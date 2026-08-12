7 virág, amivel még augusztusban sem késel el, ráadásul késő őszig gyönyörködhetsz bennük

7 virág, amik augusztusban is színt visznek a kertbe, és több közülük egészen az első fagyokig virágzik.

Lassan augusztus végéhez közelítünk, a nyár elejének színes évelői pedig lassan veszítenek a lendületükből, de ettől még egyáltalán nem kell lemondanod a virágos kertről. A nyár vége ugyanis több olyan növény számára éppen a fő szezon, amely augusztusban mutatja meg igazán, mire képes. A dália hatalmas virágfejei és jó néhány másik növény egészen az első fagyokig díszítheti a kertet.

Ráadásul nem feltétlenül kell évről évre új növényeket vásárolnod: a listán szereplő virágok között több évelő is akad, amelyek megfelelő helyen és gondozás mellett a következő szezonokban is visszatérnek. Másokat pedig egynyáriként érdemes nevelni, cserébe hosszú hónapokon át ontják a virágokat, ezért, ha úgy érzed, hogy augusztusra kissé megfakult a kerted, most is van mit tenni azért, hogy újra színt vigyél bele, ha pedig éppen most tervezel új virágokat a kertbe, a nyár vége sem feltétlenül rossz időszak a tervezésre és egyes növények ültetésére.

Tipp Most szeretnéd feldobni a kertet? Elsősorban olyan növényeket válassz, amelyek a n yár végén is virágoznak. A napos fekvésű ágyásokba kerülhetnek a napkedvelő fajok, az évelőket pedig érdemes úgy elhelyezni, hogy legyen helyük több éven át fejlődni.

Mutatjuk azt a 7 virágot, amelyekkel a nyár utolsó heteiben is látványosabbá teheted a kertet!

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Ha nyár végén ültetnél, erre figyelj

A nyár végi ültetésnél az egyik legfontosabb szempont a megfelelő öntözés.

A meleg, száraz talaj könnyen megterheli a frissen ültetett növényeket, ezért az első hetekben különösen fontos, hogy ne hagyd kiszáradni a földjüket.

Ugyanakkor nem minden növényt érdemes ugyanabban az időszakban elültetni, az egynyári virágok esetében ilyenkor már rövidebb lehet a rendelkezésre álló idő a fejlődésre, míg az évelők ültetésére a nyár vége és a kora ősz sok esetben kedvezőbb lehet.

Tudtad? nyár végi kertben nemcsak a virágok színe fontos: érdemes különböző magasságú és formájú növényeket kombinálni. A magasabb napraforgók és dáliák mögött, a középmagas kasvirág mellett a rézvirág vagy a bársonyvirág alacsonyabb tömegei sokkal mozgalmasabbá tehetik az ágyást. Így akkor is marad látványos a kert, amikor a korábban virágzó növények már kezdenek visszahúzódni.

Ültetés előtt mindig nézd meg az adott növény fény- és talajigényét, és számolj azzal is, hogy a frissen ültetett példányoknak idő kell, amíg megfelelően megerősödnek. A cserepes, konténeres évelők ültetését a nagy nyári hőség helyett inkább egy hűvösebb, felhősebb napra időzítsd, majd alaposan öntözd be őket.

5+1 kerti munka, amit még augusztusban végezz el, ha ősszel is pompás növényekre vágysz!

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