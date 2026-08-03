Nosalty 7 nap, 7 étel: Laktató, de nem túl nehéz ebédekkel kíméljük a szervezetünket a 40 fokban

A nagy nyári hőségben a nehéz, zsíros fogások jobban megterhelhetik az emésztést, és kellemetlen teltségérzetet, levertséget okozhatnak. Érdemes inkább könnyebb, frissítő ételeket választani, amelyek elegendő tápanyagot biztosítanak, mégsem terhelik túl a szervezetet. E heti 7 nap, 7 étel epizódunk könnyed ebédtippeket mutat nektek.

A sovány húsok, például a csirkemell, a pulyka vagy a különféle halak könnyen emészthető fehérjeforrások, amelyek segítenek fenntartani az izomtömeget és a megfelelő energiaszintet a forró napokon is. A friss zöldségek, mint az uborka, a tök, a répa, az uborka, a cukkini, a paradicsom vagy a zöldsaláták, magas víztartalmukkal hozzájárulnak a hidratáltsághoz, miközben rostokat, vitaminokat és ásványi anyagokat is biztosítanak.

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Nyáron különösen jót tesznek az egyszerű, gyorsan elkészíthető, zsírszegény fogások:

egy kis grillezett csirkemell friss salátával vagy basmati rizzsel, bulgurral

egy könnyű grillezett halas fogás párolt zöldségekkel

vagy egy zöldséges rakottas / egytálétel nemcsak finom, hanem a kánikulában is komfortos választás.

A szezonális alapanyagok használatával ráadásul még ízletesebb, egészségesebb és változatosabb lehet a nyári ebéd.

Amit jó, ha a nagy forróságban kerülünk:

a tejszínes, érlelt sajtos, tejfölös, azaz a zsíros tejtermékekkel készült ételek, a lassan emésztődő vörös húsok, bő olajban sült finomságok, a zsírdús disznóhús (pl. tarja), a sok cukor, a még több feldolgozott étel vagy a szénsavas, cukros üdítők, az alkohol és a túlzott mennyiségű koffein.

Lássuk, milyen könnyen emészthető menüsort raktunk nektek össze a hétre, katt a képre a galériáért!

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