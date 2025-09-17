r
Lengyel sárgaborsóleves

Rosanics Petra
Lengyel sárgaborsóleves szalonnával és petrezselyemmel
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

417
Kalória
13.2g
Fehérje
40g
Szénhidrát
23.1g
Zsír
114g
Víz
32.5g
Koleszterin
12.6g
Élelmi rost
4.9g
Cukor
  • 7% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 12% Zsír
Összesen 417 kcal
  • 7% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 12% Zsír
Összesen 2504 kcal
  • 7% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 12% Zsír
Összesen 135 kcal
  • 7% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 12% Zsír
  • 60% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    13.2 g

Zsír

  • Összesen
    23.1 g
  • Telített zsírsav
    9 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    10 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    33 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    670.4 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    6 mg
  • Kálcium
    68 mg
  • Vas
    3 mg
  • Magnézium
    52 mg
  • Foszfor
    224 mg
  • Nátrium
    314 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    40 g
  • Cukor
    5 mg
  • Élelmi rost
    13 mg

Víz

  • Összesen
    114 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    186 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    27 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    161 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    4 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    46 micro
  • Kolin:
    79 mg
  • Retinol - A vitamin:
    32 micro
  • α-karotin
    413 micro
  • β-karotin
    1650 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    706 micro
Összesen 417 kcal
  • 7% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 12% Zsír
  • 60% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    79.2 g

Zsír

  • Összesen
    138.3 g
  • Telített zsírsav
    53 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    58 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    16 g
  • Koleszterin
    195 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    4022.1 g
  • Cink
    12 mg
  • Szelén
    34 mg
  • Kálcium
    411 mg
  • Vas
    20 mg
  • Magnézium
    313 mg
  • Foszfor
    1344 mg
  • Nátrium
    1881 mg
  • Réz
    3 mg
  • Mangán
    4 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    240.1 g
  • Cukor
    29 mg
  • Élelmi rost
    76 mg

Víz

  • Összesen
    684.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1118 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    4 mg
  • C vitamin:
    160 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    964 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    3 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    22 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    273 micro
  • Kolin:
    476 mg
  • Retinol - A vitamin:
    192 micro
  • α-karotin
    2476 micro
  • β-karotin
    9900 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    1 micro
  • Lut-zea
    4239 micro
Összesen 2504 kcal
  • 7% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 12% Zsír
  • 60% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    4.3 g

Zsír

  • Összesen
    7.4 g
  • Telített zsírsav
    3 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    11 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    216.4 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    2 mg
  • Kálcium
    22 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    17 mg
  • Foszfor
    72 mg
  • Nátrium
    101 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    12.9 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    36.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    60 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    9 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    52 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    15 micro
  • Kolin:
    26 mg
  • Retinol - A vitamin:
    10 micro
  • α-karotin
    133 micro
  • β-karotin
    533 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    228 micro
Összesen 135 kcal

Elkészítés

  1. A felesborsót átválogatjuk, és beáztatjuk addig, amíg a zöldségeket megpucoljuk és felaprítjuk. Mindent vágjuk jó apróra, mert ennek a receptnek a lényege, hogy kvázi magától lesz krémleves, ahogy a borsó szétfő.
  2. A borsót ezután szűrjük le, tegyük egy kisebb lábosba, öntsük fel legalább kétszeres mennyiségű vízzel, és tegyük fel főni. Dobjuk a vízbe a szalonna bőrét, némi sót, valamint a babérleveleket.
  3. A szalonnát kockázzuk fel, és egy nagyobb lábasban pirítsuk le, majd ha már szép aranybarnák, szedjük ki. A visszamaradt zsírra dobjunk rá 1-2 kanál vajat, majd a kettő keverékén pároljuk üvegesre a hagymát és a fokhagymát.
  4. Jöhet hozzá az aprított édeskömény (használhatunk helyette zellerszárat is), valamint a fehér- és a sárgarépa. Szórjuk meg fűszerköménnyel, és alacsony lángon 15-20 perc alatt pároljuk félpuhára.
  5. Adjuk hozzá a kockázott burgonyát, majd öntsük fel pár deci alaplével, és főzzük puhára a zöldségeket. Mire ezzel megvagyunk, már a felesborsónak is puhának kell lennie.
  6. Főzőlevestől öntsük át a felesborsót a zöldségalapunkra, szükség szerint sózzuk-borsozzuk, és főzzük együtt további 10-15 percet. Amikor már minden szinte szétfőtt, szedjük ki a babérleveleket és a szalonnabőrt.
  7. Fogyaszthatjuk akár már így is, azonban ha egy picit még krémesebbre szeretnénk, kicsit bele is botturmixolhatunk - ehhez nem is kell kiszedni, egyszerűen merítsük alá a lábasban a mixert. Szükség esetén alaplével hígíthatunk még rajta - ha például a maradékot hűtőbe rakjuk, be fog sűrűsödni, így újramelegítéskor mindenképpen hígítanunk kell vízzel vagy nem túl sós alaplével.
  8. Pirított szalonnával és aprított petrezselyemmel tálaljuk, Lengyelországban sokszor vajjal megkent rozskenyeret fogyasztanak hozzá.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés ideje: 50 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

A sárgaborsóleves nálunk talán kevésbé ismert - mi inkább főzeléknek készítjük -, de Lengyelországban régóta népszerű fogás, mivel nagyon tápláló, ugyanakkor olcsó - éppen ezért állítólag a katonaságban is gyakori koszt volt. Ez azonban semmit sem von le az értékéből: pont ilyen melengető, krémes levesre van szükségünk az első zimankós őszi napokon. Egy-két szelet, vajjal vékonyan megkent rozskenyérrel egészen mennyei!

