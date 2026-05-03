Rőzsepecsenye
Hozzávalók
-
1 kg csirkecomb (filé)
-
80 dkg lilahagyma (vagy vöröshagyma közepes kockákra vágva)
-
80 dkg paprika (kápia, étkezési paprika vagy színes kalifornai paprikák közepesre vágva)
-
3 közepes db paradicsom
-
80 dkg cukkini (opcionális)
-
2 gerezd fokhagyma
-
1.5 dl olívaolaj (vagy napraforgó olaj)
-
1 ek paprikakrém
-
szárnyas fűszerkeverék ízlés szerint (vagy grill fűszerkeverék)
-
15 dkg füstölt szalonna
-
só ízlés szerint
-
fekete bors ízlés szerint
- 4% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 10% Zsír
-
25.1g csirkecomb28 kcal
-
20.1g lilahagyma7 kcal
-
20.1g paprika3 kcal
-
7.5g paradicsom1 kcal
-
20.1g cukkini3 kcal
-
0.2g fokhagyma0 kcal
-
3.2g olívaolaj28 kcal
-
0.1g paprikakrém0 kcal
-
0 kcal
-
3.8g füstölt szalonna25 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 4% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 82% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 120.5 g
Zsír
-
Összesen 319.8 g
-
Telített zsírsav 80 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 177 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 44 g
-
Koleszterin 619 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3243.5 g
-
Cink 14 mg
-
Szelén 102 mg
-
Kálcium 448 mg
-
Vas 12 mg
-
Magnézium 413 mg
-
Foszfor 1646 mg
-
Nátrium 602 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 4 mg
Szénhidrát
-
Összesen 136.4 g
-
Cukor 74 mg
-
Élelmi rost 35 mg
Víz
-
Összesen 2655 g
Vitaminok
-
Összesen 1
-
A vitamin (RAE): 470 micro
-
B6 vitamin: 6 mg
-
B12 Vitamin: 4 micro
-
E vitamin: 25 mg
-
C vitamin: 761 mg
-
D vitamin: 10 micro
-
K vitamin: 197 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 41 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 454 micro
-
Kolin: 391 mg
-
Retinol - A vitamin: 150 micro
-
α-karotin 441 micro
-
β-karotin 3631 micro
-
β-crypt 46 micro
-
Likopin 7719 micro
-
Lut-zea 19259 micro
- 4% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 82% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 3 g
Zsír
-
Összesen 8 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 16 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 81.3 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 3 mg
-
Kálcium 11 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 10 mg
-
Foszfor 41 mg
-
Nátrium 15 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 3.4 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 66.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 12 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 19 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 5 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 11 micro
-
Kolin: 10 mg
-
Retinol - A vitamin: 4 micro
-
α-karotin 11 micro
-
β-karotin 91 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 194 micro
-
Lut-zea 483 micro
Elkészítés
- A csirkemellet ujjnyi csíkokra vágjuk.
- Az olajat összekeverjük a zúzott fokhagymával és a fűszerekkel (só, fekete bors, és/vagy valamilyen fűszerkeverék), majd beleforgatjuk a húst. Ha van időnk, hagyjuk állni a pácban - akár egy éjszakára a hűtőben.
- A szalonnát felkockázzuk, és serpenyőben vagy tárcsán kisütjük a zsírját.
- Hozzáadjuk a bepácolt húst, és fehéredésig pirítjuk.
- Beletesszük az apróra vágott hagymát, paprikát, cukkinit és a feldarabolt paradicsomot.
- Ízesítjük paprikakrémmel, majd folyamatos keverés mellett kb. 15 perc alatt készre sütjük. A klasszikus elkészítésnél a hús és a zöldségek együtt pirulnak, és rövid idő alatt kész étel lesz belőlük.
- Friss kenyérrel vagy rizzsel, sült krumplival tálaljuk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 15 p
A rőzsepecsenye tipikus nyári, baráti összejövős étel: egyszerű alapanyagokból készül, mégis látványos és laktató. Modern magyar kerti étel, a tárcsás sütögetés kultúrájával együtt terjedt el. Tárcsán az igazi, de serpenyőben is remekül működik, ha gyors, tartalmas vacsorára vágyunk. Friss kenyérrel, rizzsel vagy sült krumplival tálalva igazi közösségi kedvenc.