7 kiváló étterem, bisztró, pékség és kávézó, ha Veszprém felé vennéd az irányt

Veszprémről sokáig az egyetlen benyomásom az volt, hogy ott nőttek fel az unokatesóim, akiket néha meglátogattunk, de egyebekben a városhoz nem volt túl sok közöm. Aztán úgy adódott, hogy vitt már arrafelé az utam munkaügyben, voltam ott szórakozni, és hát, azok a csodás Veszprémi Utcazene Fesztiválok… A város az idővel egyre szépül, egyre hangulatosabb, és az éhes, szomjas stb… egyszóval a megfáradt vándornak egyre több lehetősége van, hogy feltöltődjön. Nézzük is, hogy hova érdemes menni.

Makmoiselle pékség

Egy elképesztően hangulatos, és nem utolsó sorban hihetetlenül magas minőségben utazó pékség, Veszprém belvárosában. Sietve, elvitelre is lehet náluk kérni, de van egy kis teraszuk is, ahol az is elüldögélhet, akinek ráérősebb a reggele.

A búrkiflijük olyan, hogy kibuggyan a töltelék a két végén, ráadásul mákos és diós kiadásban egyaránt kapható, de sütnek kalácsot, roppan és vajtól puha a croissant, a nyári grillezésekhez beszerezhető itt a hamburgerbuci.

Ha pedig jön a karácsony, van bejgli, többféle kiadásban. A kávéjuk is isteni, egy szó, mint száz, aki itt indítja a napját, nagyot nem hibázhat.

Veszprém, Megyeház tér 2.

Nyitvatartás: kedd-péntek 8.00-17.00, szombat 8.00-12.00

Smoke&More

Ha az utóbbi idők gasztronómiai trendjeire veszem számba, nyilván meg kell álljak a BBQ-őrületnél is. Volt egy időszak, amikor a különböző smokerekben, grillrácson, hosszabb, még hosszabb, extra hosszú ideig készülő ízletes húsokért őrült meg mindenki. Akik a kezdetekkor beletették az időt, az energiát, és minőségre törekedtek, szerencsére most is velünk vannak, így például a veszprémi Smoke&More is.

Nagyon fontos tudni, hogy szerepel az étlapon a BBQ-marhaszegy is, amit muszáj megkóstolni, ha már egyszer eljöttünk hozzájuk.

Sót, pulled pork, oldalas és buffalo csirkeszárny is választható, nem szólva az ötféle steakről, ha már parádés húsokról beszélgetünk. Többféle köretből lehet választani, ráadásul hétről hétre ebéd menüvel is jelentkeznek.

Veszprém, Óváros tér 26.

Nyitvatartás: szerda-csütörtök és vasárnap 11.30-22.00, péntek-szombat 11.30-00.00

Papírkutya

Igazi törzshely alapanyag a Papírkutya, ezt még nem veszprémiként, sőt, mondhatni eseti látogatóként is sikerült megállapítanom, valahányszor náluk jártam. Jó a zene, jó a hangulat, kedves a kiszolgálás, ráadásul a finom kávé, és a hideg fröccs mellett enni is lehet náluk, nem is akármilyen ételeket.

Van heti menü, kétféle leves, négyféle főétel és egy desszert az ajánlat, az à la carte menü pedig délután háromtól érhető el.

Tapasok, ha a barátokkal csipegetnél, tom yum leves vagy pulled pork flat bread, ha megéheztél a délutáni lótás-futásban, de egy klasszikusabb, leülős vacsorára is van alternatíva. Áment Krisztiánnak és csapatának. Ráadásul időről időre otthont adnak koncerteknek, kulturális eseményeknek, ahol mindig szuper a hangulat. Olyan hely ez, ahova mindig érdemes visszatérni, és ahol, tapasztalataim szerint, mindig szívesen látják az embert.

