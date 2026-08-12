Megszületett a döntés: a gyulai Kézműves Cukrászda alkotása, a Bíborfehér nyerte el a Magyarország Tortája címet 2026-ban. A desszert korábban Fehér Mámor néven szerepelt a versenyben, végleges fantázianevét csak az eredményhirdetés előtt kapta meg.

Ez lett Magyarország Tortája 2026-ben: különleges desszert nyerte az idei versenyt forrás

Hat torta közül választották ki a győztest

A Magyar Cukrász Ipartestület idén huszadik alkalommal rendezte meg a Magyarország Tortája versenyt. A megmérettetésre rekordszámú, 60 tortát neveztek, amelyek közül több fordulón keresztül választották ki a döntősöket. A végső mezőnybe hat sütemény került.

A döntősök között ott volt az Aranykert tortája, az Eprek hercege, az Éjfekete gyöngyszem, a Fehér Mámor, a Göncölszekér és a Hungária is. Külön érdekesség, hogy a gyulai Kézműves Cukrászda két tortával is eljutott a fináléig.

Végül a zsűri a Fehér Mámor mellett tette le a voksát, amely a győzelem után a Bíborfehér nevet kapta.

Rögös túró és tejföl a középpontban

Az idei verseny különleges alapanyagokra épült: a pályázóknak a rögös túró és a tejföl témakörében kellett megalkotniuk tortáikat. A rögös túró évszázadok óta a magyar konyha egyik jellegzetes alapanyaga, és 2019-ben az Európai Unió is hagyományos különleges termékként ismerte el.

A Bíborfehér ezt a hagyományos magyar ízvilágot modern cukrászati formában mutatja meg. A korábbi leírás szerint vajas piskótaalapra selymes tejfölmousse kerül, amelyet erdei gyümölcsös réteg és ribizlibor tesz karakteressé.

Gyulai siker

A győztes tortát Kis Roland, Balogh Zoltán és Balogh László, a gyulai Kézműves Cukrászda cukrászai készítették. A csapat számára különösen figyelemre méltó az eredmény, hiszen a cukrászda alkotása tavaly is elnyerte a Magyarország Tortája címet: a 2025-ös győztes a DCJ Stílusgyakorlat volt.

A győztes tortát Kis Roland, Balogh Zoltán és Balogh László készítették forrás

A Bíborfehér így egy újabb országos elismerést hozott Gyulára, miközben a verseny jól példázza, hogyan lehet tradicionális magyar alapanyagokból korszerű, látványos desszertet készíteni.

Augusztus 20-tól lehet megkóstolni

A Magyarország Tortája hagyományosan az augusztus 20-i ünnepkör egyik gasztronómiai különlegessége.

A Bíborfehér a tervek szerint augusztus 20-tól jelenik meg a cukrászdákban, és országszerte számos helyen lesz elérhető.

Az idei győztes tehát egyszerre épít a magyar cukrászat hagyományaira és a modern desszertkészítésre: a túró és a tejföl ismerős ízei gyümölcsös, ribizliboros karakterrel társulnak.

Aki kíváncsi arra, milyen lett 2026 Magyarország Tortája, annak már nem kell sokáig várnia: augusztus 20-tól a Bíborfehér országszerte megkóstolható.

Források: 1., 2.

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