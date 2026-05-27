Életmód

2026.05.27.

Az orvosok könyörögnek, hogy ne így enyhítsük a szomjunkat a hőségben

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Sokszor halljuk gyerekkorunkban is, ezek szerint nem véletlen: úgy tűnik, kánikulában jeges vizet inni valóban hülyeség. Miért? Az orvos elmondja.

Amint megérkezik a kánikula, sokan azonnal jeges italok után nyúlnak. Azonban az orvosok szerint ez nem a legjobb módszer a hőség elleni védekezésre: a túl hideg folyadék megterhelheti a szervezetet, és akár kellemetlen tüneteket is okozhat - írja az Egészségkalauz.

jeges víz asztalon, melybe citromot cseppentenek
Nagy melegben vagy sportolás után a túl hideg ital irritálhatja a gyomrot

Ez történik a szervezeteddel, ha a hőségben jéghideget iszol

A hirtelen hőmérséklet-változásra (ha felhevült testtel jegeset iszunk) túl gyorsan reagál a test, ez pedig szédülést, émelygést vagy gyomorgörcsöt válthat ki, főleg érzékenyebbeknél.

Nagy melegben vagy sportolás után a túl hideg ital irritálhatja a gyomrot is, és a hiedelmekkel ellentétben nem csökkenti hatékonyabban a test belső hőmérsékletét.

Tudtad?

Nem véletlen az úgynevezett "brain freeze" kifejezés sem, ami a hirtelen fogyasztott jeges ital/étel által kiváltott éles fejfájást jelenti.

A jeges víz árthat is!

Tudtad, hogy a jeges italok fokozhatják a verejtékezést? Így a test még több folyadékot veszít, mint amennyit a frissítő ital pótol.

Milyen hőmérsékletű ital ajánlott?

  • Mérsékelten hűvös italok fogyasztása a legjobb: nem okoznak gyomorgörcsöt, és hosszabb távon hatékonyabban hidratálnak.
  • A forró éghajlatú országokban gyakran szobahőmérsékletű vizet vagy meleg teát isznak, mert ez kevésbé terheli az emésztőrendszert, és a test könnyebben alkalmazkodik.
  • A legfontosabb: gyakran, kisebb adagokban fogyassz folyadékot, ne ritkán, nagy mennyiséget. Ez a stratégia segít a szervezetnek a hőhullámokhoz való alkalmazkodásban.
kislány egy kútnál iszik nyáron
Hőségben is jobb, ha szobahőmérsékletű vizet iszunk

Mit igyunk?

Mentes vizet akár citrommal, vagy gyógyteákat, gyümölcsteákat! A cukros, édesítős, buborékos, édes, jeges üdítőket hanyagoljuk!

A legfontosabb: ne akkor igyunk, amikor már szomjan halunk!

Az orvosok szerint a legnagyobb baj nem is az ital hőmérséklete, hanem hogy túl későn hidratálunk hőség idején (is). A nyerő stratégia a rendszeres, kisebb mennyiségben bevitt folyadék egész nap, nem pedig a ritka, hirtelen nagy mennyiségű folyadékfogyasztás:

  • felkelés után egy pohár nem jeges víz
  • étkezések mellé 1-1 pohár
  • hőségben és mozgáskor fokozott folyadékbevitel
  • alkohol és koffein mellett szintén extra folyadékbevitel

Gyors tippek a nyári hidratáláshoz:

  1. Kerüld a túl hideg italokat nagy melegben vagy sportolás után.
  2. Fogyassz szobahőmérsékletű vagy enyhén hűtött vizet.
  3. Igyál rendszeresen, kisebb adagokban, ahelyett, hogy egyszerre sokat innál.
  4. Figyelj a tested jelzéseire: ha gyomorgörcs vagy rossz közérzet jelentkezik, állj át enyhébben hűtött italokra.
  5. Kiegészítheted folyadékbeviteled levesekkel, vizes gyümölcsökkel (pl. görögdinnye), így tovább hidratálhatod a szervezetet!

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

házi fagyi

2 hozzávalós barackos csokifagyi

Ha van otthon egy konzerv befőtt barackod és egy kis csokid, már félúton jársz a nyár egyik legegyszerűbb házi fagyijához. Ez a 2 hozzávalós desszert krémes, csokis és meglepően ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

bodzaszorp-egyszeruen
szörp

Bodzaszörp egyszerűen

Egy nagyon kedves, régi családi barátunktól kaptuk ezt a receptet sok-sok évvel ezelőtt, mikor még egészen kisgyerek voltam - azóta pedig csak így készítettük, és nem is kóstoltam még ...

erdelyi-tarkonyos-csirke-tejfolosen
tejfölös csirke

Erdélyi tárkonyos csirke

A tárkonyos csirke az egyik legotthonosabb erdélyi fogás: szaftos hús, lágy tejfölös mártás és az a jellegzetes, kissé ánizsos tárkonyillat, amitől rögtön megjön az étvágyunk. Ez a ...

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept