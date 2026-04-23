Falafel, az arab csicserigolyó

Az egyik legismertebb közel-keleti étel a falafel, ami a hummusszal együtt egész Európát is meghódította. A falafel fő alapanyaga a csicseriborsó, ami ebbe a receptbe azonban nem főtt, hanem beáztatott, nyers formában kerül, mindenféle friss és szárított fűszerrel együtt ledarálva. Ehetjük magában, lapos kenyérrel, hummuszba tunkolva vagy pitába csomagolva, de akár tésztaételek vagy főzelékek feltétjeként is, mivel nemcsak laktató, de szuper fehérjeforrás is.