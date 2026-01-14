Török négykanalas csorba (Dört kaşık çorbası)
Hozzávalók
-
15 g lencse (1ek)
-
15 g vöröslencse (1ek)
-
15 g rizs (1ek)
-
15 g bulgur (1ek)
-
1 l víz
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
200 g joghurt
-
1 db tojássárgája
-
0.5 citromból nyert citromlé
-
1 marék menta
-
1 marék bazsalikom
-
4 szál oregánó
-
50 ml olívaolaj
- 1% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 5% Zsír
-
4g lencse13 kcal
-
4g vöröslencse13 kcal
-
4g rizs13 kcal
-
4g bulgur13 kcal
-
250g víz0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
50g joghurt31 kcal
-
5g tojássárgája16 kcal
-
5g citromlé1 kcal
-
3g menta2 kcal
-
3g bazsalikom1 kcal
-
0 kcal
-
13g olívaolaj111 kcal
- 1% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 5% Zsír
-
15g lencse53 kcal
-
15g vöröslencse54 kcal
-
15g rizs54 kcal
-
15g bulgur51 kcal
-
1000g víz0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
200g joghurt122 kcal
-
20g tojássárgája64 kcal
-
20g citromlé4 kcal
-
12g menta8 kcal
-
12g bazsalikom3 kcal
-
0 kcal
-
50g olívaolaj442 kcal
- 1% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 5% Zsír
-
1.1g lencse4 kcal
-
1.1g vöröslencse4 kcal
-
1.1g rizs4 kcal
-
1.1g bulgur4 kcal
-
72.8g víz0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
14.6g joghurt9 kcal
-
1.5g tojássárgája5 kcal
-
1.5g citromlé0 kcal
-
0.9g menta1 kcal
-
0.9g bazsalikom0 kcal
-
0 kcal
-
3.6g olívaolaj32 kcal
- 1% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 5% Zsír
Elkészítés
- Egy szitába kimérünk 1-1 kanál lencsét, vöröslencsét, rizst és bulgurt, majd vízben alaposan átmossuk, hogy megszabaduljunk a felesleges keményítőtől.
- Egy lábasba tesszük az átmosott lencsét és gabonákat, majd felöntjük a vízzel és puhára főzzük. Alaposan sózzuk-borsozzuk is a levet.
- Amíg puhul a lencse, egy tálkába kimérjük a joghurtot és csomómentesre keverjük a tojássárgájával és a citromlével. Hozzáadunk 1-2 evőkanállal a forró főzővízből, majd kikeverjük a joghurttal, így kiegyenlítve a hőkülönbséget.
- A joghurtos keveréket ezután a lábosba öntjük, ahol 1-2 perc alatt összemelegítjük a lencsés leveslappal.
- Egy mozsárban összezúzzuk a mentát, a bazsalikomot és az oregánót, majd amikor már pépes, leforrázzuk felhevített olívaolajjal. Óvatosan elkeverjük, majd a csorbánkba kanalazzuk a zöldfűszeres olaj kb. 80%-át.
- Egy alapos átkeverés után tálaljuk a csorbát, miután tálakba kanalaztunk, a tetejét még megdekoráljuk a maradék fűszerolajjal, és ízlés szerint kevés chilipelyhet is szórhatunk rá.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 20 p
Ennek a villámgyors, ugyanakkor izgalmasan savanykás török csorbának különlegessége, hogy az alapját 1-1 kanál lencse, vöröslencse, rizs és bulgur alkotja. Erre a maradékokból elkészíthető alapra jön egy könnyed joghurtos-tojássárgájás habarás, a pontot az i-re pedig a friss zöldfűszerrel készített olaj adja, amit utolsó lépésként kell a leveshez kevernünk.