Az orvosok könyörögnek, hogy ne így enyhítsük a szomjunkat a hőségben

Sokszor halljuk gyerekkorunkban is, ezek szerint nem véletlen: úgy tűnik, kánikulában jeges vizet inni valóban hülyeség. Miért? Az orvos elmondja.

Amint megérkezik a kánikula, sokan azonnal jeges italok után nyúlnak. Azonban az orvosok szerint ez nem a legjobb módszer a hőség elleni védekezésre: a túl hideg folyadék megterhelheti a szervezetet, és akár kellemetlen tüneteket is okozhat - írja az Egészségkalauz.

Nagy melegben vagy sportolás után a túl hideg ital irritálhatja a gyomrot

Ez történik a szervezeteddel, ha a hőségben jéghideget iszol

A hirtelen hőmérséklet-változásra (ha felhevült testtel jegeset iszunk) túl gyorsan reagál a test, ez pedig szédülést, émelygést vagy gyomorgörcsöt válthat ki, főleg érzékenyebbeknél.

Nagy melegben vagy sportolás után a túl hideg ital irritálhatja a gyomrot is, és a hiedelmekkel ellentétben nem csökkenti hatékonyabban a test belső hőmérsékletét.

Tudtad?

Nem véletlen az úgynevezett "brain freeze" kifejezés sem, ami a hirtelen fogyasztott jeges ital/étel által kiváltott éles fejfájást jelenti.

A jeges víz árthat is! Tudtad, hogy a jeges italok fokozhatják a verejtékezést? Így a test még több folyadékot veszít, mint amennyit a frissítő ital pótol.

Milyen hőmérsékletű ital ajánlott?

Mérsékelten hűvös italok fogyasztása a legjobb: nem okoznak gyomorgörcsöt, és hosszabb távon hatékonyabban hidratálnak.

A forró éghajlatú országokban gyakran szobahőmérsékletű vizet vagy meleg teát isznak, mert ez kevésbé terheli az emésztőrendszert, és a test könnyebben alkalmazkodik.

A legfontosabb: gyakran, kisebb adagokban fogyassz folyadékot, ne ritkán, nagy mennyiséget. Ez a stratégia segít a szervezetnek a hőhullámokhoz való alkalmazkodásban.

Hőségben is jobb, ha szobahőmérsékletű vizet iszunk

Mit igyunk?

Mentes vizet akár citrommal, vagy gyógyteákat, gyümölcsteákat! A cukros, édesítős, buborékos, édes, jeges üdítőket hanyagoljuk!

A legfontosabb: ne akkor igyunk, amikor már szomjan halunk!

Az orvosok szerint a legnagyobb baj nem is az ital hőmérséklete, hanem hogy túl későn hidratálunk hőség idején (is). A nyerő stratégia a rendszeres, kisebb mennyiségben bevitt folyadék egész nap, nem pedig a ritka, hirtelen nagy mennyiségű folyadékfogyasztás:

felkelés után egy pohár nem jeges víz

étkezések mellé 1-1 pohár

hőségben és mozgáskor fokozott folyadékbevitel

alkohol és koffein mellett szintén extra folyadékbevitel

Gyors tippek a nyári hidratáláshoz:

Kerüld a túl hideg italokat nagy melegben vagy sportolás után. Fogyassz szobahőmérsékletű vagy enyhén hűtött vizet. Igyál rendszeresen, kisebb adagokban, ahelyett, hogy egyszerre sokat innál. Figyelj a tested jelzéseire: ha gyomorgörcs vagy rossz közérzet jelentkezik, állj át enyhébben hűtött italokra. Kiegészítheted folyadékbeviteled levesekkel, vizes gyümölcsökkel (pl. görögdinnye), így tovább hidratálhatod a szervezetet!

Forrásunk volt.