Vegán január – 2. tipp
Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!
A frissen sült pogácsa illata mindig összegyűjti a családot. Puha belseje miatt pillanatok alatt elfogy, ezért lehet kevés is lesz egy adag belőle.... :-)) Bármilyen alkalomra jó ...
Szilveszteri összejövetelre készült ez a vidám, színes falatka, ami egy falatban hozza a sós ízek harmóniáját. Gyorsan elkészül, jól mutat az asztalon, és garantáltan mindenki ...
Se hús, se lencse, se nehéz fogások: könnyen emészthető, pompás újévkezdő menü vár ma rátok!Nosalty
Jó hír az évkezdéshez: közel 70 tejtermék árát csökkenti januárban a Penny. A kedvezőbb árakat a hónap folyamán fokozatosan vezetik be.Nosalty
A Jammertal Borbirtok Cassiopeia Merlot-ját választották a világ legjobbjának a Concours Mondail de Bruxelles szakértői.
Nagy gourménak tartod magad, aki nemcsak élvezettel eszik, hanem örömmel főz is? Ha igen, jó eséllyel otthonosan mozogsz az alapanyagok világában, és nem riadsz vissza az új ízek kipróbálásától sem. Ebben a kvízben most letesztelheted, mennyire vágod az ételek hozzávalóit – jöhet a kihívás?
A bevásárlást ma már egyetlen koppintással meg lehetne tervezni, mégis sokan előbb tollat ragadnak. A kézzel írt bevásárlólista nemcsak praktikus eszköz, hanem sokat elmond arról is, hogyan gondolkodunk, döntünk és szervezünk a hétköznapokban.
Amikor Turós Emil kopott szakácskönyvéből főztem, mindig rácsodálkoztam, hogy évtizedekkel ezelőtt milyen ízletes ételek készülhettek. Ma már nem csodálkozom, és ha egy klasszikus ...
Egyszerű, pénztárcabarát főzelékféle, ami nemcsak az újév első napján tökéletes választás, hanem bármelyik télies hétvégén. Laktató és ízletes, ráadásul gyorsan elkészül, ...
A klasszikus korhelyleves valójában inkább egy kiadós főétel, mint egy leves: a savanyú káposztából főzött kolbászos fogás a magyar konyhaművészet egyik ismert és népszerű étele. ...