Friss, nyári vajbabfőzelék (rántás nélkül, önmagával sűrítve)

Ha te is azok közé tartozol, akik nyáron könnyedebb fogásokra vágynak, ezt a vajbabfőzeléket imádni fogod! Rántás helyett a saját zöldségeivel sűrítjük, így nemcsak lisztmentes, de még krémesebb és üdébb is lesz. A friss kapor vagy petrezselyem, egy csipet fokhagyma és egy kis savanykás tejföl együtt teszi igazán nyárivá ezt a klasszikust. Melegen és hidegen is tökéletes, legyen szó ebédről vagy egy gyors hétköznapi vacsoráról!