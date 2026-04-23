Falafel, az arab csicserigolyó
Hozzávalók
-
250 g csicseriborsó
-
1 db lilahagyma
-
4 gerezd fokhagyma
-
1 csokor menta
-
1 csokor petrezselyem
-
0.5 csokor kapor
-
római kömény ízlés szerint
-
fahéj ízlés szerint
-
cayenne paprika ízlés szerint (cayennes chili)
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
2 ek víz
-
3 evőkanál mandulaliszt (vagy rozsliszt)
-
1 tk sütőpor
-
7 dl repceolaj
- 11% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 7% Zsír
-
63g csicseriborsó236 kcal
-
23g lilahagyma8 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
45g menta32 kcal
-
11g petrezselyem4 kcal
-
23g kapor10 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
4g víz0 kcal
-
11g mandulaliszt32 kcal
-
1g sütőpor0 kcal
-
149g repceolaj66 kcal
- 11% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 7% Zsír
-
250g csicseriborsó945 kcal
-
90g lilahagyma33 kcal
-
12g fokhagyma16 kcal
-
180g menta126 kcal
-
45g petrezselyem16 kcal
-
90g kapor39 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
16g víz0 kcal
-
45g mandulaliszt127 kcal
-
2g sütőpor1 kcal
-
595g repceolaj263 kcal
- 11% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 7% Zsír
-
18.9g csicseriborsó71 kcal
-
6.8g lilahagyma2 kcal
-
0.9g fokhagyma1 kcal
-
13.6g menta10 kcal
-
3.4g petrezselyem1 kcal
-
6.8g kapor3 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1.2g víz0 kcal
-
3.4g mandulaliszt10 kcal
-
0.2g sütőpor0 kcal
-
44.9g repceolaj20 kcal
- 11% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 7% Zsír
- 52% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Vas
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 20 g
Zsír
-
Összesen 13.4 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 6 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 4 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 736 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 254 mg
-
Vas 7 mg
-
Magnézium 106 mg
-
Foszfor 271 mg
-
Nátrium 90 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 52 g
-
Cukor 8 mg
-
Élelmi rost 16 mg
Víz
-
Összesen 93.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 231 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 53 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 196 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 454 micro
-
Kolin: 65 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 594 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 627 micro
- 11% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 7% Zsír
- 52% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Vas
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 80.2 g
Zsír
-
Összesen 53.4 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 23 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 16 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2943.9 g
-
Cink 10 mg
-
Szelén 2 mg
-
Kálcium 1015 mg
-
Vas 29 mg
-
Magnézium 425 mg
-
Foszfor 1086 mg
-
Nátrium 360 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 14 mg
Szénhidrát
-
Összesen 208.2 g
-
Cukor 31 mg
-
Élelmi rost 63 mg
Víz
-
Összesen 373 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 926 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 8 mg
-
C vitamin: 213 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 782 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 9 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 1817 micro
-
Kolin: 262 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 2376 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 2507 micro
- 11% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 7% Zsír
- 52% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Vas
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 6.1 g
Zsír
-
Összesen 4 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 222.2 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 77 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 32 mg
-
Foszfor 82 mg
-
Nátrium 27 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 15.7 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 5 mg
Víz
-
Összesen 28.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 70 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 16 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 59 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 137 micro
-
Kolin: 20 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 179 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 189 micro
Elkészítés
- A nyers, szárított csicseriborsót egy nagy tálba öntjük, és felöntjük vízzel. Egy éjszakát hagyjuk így állni, ezalatt a csicseri két-háromszorosára duzzad.
- A megdagadt csicserit másnap reggel leszűrjük, majd konyhai papírtörlővel bélelt tálcára öntjük, ahol hagyjuk teljesen megszáradni.
- Amikor már nem nedves a csicseriborsó, turmixgépbe tesszük. Hozzáadjuk a darabolt lila hagymát és a fokhagymagerezdeket, tetszés szerint zöldfűszereket (ne spóroljunk vele, legyen jó zöld a golyó!) és a szárított fűszereket. Turmixoljuk morzsásra.
- Amikor már elég morzsás a csicseri, adjunk hozzá kevés vizet, kb. 1.5x annyi lisztet (mandula, zab, vagy rozsliszt) és egy kevés sütőport. Turmixoljuk össze az egészet alaposan, majd lefedve tegyük egy órára hűtőbe.
- A pihentetett masszából bevizezett kézzel gyúrjunk gombócokat, amiket aztán forró, bő olajban 7-10 perc alatt süssünk barnára. Közben forgassuk meg őket, hogy minden irányból ugyanúgy süljenek. 2-3 adagban süssük ki őket, véletlenül sem túlzsúfolva a golyókat az olajban, különben összetapadhatnak.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 40 p
- Főzés ideje: 20 p
Az egyik legismertebb közel-keleti étel a falafel, ami a hummusszal együtt egész Európát is meghódította. A falafel fő alapanyaga a csicseriborsó, ami ebbe a receptbe azonban nem főtt, hanem beáztatott, nyers formában kerül, mindenféle friss és szárított fűszerrel együtt ledarálva. Ehetjük magában, lapos kenyérrel, hummuszba tunkolva vagy pitába csomagolva, de akár tésztaételek vagy főzelékek feltétjeként is, mivel nemcsak laktató, de szuper fehérjeforrás is.