Nosalty 7 nap, 7 étel: Laktató, de nem túl nehéz ebédekkel kíméljük a szervezetünket a 40 fokban

A sovány húsok, például a csirkemell, a pulyka vagy a különféle halak könnyen emészthető fehérjeforrások, amelyek segítenek fenntartani az izomtömeget és a megfelelő energiaszintet a forró napokon is. A friss zöldségek, mint az uborka, a tök, a répa, az uborka, a cukkini, a paradicsom vagy a zöldsaláták, magas víztartalmukkal hozzájárulnak a hidratáltsághoz, miközben rostokat, vitaminokat és ásványi anyagokat is biztosítanak.
Nyáron különösen jót tesznek az egyszerű, gyorsan elkészíthető, zsírszegény fogások:
- egy kis grillezett csirkemell friss salátával vagy basmati rizzsel, bulgurral
- egy könnyű grillezett halas fogás párolt zöldségekkel
- vagy egy zöldséges rakottas / egytálétel nemcsak finom, hanem a kánikulában is komfortos választás.
A szezonális alapanyagok használatával ráadásul még ízletesebb, egészségesebb és változatosabb lehet a nyári ebéd.
Amit jó, ha a nagy forróságban kerülünk:
a tejszínes, érlelt sajtos, tejfölös, azaz a zsíros tejtermékekkel készült ételek, a lassan emésztődő vörös húsok, bő olajban sült finomságok, a zsírdús disznóhús (pl. tarja), a sok cukor, a még több feldolgozott étel vagy a szénsavas, cukros üdítők, az alkohol és a túlzott mennyiségű koffein.
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