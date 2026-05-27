Mit főzzek ma? Gombaleves vajas galuskával, zöldséges tarhonyasaláta és rebarbarapite a menünk

Nyár, vízpart, hekkezés. Ez a három dolog kéz a kézben jár, mondhatnánk, az idők kezdete óta. Persze jobb, ha nem mondjuk, a hekk ugyanis hatvan egynéhány éve jelent meg a magyar gasztronómiában, pedig valójában semmi köze nincs a Balatonhoz. Na, de mégis, hogy lett akkor ez az ízében egyébként nem túl izgalmas hal a balatoni strandgasztró sztárja? Miért emlegetjük úgy, mintha öröktől fogva ezt ettük volna, mióta világ a világ? És egyáltalán, miért épp a hekk? Kajatények sorozatunkban ezúttal egy balatoni mítoszról rántjuk le a leplet.