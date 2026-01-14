Török négykanalas csorba (Dört kaşık çorbası)

Ennek a villámgyors, ugyanakkor izgalmasan savanykás török csorbának különlegessége, hogy az alapját 1-1 kanál lencse, vöröslencse, rizs és bulgur alkotja. Erre a maradékokból elkészíthető alapra jön egy könnyed joghurtos-tojássárgájás habarás, a pontot az i-re pedig a friss zöldfűszerrel készített olaj adja, amit utolsó lépésként kell a leveshez kevernünk.