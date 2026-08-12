2026-os nyertes: nyár végi slágergyümölcs bújik meg Magyarország Cukormentes Tortájában

Augusztus 20-tól kóstolhatjuk Magyarország idei cukormentes tortáját, amelyet egy balatongyöröki cukrászda alkotott meg. A „Szilvafácska” egy népszerű nyár végi gyümölcs zamatos ízét ötvözi dióval, tejcsokoládéval, fahéjjal és egy különleges frissítő összetevővel – vajon kitalálod, mi került az idei győztes tortába?

A balatongyöröki Promenád Kávéház nyerte meg idén az Egy Csepp Figyelem Alapítvány Magyarország Cukormentes Tortája versenyét, amelyet minden évben a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai partnerségével rendez meg az alapítvány. A „Szilvafácska” fantázianevű torta győzelmét Budapesten, a Belügyminisztériumban megrendezett sajtótájékoztatón hirdették ki, ahol az augusztus 20-i programok mellett bejelentették a Magyarország Tortája verseny győztesét is, amely a gyulai Kézműves Cukrászda „Bíborfehér” elnevezésű alkotása lett. A győztes tortákat augusztus 20-tól lehet megkóstolni, mikortól az ország számos cukrászdájában és Budapesten, a Magyar Ízek Utcáján is árusítják azokat.

Az idei győztes „Szilvafácska” egy különleges ízutazásra hív

A Magyarország Cukormentes Tortája versenyt immár tizenötödik alkalommal rendezte meg az Egy Csepp Figyelem Alapítvány együttműködésben a Magyar Cukrász Ipartestülettel. A kezdeményezés célja, hogy bebizonyítsa: hozzáadott cukor nélkül is készülhet magas minőségű és élvezetes desszert, amely a cukorbetegek és az egészségtudatos fogyasztók számára is kiváló választás lehet.

Az idei győztes „Szilvafácska” egy különleges ízutazásra hív: rétegről rétegre bontakozik ki a zamatos szilva gyümölcsössége, amelyet a dió és a tejcsokoládé gazdag, enyhén roppanós jegyei követnek. Az ízek harmóniáját egy könnyed fahéjas mousse fogja össze, míg a zöld tea finom jelenléte frissességet és izgalmas árnyalatokat ad a kreációhoz.

Tudtad? A „Szilvafácska” inspirációját gyermekkori emlékek adták: a nagymama kertjének illatai, az érett szilva, a fahéj és a frissen főtt lekvár zamata jelenik meg benne, modern cukrászati formában újragondolva.

Egy szelet a tortából 15,3 gramm szénhidrátot és 253,7 kilokalóriát tartalmaz, így nemcsak cukorbetegeknek, hanem mindazoknak is ajánlható, akik tudatosan figyelnek a táplálkozásukra.

A győztes alkotást Puchovszki Alena, Vadócz Jenő és Pethő Gábor, a balatongyöröki Promenád Kávéház cukrászai álmodták meg. A nyertes csapat az Egy Csepp Figyelem Alapítvány főtámogatója, a Dcont® vércukormérőket fejlesztő és gyártó 77 Elektronika Kft. fődíját, egy Zsolnay porcelán vázát vehetett át.

A verseny második helyén a „Nyári szenvedély” végzett, amit Csonka László és Novák Ádám, a szegedi REÖK Kézműves Cukrászda és Kávéház cukrászai alkottak meg.

A harmadik helyezett a „Ribizli keringő” lett, melyet a kiskunfélegyházi Kovács Cukrászda képviseletében Kovács János és Benczur Sándor készített. Ez a torta nyerte el a Magyarország Cukormentes Tortája – UNO gyerekzsűri különdíját is. Ugyanis az 1-es típusú cukorbeteg gyerekekből álló zsűri idén is kiválasztotta kedvencét a döntős torták közül. A különdíj célja, hogy a cukorbeteg gyerekek is aktív részesei legyenek a versenynek, és megmutassák saját szempontjaikat, hiszen számukra különösen fontos, hogy a tudatos táplálkozás mellett se kelljen lemondaniuk a minőségi desszertek élményéről.

Az idén NEMZETI ÉRTÉKNEK nyilvánított Magyarország Cukormentes Tortája verseny kiemelt támogatója a Novo Nordisk Hungária Kft. A cukrászok elsősorban a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által jóváhagyott alapanyaglistát használták fel tortáik elkészítéséhez. A legjobb hozzáadott cukrot nem tartalmazó torta elemzését az Eurofins Food and Feed Testing Kft. végezte.

A balatongyöröki Promenád Kávéház nyerte meg idén az Egy Csepp Figyelem Alapítvány Magyarország Cukormentes Tortája versenyét

A Magyar Cukrász Ipartestület huszadik alkalommal hirdette meg a Magyarország Tortája versenyt és a Magyar Értéktárba Kiemelkedő Nemzeti Értékként felvételt nyert verseny idei tematikája a Rögös túró és tejföl volt. A Rögös túró Magyarországon alapélelmiszerének számít már közel 500 éve és a tejföl is a magyar konyha egyik nélkülözhetetlen alapanyaga. A versenyzőknek csak magyar gyártású Rögös túrót és magyar tejfölt szabadott felhasználniuk a nevezett tortákban, ami a cukrászok körében is rendkívül népszerű volt, hiszen idén rekordszámú, 60 nevezés érkezett. A négyfordulós versenyben a gyulai Kézműves Cukrászda csapata bizonyult idén is a legjobbnak, Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland Bíborfehértortája lett 2026 Magyarország Tortája. A győztes tortát az erdei bogyós gyümölcsök, a pirított mandula, a selymes tejfölös mousse és a rögös túró elegáns ízkombinációja alkotja, amelyet az édes feketeribizlibor tesz igazán különlegessé. A csokoládé, a vanília és a citrom tovább emelik az élményt, a liofilizált málna pedig már tényleg csak „hab a tortán”!

Magyarország Tortáit augusztus 20-tól lehet megkóstolni a Magyar Ízek Utcájában, a Várkert Bazárban, és országszerte több száz cukrászdában. A két országtortát árusító cukrászdákat augusztus 18-tól megtalálják a www.cukraszat.net oldalon. A cukormentes tortát készítő cukrászdák felkerülnek még a www.magyarorszagcukormentestortaja.hu honlapra is. Mindkét felületen térkép segítségével kereshetik az érdeklődők a hozzájuk legközelebb eső cukrászdát.