halragu
Hozzávalók
A halraguhoz
-
700 g tőkehalfilé (bármilyen tengeri halfilé)
-
4 ek olívaolaj
-
1 közepes db vöröshagyma
-
1 ek sűrített paradicsom
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
chili ízlés szerint
-
2 szál kakukkfű
-
1 tk füstölt pirospaprika
-
2 gerezd fokhagyma
-
-
20 dkg koktélparadicsom
-
2 ek kapribogyó
-
100 g olajbogyó
-
200 ml fehérbor
-
150 ml víz (ha nem engednek elég szaftot a zöldségek)
-
1 db citrom
-
1 csokor petrezselyem
- 7% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 3% Zsír
Elkészítés
A halraguhoz
- Az olívaolajon dinszteljük meg a felszeletelt hagymát, majd adjuk hozzá a paradicsompürét és a fűszereket.
- A paprikát csíkozzuk fel, a paradicsomokat vágjuk csak ketté, ha apró koktélparadicsomunk van és ezeket is adjuk a serpenyőhöz. Hagyjuk, hogy a zöldségek kissé összeessenek.
- A kapribogyót és az olajbogyót szűrjük le és tegyük az ételhez, majd öntsük fel a fehérborral.
- Karikázzunk fel egy bio citromot és tegyünk 4-5 szeletet a ragu tetejére, majd vágjuk nagyobb darabokra a halat és azokat is helyezzük el a raguban, kissé belenyomkodva a szaftba. Ha kevésnek találjuk a levét, öntsünk hozzá még egy kevés vizet, majd ízesítsük újra.
- Miután beletettük a halat, szórjuk meg az ételt apróra vágott petrezselyemmel, majd vegyük lejjebb a tüzet és fedjük le kb. 10-15 percre. Mikor minden megfőtt vegyük le a fedőt és locsoljuk meg olívaolajjal.
- Az ételt tálalhatjuk tetszőleges körettel, mi egy könnyű párolt kuszkuszt készítettünk hozzá
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 10 p
Ha ti is szoktatok karácsonyra halat készíteni, akkor most itt egy remek receptötlet, egy egyszerű halragu, amit tetszőleges tengeri halfiléből készíthettek. A vibráló, mediterrán ízek napsütést hoznak az ünnepekre.