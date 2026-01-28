Azt gondolnánk, és miért ne gondolhatnánk, hogy ha már kint úgyis mínuszok vannak, akkor nem árthat az ételnek, ha kikerül az erkélyre. Azonban ez az elképzelés több ponton is hibás, a kinti hideg ugyanis nem helyettesíti a hűtőt. Olvass tovább, és tudd meg, miért!

Természetes, hogy ha kevés a hely a hűtőben, akkor az erkély vagy terasz jut eszünkbe, ami az ételtárolást illeti, főleg így, télvíz idején. Ez az ötlet azonban korántsem annyira dicséretes, hiszen az ingadozó hőmérséklet, a kíváncsi állatkák és egyéb tényezők is hatással vannak az étel erkélyen való tárolására.

Erkélyen vagy teraszon tárolni az ételt még télen sem érdemes – Azt is elmondjuk, miért

A hőingadozás miatt gyorsan megromolhat az étel az erkélyen

Ha még tartós is a hideg időjárás, akkor is vannak minimális ingadozások, hiszen az erkélyre vagy teraszra sütő nap felmelegítheti az ételt is, így az a stabil hőmérséklet (0-5 fok közötti), amit a hűtő képes biztosítani, azt az erkély nem.

Míg nappal felmelegszik, addig éjszakára jelentősen lehűl a levegő hőmérséklete, így az ott tárolt étel folyamatos hőingadozáson megy keresztül, ami jelentősen növeli a baktériumok és kórokozó elszaporodásának esélyét.

Az étel íze és az állaga is megváltozhat

Még ha nappal is folyamatos a mínusz, akkor is árt a kinti időjárás az ételnek, hiszen az megfagy, viszont felengedéskor (például, amikor elfogyasztanánk és megmikrózzuk), akkor elveszíti eredeti állagát, íze is megváltozhat, és még romlásnak is indulhat, ha nem fogyasztjuk el az egészet.

Még ha nappal is folyamatos a mínusz, akkor is árt a kinti időjárás az ételnek

Egyéb tényezők, melyek miatt nem szabad erkélyen tárolni az ételt

A kint tárolt ételhez hívatlan látogatók is érkezhetnek, például galambok, varjak, de még rágcsálók is, melyek komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek, még akkor is, ha az étel alaposan be van csomagolva.

A csomagolás ráadásul az időjárás viszontagságainak is ki van téve, így a műanyag fedél alatt pára csapódhat le, ami felgyorsítja az étel romlását.

Mindezek ellenére nem minden esetben rossz megoldás az erkélyen való ételtárolás, csak az nem mindegy, mit és mennyire időre teszünk ki:

például a frissen készült, jól lezárt levesek jól viselik, de ezeket se hagyjuk kint több mint 24 órán át

jól viselik, de ezeket se hagyjuk kint több mint 24 órán át ha valamit szeretnénk viszonylag gyorsan lehűteni, akkor ezt megtehetjük odakint

Forrásunk volt.