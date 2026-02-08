Otthon

2026.02.08.

Nosalty-kvíz - Te mennyire ismered a külföldi fogásokat?

Rajongsz a nemzetközi konyháért? Otthonosan mozogsz az olasz tészták, a francia vagy az egzotikusabb fogások világában? Tudod, mi a különbség egy rizottó és egy paella között, vagy hogy honnan származik a sushi? Most itt az idő, hogy próbára tedd a gasztrotudásod! Töltsd ki a kvízünket, és derítsd ki, mennyire ismered valójában a világ ízeit – vigyázat, könnyűnek tűnik, de sokkal trükkösebb, mint gondolnád!

Első pillantásra talán egyszerűnek tűnik ez a külföldi fogásokról szóló kvíz, de ne bízd el magad – rendesen meg fog izzasztani! Gyakran főzöl olasz, mexikói, francia vagy indiai ételeket? Akkor most kiderül, mennyire vagy igazán otthon a nemzetközi konyhában. Vajon sikerül mind a 10 kérdésre hibátlanul válaszolnod? Induljon a kihívás!

