7 tepsis lusta asszony recept – Csak dobd össze, és a sütő elvégzi helyetted a melót

Kevés az időd, de szeretnél finom és laktató ebédet tenni az asztalra?
A tepsis lusta asszony receptek pont ezért lettek a családi konyhák kedvencei. Nem kell mellettük órákig állni a tűzhelynél, az alapanyagokat kikészíted, az ételt egyszerűen összeállítod, a többi munkát pedig a sütő végzi el. Neked csak le kell zárni a végén a sütőt, és falatozni!
Milyen tepsis lusta asszony ételek kerültek a válogatásba?
Összegyűjtöttünk hét olyan Nosalty-receptet, amelyek között húsos, halas, húsmentes és zöldséges fogásokat is találsz. A közös bennük, hogy:
- kevés előkészítést igényelnek
- nem kell a tűzhely mellett állni, míg elkészülnek
- legtöbbjük pénztárcabarát alapanyagokból készül
- és akár egy nagyobb családot is jól lehet velük lakatni
A tepsis bundás kenyértől a lecsóig
A válogatásban helyet kapott a húsmentes, tejszínes tepsis burgonyától kezdve a tepsis lecsó, bundás kenyér illetve morzsás lazac is, nem beszélve a tepsis húsokról - ezekhez szinte biztosan megtalálod a hozzávalókat a kamrában.
Ezek a receptek különösen jól jönnek hétköznapokon, amikor "felügyelet nélkül" készítenénk tartalmas ebédet vagy vacsorát.
Az alábbi tepsishús-receptek között válogatva biztosan megtalálod a kedvenced!
Miért szeretjük a tepsis recepteket?
A tepsis fogások egyik legnagyobb előnye, hogy kevés mosogatnivaló marad utánuk. Miközben az étel sül, addig más dolgokkal is foglalkozhatsz, ráadásul a legtöbb fogás másnap is finom, így akár két napra is megoldhatod a főzést.
Lusta asszony receptek itt:
Ha egyszerűen főznél, válaszd a tepsis lusta asszony recepteket!
A mostani árak mellett sok család számára fontos szempont a takarékosság. A tepsis lusta asszony receptek éppen ezért népszerűek:
opcionálisan olcsó alapanyagokból készülnek, nagy adagot adnak, és nem igényelnek különleges konyhai tudást.
A tepsis ételek Legtöbbször elérhető, hétköznapi alapanyagokból állnak:
- burgonya
- hagyma
- cukkini
- csirke- vagy sertéshús (csirkemell vagy -comb, sertéskaraj stb)
- darált hús
Ha olyan ételeket keresel, amelyekkel kevés munkával is sikert arathatsz, ez a hét recept jó kiindulópont lehet!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű572Kalória46.9gFehérje26gSzénhidrát30.5gZsír
Szinte brassói, de mégsem - a csirkeragukat tepsiben is készre sütheted, gyorsan megvagy velük, főleg, ha csirkemellet választasz hús gyanánt!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű895Kalória64.9gFehérje39.5gSzénhidrát52.9gZsír
Az édesburgonya nem tartozik az olcsó alapanyagok közé, de sokszor kikaphatunk egy-egy akciót, és elég belőle 1-2 nagyobb szem is. Szuper édeskés, szép színű, tele tápanyaggal. Sajttal, karajjal körítve tálaljuk.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1080Kalória73gFehérje101.2gSzénhidrát40.8gZsír
Mediterrán, zöldfűszeres, bazsalikomos, paradicsomos sajtos csirke a tepsiből, melyet lusta spagettivel tálalunk, és mind a tíz ujjunkat megnyaljuk a végén, kétség nélkül.
adagIdőpKöltségköltségesNehézségkönnyű793Kalória47.7gFehérje73.4gSzénhidrát33.9gZsír
Lazacot sütőben, burgonyával? Igen, lazac sem csak serpenyőben készülhet, és ezt ez a recept bizonyítja. Fűszeres morzsás variáció mindenkinek, aki unja a csirkét, és halat enne végre!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű425Kalória19.8gFehérje33.3gSzénhidrát23.7gZsír
Sajtos bundáskenyér a tepsiból, a lusta hétvégékre - lusta háziasszonyoknak és uraknak, akiknek nem elég egy szelet bundáskenyér, de kettő sem.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű321Kalória9.1gFehérje26.4gSzénhidrát20.5gZsír
Hagyma, tejszín, sajt, fűszerek, és temérdek krumpli! Mi lehet ebben rossz? Semmi! Főleg, hogy ezt is a sütő készíti el. Simán jóllaksz vele ebédre-vacsira, hús nélkül is, de friss saláta azért menjen mellé!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű130Kalória2.5gFehérje13.4gSzénhidrát8.6gZsír
Naná, hogy a lecsót is megpróbáltuk tepsiben elkészíteni, és baromi finom lett! Főleg, ha beleütjük a tojást, mintha shakshukát készítenénk! Kolbásszal és nélküle is működik, természetesen.