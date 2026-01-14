r
Török négykanalas csorba (Dört kaşık çorbası)

Rosanics Petra
Török négykanalas csorba
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

214
Kalória
5.3g
Fehérje
13.9g
Szénhidrát
15.7g
Zsír
307.5g
Víz
60.8g
Koleszterin
1.7g
Élelmi rost
2.6g
Cukor
  • 1% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 5% Zsír
Összesen 214 kcal
  • 1% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 5% Zsír
Összesen 855 kcal
  • 1% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 5% Zsír
Összesen 63 kcal
  • 1% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 5% Zsír
  • 90% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    5.3 g

Zsír

  • Összesen
    15.7 g
  • Telített zsírsav
    3 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    10 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    61 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    269.1 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    5 mg
  • Kálcium
    92 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    24 mg
  • Foszfor
    108 mg
  • Nátrium
    38 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    13.9 g
  • Cukor
    3 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    307.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    47 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    4 mg
  • D vitamin:
    12 micro
  • K vitamin:
    20 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    53 micro
  • Kolin:
    54 mg
  • Retinol - A vitamin:
    32 micro
  • α-karotin
    2 micro
  • β-karotin
    104 micro
  • β-crypt
    3 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    233 micro
Fehérje

  • Összesen
    1.5 g

Zsír

  • Összesen
    4.6 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    18 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    78.3 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    1 mg
  • Kálcium
    27 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    7 mg
  • Foszfor
    31 mg
  • Nátrium
    11 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    4.1 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    89.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    14 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    3 micro
  • K vitamin:
    6 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    15 micro
  • Kolin:
    16 mg
  • Retinol - A vitamin:
    9 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    30 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    68 micro
Összesen 63 kcal

Elkészítés

  1. Egy szitába kimérünk 1-1 kanál lencsét, vöröslencsét, rizst és bulgurt, majd vízben alaposan átmossuk, hogy megszabaduljunk a felesleges keményítőtől.
  2. Egy lábasba tesszük az átmosott lencsét és gabonákat, majd felöntjük a vízzel és puhára főzzük. Alaposan sózzuk-borsozzuk is a levet.
  3. Amíg puhul a lencse, egy tálkába kimérjük a joghurtot és csomómentesre keverjük a tojássárgájával és a citromlével. Hozzáadunk 1-2 evőkanállal a forró főzővízből, majd kikeverjük a joghurttal, így kiegyenlítve a hőkülönbséget.
  4. A joghurtos keveréket ezután a lábosba öntjük, ahol 1-2 perc alatt összemelegítjük a lencsés leveslappal.
  5. Egy mozsárban összezúzzuk a mentát, a bazsalikomot és az oregánót, majd amikor már pépes, leforrázzuk felhevített olívaolajjal. Óvatosan elkeverjük, majd a csorbánkba kanalazzuk a zöldfűszeres olaj kb. 80%-át.
  6. Egy alapos átkeverés után tálaljuk a csorbát, miután tálakba kanalaztunk, a tetejét még megdekoráljuk a maradék fűszerolajjal, és ízlés szerint kevés chilipelyhet is szórhatunk rá.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Főzés ideje: 20 p
Ennek a villámgyors, ugyanakkor izgalmasan savanykás török csorbának különlegessége, hogy az alapját 1-1 kanál lencse, vöröslencse, rizs és bulgur alkotja. Erre a maradékokból elkészíthető alapra jön egy könnyed joghurtos-tojássárgájás habarás, a pontot az i-re pedig a friss zöldfűszerrel készített olaj adja, amit utolsó lépésként kell a leveshez kevernünk.

