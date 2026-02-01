Életmód

2026.02.01.

Heti Menü – Szaftos-tunkolós tokányok és húsos raguk kevert sütikkel

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Franciás, törökös, olaszos és magyaros levesek, fergetegesen szaftos húsos tokányok és raguk gombás, paradicsomos, tejszínes és /vagy mustáros ízekben, valamint egyszerű kevert sütemények csokival, mákkal, grízzel, túróval, citrommal vagy kakaóval. Érkezik a legújabb heti menünk!

Érkezik legfrissebb heti menünk, melyet elsősorban a húst fogyasztóknak dedikálunk: a hangsúly a szaftos, laktató, sűrű húsos ragukon és tokányokon lesz, melyeket különféle izgalmas levesek és nem túl bonyolult kevert sütemények kísérnek, minden egyes nap. Jó étvágyat!

Ajánlott videó

Legújabb receptek

ázsiai levesek

Vegán miso ramen

A vegán miso ramen egy igazi umami-bomba, sós és egyszerre édeskés, mély ízű leves annak ellenére, hogy húst nem tartalmaz. Az alapja zöldségalaplé, amit a fermentált szójabab paszta, ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept