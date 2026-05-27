Az orvosok könyörögnek, hogy ne így enyhítsük a szomjunkat a hőségben

Amint megérkezik a kánikula, sokan azonnal jeges italok után nyúlnak. Azonban az orvosok szerint ez nem a legjobb módszer a hőség elleni védekezésre: a túl hideg folyadék megterhelheti a szervezetet, és akár kellemetlen tüneteket is okozhat - írja az Egészségkalauz.
Ez történik a szervezeteddel, ha a hőségben jéghideget iszol
A hirtelen hőmérséklet-változásra (ha felhevült testtel jegeset iszunk) túl gyorsan reagál a test, ez pedig szédülést, émelygést vagy gyomorgörcsöt válthat ki, főleg érzékenyebbeknél.
Nagy melegben vagy sportolás után a túl hideg ital irritálhatja a gyomrot is, és a hiedelmekkel ellentétben nem csökkenti hatékonyabban a test belső hőmérsékletét.
Tudtad?
Nem véletlen az úgynevezett "brain freeze" kifejezés sem, ami a hirtelen fogyasztott jeges ital/étel által kiváltott éles fejfájást jelenti.
A jeges víz árthat is!
Milyen hőmérsékletű ital ajánlott?
- Mérsékelten hűvös italok fogyasztása a legjobb: nem okoznak gyomorgörcsöt, és hosszabb távon hatékonyabban hidratálnak.
- A forró éghajlatú országokban gyakran szobahőmérsékletű vizet vagy meleg teát isznak, mert ez kevésbé terheli az emésztőrendszert, és a test könnyebben alkalmazkodik.
- A legfontosabb: gyakran, kisebb adagokban fogyassz folyadékot, ne ritkán, nagy mennyiséget. Ez a stratégia segít a szervezetnek a hőhullámokhoz való alkalmazkodásban.
Mit igyunk?
Mentes vizet akár citrommal, vagy gyógyteákat, gyümölcsteákat! A cukros, édesítős, buborékos, édes, jeges üdítőket hanyagoljuk!
A legfontosabb: ne akkor igyunk, amikor már szomjan halunk!
Az orvosok szerint a legnagyobb baj nem is az ital hőmérséklete, hanem hogy túl későn hidratálunk hőség idején (is). A nyerő stratégia a rendszeres, kisebb mennyiségben bevitt folyadék egész nap, nem pedig a ritka, hirtelen nagy mennyiségű folyadékfogyasztás:
- felkelés után egy pohár nem jeges víz
- étkezések mellé 1-1 pohár
- hőségben és mozgáskor fokozott folyadékbevitel
- alkohol és koffein mellett szintén extra folyadékbevitel
Gyors tippek a nyári hidratáláshoz:
- Kerüld a túl hideg italokat nagy melegben vagy sportolás után.
- Fogyassz szobahőmérsékletű vagy enyhén hűtött vizet.
- Igyál rendszeresen, kisebb adagokban, ahelyett, hogy egyszerre sokat innál.
- Figyelj a tested jelzéseire: ha gyomorgörcs vagy rossz közérzet jelentkezik, állj át enyhébben hűtött italokra.
- Kiegészítheted folyadékbeviteled levesekkel, vizes gyümölcsökkel (pl. görögdinnye), így tovább hidratálhatod a szervezetet!