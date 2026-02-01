Heti Menü – Szaftos-tunkolós tokányok és húsos raguk kevert sütikkel

Érkezik legfrissebb heti menünk, melyet elsősorban a húst fogyasztóknak dedikálunk: a hangsúly a szaftos, laktató, sűrű húsos ragukon és tokányokon lesz, melyeket különféle izgalmas levesek és nem túl bonyolult kevert sütemények kísérnek, minden egyes nap. Jó étvágyat!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű214Kalória5.3gFehérje13.9gSzénhidrát15.7gZsír
Főétel
Gombás csirke tejmentesenadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű427Kalória34.1gFehérje12.5gSzénhidrát27gZsír
Desszert
Darasüti a Közel-Keletről (Basbousa)adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű340Kalória5.9gFehérje56.1gSzénhidrát10.7gZsír
hétfő
Leves
Tradicionális minestroneadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű117Kalória4.6gFehérje16.6gSzénhidrát4.2gZsír
Főétel
Mediterrán húsgombócos raguadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű292Kalória35.8gFehérje17.8gSzénhidrát9gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű660Kalória13.9gFehérje87.3gSzénhidrát29.6gZsír
kedd
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű390Kalória5gFehérje22.3gSzénhidrát34.8gZsír
Főétel
Temesvári tokányadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű643Kalória31gFehérje22.9gSzénhidrát47.6gZsír
Desszert
Mákos-meggyes bögrés sütiadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű567Kalória10.9gFehérje76.6gSzénhidrát24.5gZsír
szerda
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű619Kalória24.3gFehérje56.5gSzénhidrát31.1gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű704Kalória35.1gFehérje14.6gSzénhidrát55.3gZsír
Desszert
Francia joghurtos sütiadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű531Kalória7.3gFehérje69.3gSzénhidrát27.1gZsír
csütörtök
Leves
Lengyel sárgaborsólevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű430Kalória13.4gFehérje37.8gSzénhidrát25.1gZsír
Főétel
Krémes tejszínes pulykaraguadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű432Kalória29.4gFehérje4.9gSzénhidrát32.2gZsír
Desszert
Kevert túrósadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű406Kalória16.8gFehérje25.6gSzénhidrát26.1gZsír
péntek
Leves
Borsóleves egyszerűenadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű193Kalória6.5gFehérje29.9gSzénhidrát3.9gZsír
Főétel
Békebeli hentes tokányadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes747Kalória65.7gFehérje17.7gSzénhidrát41.7gZsír
Desszert
Citromos sütiadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű422Kalória6.4gFehérje49.1gSzénhidrát22.9gZsír
szombat
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű185Kalória15.7gFehérje18gSzénhidrát6.1gZsír
Főétel
Szaftos toszkán csirkeadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű745Kalória78.1gFehérje23.9gSzénhidrát37.4gZsír
Desszert
Felemás süteményadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű363Kalória4.2gFehérje43.6gSzénhidrát20gZsír
vasárnap
