Egyszerű zöldbabfőzelék

Egyszerű zöldbabfőzelék
Gerzsenyi Flóra
Zöldbabfőzelék
Hozzávalók

257
Kalória
4.3g
Fehérje
27.9g
Szénhidrát
15.3g
Zsír
377.8g
Víz
44.3g
Koleszterin
3.5g
Élelmi rost
7g
Cukor
Elkészítés

  1. Egy lábosba tesszük a finomra vágott vöröshagymát és kevés olajon üvegesre pároljuk, majd hozzáadjuk a reszelt fokhagymát. Megszórjuk a pirospaprikával és ráhalmozzuk a zöldbabot.
  2. Jól átforgatjuk, majd felöntjük vízzel vagy zöldségalaplével. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, babérozzuk és félpuhára főzzük.
  3. Egy tálban kikeverjük a tejfölt és a keményítőt/lisztet. A tejfölös keverékhez adunk egy kanállal a bab főzőlevéből és simára keverjük.(A tejfölös keveréket ne adjuk közvetlenül a forró folyadékhoz, mert kicsapódik. A tejfölt először temperálni kell.) Hogy ne csomósodjon, folyamatos kevergetés mellett a babhoz adjuk.
  4. Enyhén forraljuk, amíg a keményítő kifő és besűrűsödik, végül belekeverjük az ecetet (ízlés szerint). Tálaláskor csorgassunk a tetejére egy kis tejfölt és tojással vagy fasírttal kínáljuk.

Ez egy csodálatos nyári (hús, liszt és tejmentesen is elkészíthető) étel frissen szedett zöldbabból, jó adag tejföllel, fokhagymával és egy leheletnyi füstös pirospaprikával. Tükörtojással vagy fasírttal szuperlaktató, de önmagában is remek és könnyed fogás. A zöldbabfőzelék egyike a magyar konyha különleges és utánozhatatlan zöldségpörköltjeinek. Készíthetjük ebédre főételként, vagy különféle húsételek köreteként. Íme a mi gyorsan és egyszerűen elkészíthető receptünk, 30 perc alatt.

A főzelék méltatlanul mellőzött ételünk. Laktató, tápláló és lényegében egy üres vászon, amit kedvünk szerint tölthetünk meg. Azonban ahhoz, hogy a főzelék kitörjön a menzás ételek skatulyájából, van pár részlet, amire érdemes odafigyelni, hogy valóban ínycsiklandó tányért kapjunk. Ehhez az egyszerű, de nagyszerű zöldbabfőzelékhez hoztunk tippeket, amivel garantáltan jól-lakik a család.

Zöldbabfőzelék fehér tányérban mellette zöld konyharuha
Készíts laktató és ízletes főzeléket zsenge zöldbabból
Nosalty / Gerzsenyi Flóra

Mitől lesz sűrű a főzelék?

Amikor ételek, így például a főzelék keményítéséről van szó, több út áll előttünk: sűríthetjük az ételt liszttel, keményítővel vagy önmagával.

  • Sűrítés liszttel: a lisztből, zsiradék felhasználásával rántást tudunk készíteni, ami az ételek alapját képezi. Nemcsak sűrít, de némi ízt is ad, persze csak akkor, ha alaposan elfőzzük belőle a liszt aromáját.
  • Sűrítés keményítővel: sűríteni a legjobban keményítőtartalmú alapanyagokkal lehet. Amikor nedvességgel érintkezik, a keményítő magába szívja azt, aminek hatására megdagad. Ettől sűrűsödik be a szaft, leves és főzelék. A keményítőt, általában hideg vízzel elkeverve, a főzés végén adjuk hozzá a fazék tartalmához. A liszttel ellentétben nem kell olyan hosszan főzni.
  • Sűrítés önmagával: főzd meg a főzeléket úgy, hogy a lehető legkevesebb vizet vagy alaplevet add hozzá főzéskor - csak annyit, ami éppen hogy ellepi. Mikor megfőtt a zöldség, vegyél ki belőle két merőkanálnyit, majd ezt az adagot turmixold le. Így add vissza a főzelékhez, hogy jobb szerkezetet kapj.

Miért ne hagyd ki az ecetet?

Sokan kihagyják az ecetet a főzelékből, pedig nagyon is van keresnivalója benne. A (jó minőségű, nem ipari) ecetből pár csepp harmonikusabbá teszi az ételünket, különösen ehhez a zöldbabfőzelékhez hasonló fogások ízét tudja kiegyensúlyozni és felfrissíteni.

A főzelék megkoronázása: a feltét

Egy jól megválasztott feltéttel lesz ízében izgalmas és laktató a főzelék.

Húsmentes feltétek, amivel megkoronázhatod a zöldbabfőzeléket

  • Pirított-fűszeres olajos magvak: a pirított magvak izgalmas textúrát és komplexebb ízeket adnak a zöldbab (és bármilyen más) főzeléknek. Csak a képzeleteden múlik, milyen magokat használsz. A tökmag-szotyola-szezám kombinációja, a dió-mogyoró duója is kiváló választás, de önmagában az ízletes kesudióval is öröm főzelékezni. Ha pikánsabb ízeket adnál az egytálételhez, szórj füstölt paprikát a piruló magvakra. 
  • Ropogós fokhagymapelyhek és szottyos hagyma: forró olajban körülbelül 10-12 percre van szüksége a vékonyra vágott fokhagymaszeleteknek, hogy aranybarnára és ropogósra süljenek. 
  • Pankóban kisütött laskagomba: a bundázáshoz készíts egy palacsintatészta-jellegű keveréket (a tojást helyettesítsük aquafaba-val (csicseriborsó-konzerv leve) vagy kesutejjel. Ebben mártsd meg a laskákat, majd hempergesd meg a nagyszemű pankómorzsában. A rántáshoz jól működik a repceolaj. Ha kisültek, egy kevés citrom is mehet rájuk.
  • Zöldfűszer-ropogósok: a bazsalikomot, zsályát és fodroslevelű metélőpetrezselymet is lehet és érdemes is chipsként fogyasztani, pláne egy tartalmas főzelékre halmozva. Az olajban való kisütés helyett inkább a sütőben készítést javasoljuk. Ehhez kend be a fűszerek mindkét oldalát vékonyan olívaolajjal, helyezd őket sütőpapírral bélelt tepsire, és 180 fokon körülbelül 8-10 perc alatt süsd őket ropogós sötétzöldre.
  • Fűszeres kruton: megszáradt a kenyér? Krutonként a főzeléken a helye!
  • Falafel: a kívül aranybarna és ropogós, belül omlós csicserigolyó tökéletes választás lehet a zöldbabfőzelék tetejére.

3 mód, hogyan tedd el a zöldbabot, hogy télen is legyen kéznél

  • Fermentálás: készíts 2%-os sóoldatot, majd öntsd vele nyakon a megtisztított, tiszta üvegbe helyezett babot. A zárt üveget tedd fénytől védett, szobahőmérsékletű helyre 2-3 napra, majd ezután mehet a hűtőbe pihenni. Nyugodtan készíthetsz belőle levest, de nyersen salátában vagy rakottasban is felhasználhatod.
  • Savanyítás: itt a só helyett egy eceted oldatot kell készíteni az étel tartósításához. Első lépésként azonos mennyiségű ételecetre (5%) és vízre, némi sóra, kevés cukorra és tetszőleges fűszerekre (mustármag, bors, koriander) lesz szükséged. Ezt forrald fel, majd öntsd langyosra hűtve a steril üvegekbe pakolt babra. Miután kihűlt, a savanyúság mehet rögtön a hűtőbe, ahol 1-2 hónapig biztosan eláll, de ha vákuum alá helyezed, még tovább is (ilyenkor a hűtő sem szükséges). Jóval savanykásabb lesz, mint a fermentált zöldség, azonban levesben, főzelékben is megállja a helyét.
  • Olajos konzerválás:  ehhez első lépésként párold félkészre a zöldbabot (kevés olajon vagy gőzben), majd hagyd kihűlni/megszáradni. Ezt követően helyezd steril üvegekbe és öntsd fel addig olajjal, hogy a zsiradék teljesen ellepje a szárakat. Ez a réteg fogja megakadályozni, hogy a zöldbab elinduljon a romlás útján. Ennek köszönhetően az olajban eltett zöldség akár a kamrában, hűvösebb, napfénytől védett helyen is tárolható. A felbontás után csöpögtesd le alaposan, és az olajat se dobd ki: használjuk fel főzéshez pár napon belül (ne tároljuk sokáig, mert könnyebben megavasodik).

