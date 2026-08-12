Tudtátok, hogy nem mindegy fagylalt igazi, amit a boltban kapni? Fagyos, ízes desszert, de ez nem jelenti azt, hogy igazi fagylaltól van szó. Mutatjuk, mik az igazi fagylalt ismérvei, és azt is, hogyan verik át a vásárlókat a gyártók.

A nyári hónapokban szinte minden üzletben és cukrászdában találkozhatunk fagylaltokkal és különféle fagyasztott édességekkel. Első pillantásra azonban nem mindig könnyű megállapítani, pontosan milyen terméket vásárolunk, így könnyen csapdába sétálhatunk, és amiről azt hisszük valódi fagylalt, az valójában nem az.

Így verik át a vásárlókat a bolti fagylalttal: ezt neked is tudnod kell, mielőtt a kosaradba rakod

Egyre gyakrabban találkozhatunk ugyanis a „fagyasztott desszert” megnevezéssel is, ami összetételében és előállításában eltérhet a hagyományos fagylalttól. A különbség elsősorban az alapanyagokban, azon belül is a felhasznált zsiradék típusában keresendő.

Nem mindegy, milyen zsiradék kerül bele

A hagyományos, tej- vagy tejségalapú fagylaltok egyik fontos összetevője a tejzsír, amely tejből, tejszínből vagy vajból származik. Ez nagyban hozzájárul a fagylalt jellegzetes ízéhez, krémességéhez és ahhoz az érzéshez, ahogyan a desszert elolvad a szájban.

Ezzel szemben bizonyos fagyasztott desszertekben a tejzsír egy részét vagy egészét növényi eredetű zsiradékokkal helyettesíthetik. Ilyen lehet például a kókusz- vagy pálmaolaj.

Ez önmagában nem jelenti azt, hogy az adott termék fogyasztásra alkalmatlan vagy „rossz”, viszont azt igen, hogy nem feltétlenül ugyanazt a terméket kapjuk, mint amikor valódi, tejzsíralapú fagylaltot vásárolunk.

Szigorúbb feltételek vonatkozhatnak a tej- és tejszínes fagylaltokra

A tej- és tejszínes fagylaltok esetében meghatározott összetételi követelményeknek kell megfelelni.

A tejfagylaltnak legalább 2,5 százalék tejzsírt és legalább hat százalék zsírmentes szárazanyagot kell tartalmaznia.

A krémfagylaltnál még magasabbak lehetnek az elvárások: ebben a kategóriában legalább öt százalék tejzsír és legalább 30 százalék összes szárazanyag szerepel a megadott követelmények között.

A tejfagylaltnak legalább 2,5 százalék tejzsírt és legalább hat százalék zsírmentes szárazanyagot kell tartalmaznia

Tipp: Éppen ezért nem érdemes kizárólag a termék külseje vagy a csomagolás alapján dönteni. A megnevezés és az összetevők listája sokkal többet árulhat el arról, hogy pontosan mit vásárolunk.

Miért használnak növényi zsiradékot?

A tejzsír drágább alapanyag lehet, ezért a gyártók bizonyos termékeknél növényi zsiradékok alkalmazásával csökkenthetik az előállítás költségeit. Ez az egyik oka annak, hogy a különböző fagyasztott desszertek ára kedvezőbb lehet.

A zsiradék típusa ráadásul a termék állagára is hatással van. A gyártási folyamat során a fagylaltba vagy fagyasztott desszertbe levegő is kerülhet, ami növeli a térfogatot és könnyedebb, levegősebb textúrát eredményezhet.

Az eltérő zsiradékok miatt pedig az íz és a szájérzet is különbözhet. A tejzsír például jellegzetes krémességet és gazdagabb ízérzetet adhat, míg a növényi zsiradékot tartalmazó termékek más állagúak és ízűek lehetnek.

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A legegyszerűbb megoldás, ha vásárlás előtt nemcsak az árcédulát és a csomagolás elejét nézzük meg, hanem elolvassuk a termék pontos megnevezését és az összetevők listáját is.

Ha valaki kifejezetten tejzsírból készült, hagyományos fagylaltot szeretne vásárolni, érdemes erre külön odafigyelnie. A „fagyasztott desszert” megnevezés ugyanis olyan termékre utalhat, amelynek összetétele eltér a klasszikus fagylaltétól.

A különbség nem feltétlenül jelenti azt, hogy egyik termék jobb vagy rosszabb a másiknál. Sokkal inkább arról van szó, hogy más összetételű termékekről beszélünk, amiknek az ára, állaga és íze is eltérhet.

A következő alkalommal tehát, amikor fagylalt kerül a kosárba, érdemes néhány másodpercet szánni a címke elolvasására. Egy apró felirat ugyanis sokat elárulhat arról, mi van valójában a csomagolásban.

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