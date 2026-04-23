egytálételek falafel

Falafel, az arab csicserigolyó

Rosanics Petra
Ropogós házi falafel uborkával, paradicsommal és olajbogyóval tálalva márványdeszkán, körülötte mártogatósok kis tálkákban
adag
Idő
Költség
olcsó
Nehézség
közepes

Hozzávalók

392
Kalória
20g
Fehérje
52g
Szénhidrát
13.4g
Zsír
93.2g
Víz
-
Koleszterin
15.7g
Élelmi rost
7.7g
Cukor
  • 11% Fehérje
  • 29% Szénhidrát
  • 7% Zsír
Összesen 392 kcal
TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Vas

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    20 g

Zsír

  • Összesen
    13.4 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    6 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    736 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    254 mg
  • Vas
    7 mg
  • Magnézium
    106 mg
  • Foszfor
    271 mg
  • Nátrium
    90 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    52 g
  • Cukor
    8 mg
  • Élelmi rost
    16 mg

Víz

  • Összesen
    93.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    231 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    53 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    196 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    454 micro
  • Kolin:
    65 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    594 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    627 micro
Fehérje

  • Összesen
    80.2 g

Zsír

  • Összesen
    53.4 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    23 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    16 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2943.9 g
  • Cink
    10 mg
  • Szelén
    2 mg
  • Kálcium
    1015 mg
  • Vas
    29 mg
  • Magnézium
    425 mg
  • Foszfor
    1086 mg
  • Nátrium
    360 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    14 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    208.2 g
  • Cukor
    31 mg
  • Élelmi rost
    63 mg

Víz

  • Összesen
    373 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    926 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    8 mg
  • C vitamin:
    213 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    782 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    9 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    1817 micro
  • Kolin:
    262 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    2376 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    2507 micro
Fehérje

  • Összesen
    6.1 g

Zsír

  • Összesen
    4 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    222.2 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    77 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    32 mg
  • Foszfor
    82 mg
  • Nátrium
    27 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    15.7 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    5 mg

Víz

  • Összesen
    28.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    70 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    16 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    59 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    137 micro
  • Kolin:
    20 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    179 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    189 micro
Összesen 118 kcal

Elkészítés

  1. A nyers, szárított csicseriborsót egy nagy tálba öntjük, és felöntjük vízzel. Egy éjszakát hagyjuk így állni, ezalatt a csicseri két-háromszorosára duzzad.
  2. A megdagadt csicserit másnap reggel leszűrjük, majd konyhai papírtörlővel bélelt tálcára öntjük, ahol hagyjuk teljesen megszáradni.
  3. Amikor már nem nedves a csicseriborsó, turmixgépbe tesszük. Hozzáadjuk a darabolt lila hagymát és a fokhagymagerezdeket, tetszés szerint zöldfűszereket (ne spóroljunk vele, legyen jó zöld a golyó!) és a szárított fűszereket. Turmixoljuk morzsásra.
  4. Amikor már elég morzsás a csicseri, adjunk hozzá kevés vizet, kb. 1.5x annyi lisztet (mandula, zab, vagy rozsliszt) és egy kevés sütőport. Turmixoljuk össze az egészet alaposan, majd lefedve tegyük egy órára hűtőbe.
  5. A pihentetett masszából bevizezett kézzel gyúrjunk gombócokat, amiket aztán forró, bő olajban 7-10 perc alatt süssünk barnára. Közben forgassuk meg őket, hogy minden irányból ugyanúgy süljenek. 2-3 adagban süssük ki őket, véletlenül sem túlzsúfolva a golyókat az olajban, különben összetapadhatnak.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 40 p
  • Főzés ideje: 20 p
Az egyik legismertebb közel-keleti étel a falafel, ami a hummusszal együtt egész Európát is meghódította. A falafel fő alapanyaga a csicseriborsó, ami ebbe a receptbe azonban nem főtt, hanem beáztatott, nyers formában kerül, mindenféle friss és szárított fűszerrel együtt ledarálva. Ehetjük magában, lapos kenyérrel, hummuszba tunkolva vagy pitába csomagolva, de akár tésztaételek vagy főzelékek feltétjeként is, mivel nemcsak laktató, de szuper fehérjeforrás is.

