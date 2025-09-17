Lengyel sárgaborsóleves

A sárgaborsóleves nálunk talán kevésbé ismert - mi inkább főzeléknek készítjük -, de Lengyelországban régóta népszerű fogás, mivel nagyon tápláló, ugyanakkor olcsó - éppen ezért állítólag a katonaságban is gyakori koszt volt. Ez azonban semmit sem von le az értékéből: pont ilyen melengető, krémes levesre van szükségünk az első zimankós őszi napokon. Egy-két szelet, vajjal vékonyan megkent rozskenyérrel egészen mennyei!