Életmód

2026.02.08.

Ezeket a szobanövényeket télen is könnyedén szaporíthatod

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

A hideg hónapok nemcsak pihenőt, hanem lehetőséget is jelentenek a szobanövények számára. Megmutatjuk azt az öt közkedvelt fajtát, amelyeket télen is sikeresen szaporíthatsz otthon.

Sokan úgy gondolják, hogy a növények szaporításával kizárólag tavasszal vagy nyáron érdemes próbálkozni, pedig a tél kifejezetten kedvező időszak lehet a dugványozásra. Ilyenkor a legtöbb növény növekedése lelassul, így kevesebb energiát fordít új hajtások nevelésére, és többet a gyökérképzésre. Ennek köszönhetően a levágott hajtások nyugodtabb körülmények között tudnak megerősödni.

Anyósnyelv
Ezeket a szobanövényeket télen is könnyedén szaporíthatod

Zöldike (csokrosinda)

A zöldike igazi klasszikus a lakásokban, nem véletlenül. Hosszú indáin apró sarjnövények fejlődnek, amelyek tökéletesek a szaporításhoz. Ezeket egyszerűen leválaszthatjuk, majd vízbe vagy közvetlenül virágföldbe ültethetjük. Jól tűri a téli fényhiányt, és gyorsan alkalmazkodik a beltéri körülményekhez.

Szobai futóka

A futóka az egyik legkönnyebben gyökereztethető szobanövény. Egy egészséges indát vágjunk le közvetlenül egy levélcsomó alatt, majd helyezzük vízbe. Néhány héten belül megjelennek a gyökerek, ezt követően földbe is átültethető.

Anyósnyelv

Az anyósnyelv szaporítható sarjak leválasztásával vagy levéldugványozással is. Bár a folyamat lassabb, a növény rendkívül strapabíró, így kezdők számára is ideális választás. Meleg, világos helyen érzi magát a legjobban.

Filodendron

A filodendronok trópusi hangulatot visznek az otthonba, és meglepően gyorsan gyökeresednek. Egy több levélcsomót tartalmazó hajtást vízbe vagy földbe téve néhány hét alatt fejlődésnek indul.

<strong>Filodendron</strong>
Ezeket a szobanövényeket télen is könnyedén szaporíthatod

Karácsonyi kaktusz

A virágzás utáni időszak ideális a karácsonyi kaktusz visszametszésére és szaporítására. A levágott hajtásokból könnyen nevelhetünk új növényeket, így a metszés egyszerre szolgálja az ápolást és a sokszorosítást.

Forrásunk volt.

