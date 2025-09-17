Lengyel sárgaborsóleves
Hozzávalók
-
25 dkg felesborsó
-
3 db babérlevél
-
15 dkg kolozsvári szalonna
-
só ízlés szerint
-
2 ek vaj
-
1 db vöröshagyma
-
2 gerezd fokhagyma
-
1 db édeskömény
-
1 kis db fehérrépa
-
1 közepes db sárgarépa
-
bors ízlés szerint
-
őrölt fűszerkömény ízlés szerint
-
3 db burgonya
-
0.5 l alaplé
-
1 csokor petrezselyem
- 60% Víz
Elkészítés
- A felesborsót átválogatjuk, és beáztatjuk addig, amíg a zöldségeket megpucoljuk és felaprítjuk. Mindent vágjuk jó apróra, mert ennek a receptnek a lényege, hogy kvázi magától lesz krémleves, ahogy a borsó szétfő.
- A borsót ezután szűrjük le, tegyük egy kisebb lábosba, öntsük fel legalább kétszeres mennyiségű vízzel, és tegyük fel főni. Dobjuk a vízbe a szalonna bőrét, némi sót, valamint a babérleveleket.
- A szalonnát kockázzuk fel, és egy nagyobb lábasban pirítsuk le, majd ha már szép aranybarnák, szedjük ki. A visszamaradt zsírra dobjunk rá 1-2 kanál vajat, majd a kettő keverékén pároljuk üvegesre a hagymát és a fokhagymát.
- Jöhet hozzá az aprított édeskömény (használhatunk helyette zellerszárat is), valamint a fehér- és a sárgarépa. Szórjuk meg fűszerköménnyel, és alacsony lángon 15-20 perc alatt pároljuk félpuhára.
- Adjuk hozzá a kockázott burgonyát, majd öntsük fel pár deci alaplével, és főzzük puhára a zöldségeket. Mire ezzel megvagyunk, már a felesborsónak is puhának kell lennie.
- Főzőlevestől öntsük át a felesborsót a zöldségalapunkra, szükség szerint sózzuk-borsozzuk, és főzzük együtt további 10-15 percet. Amikor már minden szinte szétfőtt, szedjük ki a babérleveleket és a szalonnabőrt.
- Fogyaszthatjuk akár már így is, azonban ha egy picit még krémesebbre szeretnénk, kicsit bele is botturmixolhatunk - ehhez nem is kell kiszedni, egyszerűen merítsük alá a lábasban a mixert. Szükség esetén alaplével hígíthatunk még rajta - ha például a maradékot hűtőbe rakjuk, be fog sűrűsödni, így újramelegítéskor mindenképpen hígítanunk kell vízzel vagy nem túl sós alaplével.
- Pirított szalonnával és aprított petrezselyemmel tálaljuk, Lengyelországban sokszor vajjal megkent rozskenyeret fogyasztanak hozzá.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 50 p
A sárgaborsóleves nálunk talán kevésbé ismert - mi inkább főzeléknek készítjük -, de Lengyelországban régóta népszerű fogás, mivel nagyon tápláló, ugyanakkor olcsó - éppen ezért állítólag a katonaságban is gyakori koszt volt. Ez azonban semmit sem von le az értékéből: pont ilyen melengető, krémes levesre van szükségünk az első zimankós őszi napokon. Egy-két szelet, vajjal vékonyan megkent rozskenyérrel egészen mennyei!