Veszprém, Szabadság tér 9.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 11.30-0.00, péntek-szombat 11.30-1.00

Fricska Veszprém

Sok évvel ezelőtt úgy adódott, hogy Veszprémben találtam magam egy (akkor még) Telekom Veszprém – Paris Saint-Germain kézilabda meccsen. Azok kedvéért, akik nem követik szorosan a kézilabdát, ez igazi rangadó volt, egyik és másik csapatnál is a sportág szupersztárjai léptek pályára, szóval nem kis dolog, hogy ott lehettem, ráadásul munkaügyben. Szóval, a meccs este kezdődött, én meg már jókor ott topogtam a városkapuban, és egy alapos helyismerettel rendelkező barátom útmutatása nyomán a Fricska felé vettem az irányt. Kiváló döntésnek bizonyult, kaptam enni, kaptam jó kávét, ráadásul a látvány is csodálatos volt ott a Séd patak partján.

A terasz és a belső tér is csodálatos, utóbbi igazi randihely, ha valaki ilyen szemmel és nézelődik, az erős, szezonális étlap kéthetente változik, ezért érdemes mindig érkezés előtt érdeklődni, hogy mi az aktuális ajánlat, illetve van egy nagyon karakteres BBQ-szekció is a menüsoron.

Kötelező eljönni ide, ha erre jártok!

Veszprém, Miklós utca 10.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.30-22.00

Pizza Bros

Nápolyi pizza, olasz kávé, Perroni, tiramisu, mit kívánhat még az ember, ha hirtelen tör rá az éhség, és épp Veszprémben jár?

A Pizza Bros étlapján tizenhat féle pizza szerepel, ezek alapvetően a klasszikusok, de van például ndujás, amit azért nem szerepeltetnek mindenhol. Ez a fűszeres, kenhető, sertéshúsból készült kolbász igazi csemege, itt ráadásul chilis mézzel kerül a pizzára, ami külön izgalmassá teszi az ételt.

A Bros Juniorral a gyerekekre is gondolnak, ez tulajdonképpen egy alap, főttsonkás pizza kukoricával, a Bros Pizza pedig mozzarellával, grana padanoval, burrataval, pisztáciával, mortadellával és szarvasgombaolajjal a fedélzeten érkezik. Amit csinálnak, minőségi, a koncepció pedig egyszerű és világos: kiváló nápolyi pizzák ízletes feltéttel. És pont.

Veszprém, Ibolya utca 3.

Nyitvatartás: kedd-vasárnap 11.30-22.00

Kunszt

A Kunszt az a hely, ahol jó a kávé, finom a süti, életmentő a bagel, és hát nagyon jól néz ki a hely, ami nem utolsó szempont, ha valahol hosszabban kívánunk időzni. Az utóbbi idők kedvenc étkezését, a brunchot, például morning partyvá formálták, vagyis a kedvenc villásreggeli-fogások mellé dj szolgáltatja a zenét, és aki a jó kávék mellé még valami extrára vágyik, az a koktélok közül is válogathat.

A rajongóknak mondom, hogy van matcha latte, hogy csodálatos a belga goffri, de az igazán elszántaknak, akik ezt a szendvicset keresik égre-földre, elárulom, hogy a Kunsztban van pastrami is!

Veszprém, Óváros tér 1.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 8.00-18.00, szombat-vasárnap 9.00-18.00

Bárka Pub

Rátz Gábor, Galó, birodalma a Bárka, amit elsősorban a nem szívbajos látogatóknak ajánlok. Igazi, veszprémi hely, az ember beteszi a lábát, és sosem tudhatja előre, mibe fog csöppenni, ehhez pedig kell némi kalandvágy, de ha ez megvan, akkor garantáltan megéri a látogatás. Tudtátok például, hogy a fesztiválok legendás itala, a fény, innen indult hódító útjára? Na, ugye!

Egyébként impozáns a whiskykínálat, mindig isteni a zene, és a hangulatot maga Rejtő Jenő is megirigyelné. Helybéli forrásaim szerint kötelező állomása egy veszprémi túrának.

Veszprém, Kereszt utca 9.

Nyitvatartás: csütörtök-péntek 17.00-04.00, szombat 18.00-04.00

Címlapfotó: Smoke&More