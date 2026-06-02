2026.06.02.

7 tepsis lusta asszony recept – Csak dobd össze, és a sütő elvégzi helyetted a melót

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Kevés időd van főzni, de finom és laktató ebédet készítenél? Mutatunk 7 tepsis lusta asszony receptet, amelyekkel alig van munka, mert a sütő szinte minden tennivalót elvégez helyetted.

Kevés az időd, de szeretnél finom és laktató ebédet tenni az asztalra?

A tepsis lusta asszony receptek pont ezért lettek a családi konyhák kedvencei. Nem kell mellettük órákig állni a tűzhelynél, az alapanyagokat kikészíted, az ételt egyszerűen összeállítod, a többi munkát pedig a sütő végzi el. Neked csak le kell zárni a végén a sütőt, és falatozni!

Milyen tepsis lusta asszony ételek kerültek a válogatásba?

Összegyűjtöttünk hét olyan Nosalty-receptet, amelyek között húsos, halas, húsmentes és zöldséges fogásokat is találsz. A közös bennük, hogy:

  • kevés előkészítést igényelnek
  • nem kell a tűzhely mellett állni, míg elkészülnek
  • legtöbbjük pénztárcabarát alapanyagokból készül
  • és akár egy nagyobb családot is jól lehet velük lakatni

A tepsis bundás kenyértől a lecsóig

A válogatásban helyet kapott a húsmentes, tejszínes tepsis burgonyától kezdve a tepsis lecsó, bundás kenyér illetve morzsás lazac is, nem beszélve a tepsis húsokról - ezekhez szinte biztosan megtalálod a hozzávalókat a kamrában.

Ezek a receptek különösen jól jönnek hétköznapokon, amikor "felügyelet nélkül" készítenénk tartalmas ebédet vagy vacsorát.

Az alábbi tepsishús-receptek között válogatva biztosan megtalálod a kedvenced!

Miért szeretjük a tepsis recepteket?

A tepsis fogások egyik legnagyobb előnye, hogy kevés mosogatnivaló marad utánuk. Miközben az étel sül, addig más dolgokkal is foglalkozhatsz, ráadásul a legtöbb fogás másnap is finom, így akár két napra is megoldhatod a főzést.

A mostani árak mellett sok család számára fontos szempont a takarékosság. A tepsis lusta asszony receptek éppen ezért népszerűek:

opcionálisan olcsó alapanyagokból készülnek, nagy adagot adnak, és nem igényelnek különleges konyhai tudást.

A tepsis ételek Legtöbbször elérhető, hétköznapi alapanyagokból állnak:

  • burgonya
  • hagyma
  • cukkini
  • csirke- vagy sertéshús (csirkemell vagy -comb, sertéskaraj stb)
  • darált hús

Ha olyan ételeket keresel, amelyekkel kevés munkával is sikert arathatsz, ez a hét recept jó kiindulópont lehet!

  1. Tepsis csirkeragu

    Tepsis csirkeragu

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    572
    Kalória
    46.9g
    Fehérje
    26g
    Szénhidrát
    30.5g
    Zsír
    Még több tepsis hús

    Szinte brassói, de mégsem - a csirkeragukat tepsiben is készre sütheted, gyorsan megvagy velük, főleg, ha csirkemellet választasz hús gyanánt!
  2. Édeskrumpliágyon sült sajtos karaj

    Édeskrumpliágyon sült sajtos karaj

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    895
    Kalória
    64.9g
    Fehérje
    39.5g
    Szénhidrát
    52.9g
    Zsír
    Még több tepsis hús

    Az édesburgonya nem tartozik az olcsó alapanyagok közé, de sokszor kikaphatunk egy-egy akciót, és elég belőle 1-2 nagyobb szem is. Szuper édeskés, szép színű, tele tápanyaggal. Sajttal, karajjal körítve tálaljuk.
  3. Mediterrán tepsis csirke fokhagymás spagettivel

    Mediterrán tepsis csirke fokhagymás spagettivel

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    1080
    Kalória
    73g
    Fehérje
    101.2g
    Szénhidrát
    40.8g
    Zsír
    Még több tepsis hús

    Mediterrán, zöldfűszeres, bazsalikomos, paradicsomos sajtos csirke a tepsiből, melyet lusta spagettivel tálalunk, és mind a tíz ujjunkat megnyaljuk a végén, kétség nélkül.
  4. Egytepsis morzsás sült lazac burgonyával

    Egytepsis morzsás sült lazac burgonyával

    adag
    Idő
    p
    Költség
    költséges
    Nehézség
    könnyű
    793
    Kalória
    47.7g
    Fehérje
    73.4g
    Szénhidrát
    33.9g
    Zsír
    Még több csőben sült hal

    Lazacot sütőben, burgonyával? Igen, lazac sem csak serpenyőben készülhet, és ezt ez a recept bizonyítja. Fűszeres morzsás variáció mindenkinek, aki unja a csirkét, és halat enne végre!
  7. Hagymás-sajtos tepsis burgonya

    Hagymás-sajtos tepsis burgonya

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    321
    Kalória
    9.1g
    Fehérje
    26.4g
    Szénhidrát
    20.5g
    Zsír
    Még több krumpliköret

    Hagyma, tejszín, sajt, fűszerek, és temérdek krumpli! Mi lehet ebben rossz? Semmi! Főleg, hogy ezt is a sütő készíti el. Simán jóllaksz vele ebédre-vacsira, hús nélkül is, de friss saláta azért menjen mellé!
  8. Tepsiben sült lecsó tojással

    Tepsis lecsó egyszerűen

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    130
    Kalória
    2.5g
    Fehérje
    13.4g
    Szénhidrát
    8.6g
    Zsír
    Még több lecsó

    Naná, hogy a lecsót is megpróbáltuk tepsiben elkészíteni, és baromi finom lett! Főleg, ha beleütjük a tojást, mintha shakshukát készítenénk! Kolbásszal és nélküle is működik, természetesen.

