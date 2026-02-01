Életmód

A szobafenyő nem véletlenül barnul és hullatja tűleveleit – Lássuk, mit üzen

A szobafenyő látványos, mégis kényes dísznövény, amely gyorsan reagál a nem megfelelő körülményekre. A barnuló ágak és a tűhullás mindig figyelmeztető jel!

A szobafenyőként is ismert Norfolk-szigeti araukária természetes élőhelyén hatalmas, impozáns fává nő, lakásban tartva azonban megőrzi visszafogott, szabályos formáját. Cserépben nevelve akár 1,5–2 méteres magasságot is elérhet.

Szobafenyő, avagy Norfolk-szigeti araukária cserépben, lakásban
Szobafenyő, avagy Norfolk-szigeti araukária

Nem kedveli a túlzott meleget

A szobafenyő világos helyen érzi jól magát, de a közvetlen napsütés károsíthatja. Nyáron az ideális hőmérséklet 18–20 °C körül alakul, a tartós meleg és a száraz levegő fokozatos legyengüléshez vezet. Jó választás lehet egy félárnyékos erkély vagy terasz, ahol védett a tűző naptól és az erős huzattól.

A téli időszak kulcsfontosságú!

  • Bár fagyot nem visel el, kifejezetten igényli a hűvös teleltetést.
  • Világos, 5–10 °C-os helyiségben pihen a legjobban.
  • A fűtött lakásban tartott példányoknál gyakran jelentkezik az alsó ágak elszáradása és a tűlevelek barnulása.

Öntözés és tápanyag: kényes egyensúly

A szobafenyő rendkívül érzékeny a túlöntözésre. A pangó víz gyorsan gyökérrothadást idéz elő, amely tűhullással és ágszáradással jár. Laza, jó vízáteresztő, enyhén savanyú talajra van szüksége, az öntözések között pedig a felső talajréteg kiszáradása ajánlott. Tavasztól nyár végéig két–négyhetente savanyú talajt kedvelő növényekhez való tápoldattal erősíthető.

szobafenyő közelről
A szobafenyő stabil, nyugodt helyen fejlődik a legszebben!

A barnulás és a tűhullás hátterében leggyakrabban a következők állnak:

A szobafenyő tehát stabil, nyugodt helyen fejlődik a legszebben!

