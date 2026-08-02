Heti Menü: könnyed csirkemelles fogások salátával és sütés nélküli édességekkel

A csirkemell minden idők legnépszerűbb húsrésze, ez szinte a világ egészén így van - a kevés kivételtől most tekintsünk el -, de ezen a héten sem levesekkel, sem nehéz köretekkel nem terheljük a gyomrunkat, csak salátával kísérjük a húst. Az édes ízekről pedig sütés nélküli sütik, pohárkrémek gondoskodnak.
Sütés nélküli sütirecepteket itt találsz!
A csirkemell és saláta párosítása ideális nyárra
Nemcsak könnyedebb nyári ebédnek remek páros, hanem táplálkozási szempontból is jó választás. A csirkemell magas fehérjetartalmú, sovány hús, amely jól illeszkedik a kiegyensúlyozott étrendbe, a friss zöldségekből készült saláták pedig olyan fontos tápanyagokat adnak hozzá, amelyek egy egyszerű rizs- vagy krumpliköretből gyakran hiányoznak.
A zöldségekben található rostok támogatják az emésztést, hozzájárulnak a hosszabb teltségérzethez, és segíthetik a bélrendszer egészséges működését is.
Nyáron különösen jólesnek a könnyebb, frissebb fogások, amikor sokan kevésbé kívánják a nehezebb, meleg köreteket, például a nagy adag (sült) krumplit vagy rizst. A friss saláták nemcsak színesebbé és változatosabbá teszi a csirkés ételeket, víztartalmuknak köszönhetően a folyadékbevitelhez is hozzájárulhatnak, rosttartalmukkal meg a jóllakottságért felelnek.
Ha kíváncsiak vagytok, milyen recepteket válogattunk nektek erre a hét napra, lessétek meg a heti menüt!
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Saláta
Mexikói avokádósalátaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű324Kalória4.1gFehérje24.9gSzénhidrát25.9gZsír
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Főétel
20 perces csirke piccataadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű479Kalória48.1gFehérje21.6gSzénhidrát21gZsír
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Desszert
Hamis snickers datolyábóladagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű337Kalória7.3gFehérje31.8gSzénhidrát21.6gZsír
vasárnap
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Saláta
Lencsés tabuléadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű155Kalória8.5gFehérje25.1gSzénhidrát3.5gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű634Kalória61.6gFehérje13.7gSzénhidrát36.5gZsír
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Desszert
A legtutibb chiapudingadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű268Kalória4.5gFehérje30.9gSzénhidrát15.1gZsír
hétfő
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű209Kalória6.5gFehérje16.4gSzénhidrát14.6gZsír
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Főétel
CsirkefasírtadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű356Kalória46.3gFehérje3gSzénhidrát16.7gZsír
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Desszert
Legegyszerűbb tiramisuadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű737Kalória16.1gFehérje41.1gSzénhidrát56.1gZsír
kedd
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Saláta
Színpompás paradicsomsalátaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű201Kalória2.3gFehérje9.2gSzénhidrát18gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes995Kalória86.6gFehérje6.3gSzénhidrát67.1gZsír
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Desszert
6 hozzávalós sajttortakockaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű564Kalória10.1gFehérje34.4gSzénhidrát43.6gZsír
szerda
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű198Kalória9.1gFehérje8.3gSzénhidrát15.2gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű274Kalória30.9gFehérje29.5gSzénhidrát3.6gZsír
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Desszert
Egyszerű vegán kókuszgolyóadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű328Kalória4.8gFehérje58.3gSzénhidrát12gZsír
csütörtök
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Saláta
Autentikus tzatzikiadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű788Kalória25.3gFehérje129.4gSzénhidrát19.6gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű582Kalória44.7gFehérje9.6gSzénhidrát39.8gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű559Kalória10.5gFehérje47.9gSzénhidrát37.9gZsír
péntek
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű192Kalória2.3gFehérje15.6gSzénhidrát14.6gZsír
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Főétel
Csirkenuggets sütőben sütveadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű299Kalória21.4gFehérje15.5gSzénhidrát16.4gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1268Kalória31.1gFehérje110.5gSzénhidrát79.7gZsír
szombat
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TIPP:
természetesen a szénhidrátoknak is helyük van az étrendben, de érdemes változatosan összeállítani a tányért: a csirkemell mellé a friss zöldséges saláta könnyen emészthető és tápanyagban gazdag kiegészítő lehet a hétköznapi ebédek során. Ha viszont szénhidrátot is ennénk, kínáljunk mellé lassú felszívódású, teljes kiőrlésű tésztát, barnarizst!