Grillezz!

2026.08.02.

Heti Menü: könnyed csirkemelles fogások salátával és sütés nélküli édességekkel

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

A csirkemellet imádjuk, és úgy látjuk, ti szintén, a saláták pedig kötelező kiegészítők, főleg nyáron, hiszen a könnyű emészthetőség és a friss zöldségek bevitele nagyon fontos! Nyugalom, édesség is készül.

A csirkemell minden idők legnépszerűbb húsrésze, ez szinte a világ egészén így van - a kevés kivételtől most tekintsünk el -, de ezen a héten sem levesekkel, sem nehéz köretekkel nem terheljük a gyomrunkat, csak salátával kísérjük a húst. Az édes ízekről pedig sütés nélküli sütik, pohárkrémek gondoskodnak.

Sütés nélküli sütirecepteket itt találsz!

Kínai mézes-szezámmagos csirke
Kínai mézes-szezámmagos csirke - recept a képre kattintva nyílik!
Nosalty/Happygirlkitchen

A csirkemell és saláta párosítása ideális nyárra

Nemcsak könnyedebb nyári ebédnek remek páros, hanem táplálkozási szempontból is jó választás. A csirkemell magas fehérjetartalmú, sovány hús, amely jól illeszkedik a kiegyensúlyozott étrendbe, a friss zöldségekből készült saláták pedig olyan fontos tápanyagokat adnak hozzá, amelyek egy egyszerű rizs- vagy krumpliköretből gyakran hiányoznak.

A zöldségekben található rostok támogatják az emésztést, hozzájárulnak a hosszabb teltségérzethez, és segíthetik a bélrendszer egészséges működését is.

Nyáron különösen jólesnek a könnyebb, frissebb fogások, amikor sokan kevésbé kívánják a nehezebb, meleg köreteket, például a nagy adag (sült) krumplit vagy rizst. A friss saláták nemcsak színesebbé és változatosabbá teszi a csirkés ételeket, víztartalmuknak köszönhetően a folyadékbevitelhez is hozzájárulhatnak, rosttartalmukkal meg a jóllakottságért felelnek.

Ha kíváncsiak vagytok, milyen recepteket válogattunk nektek erre a hét napra, lessétek meg a heti menüt!

TIPP:

természetesen a szénhidrátoknak is helyük van az étrendben, de érdemes változatosan összeállítani a tányért: a csirkemell mellé a friss zöldséges saláta könnyen emészthető és tápanyagban gazdag kiegészítő lehet a hétköznapi ebédek során. Ha viszont szénhidrátot is ennénk, kínáljunk mellé lassú felszívódású, teljes kiőrlésű tésztát, barnarizst!

Legújabb receptek

tócsni

Legegyszerűbb tócsni

Tócsni, lapcsánka, cicege vagy macok - mindegy hogyan hívjuk, ezt a pofonegyszerű burgonyás ételt mindannyian imádjuk. Bár egész évben érdemes készíteni, a nyárnak elmaradhatatlan eleme ...

bundázott zöldség

Rántott patisszon

A rántott patisszon, vagy csillagtök egy igazi nyári komfort kaja. Bár olajban sül, mégsem nehezíti el a gyomrot, így ebédre vagy vacsira is remek választás. Tartármártással vagy ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Égő cserélése
Grillezz!

5 egyszerű tipp, amivel látványosan csökkentheted az otthoni áramfogyasztást

Az elmúlt években sokan rájöttek, hogy már néhány apró szokás megváltoztatásával is érezhetően csökkenthető a villanyszámla. Ráadásul az energiatakarékosság nemcsak a pénztárcádnak kedvez, hanem a környezetet is kíméli. Összegyűjtöttünk öt olyan praktikát mai Otthon Tippünkben, amelyekhez nem kell felújítás vagy nagy beruházás, mégis hosszú távon sokat számíthatnak.

Nosalty

További cikkek

Görög joghurtot kanalazó kéz
Grillezz!

A zabpehely nem mindig a legjobb a reggeli: az időseknek...

Bizonyos kor felett az ember szervezete többet érdemel reggelente, mint egy lekváros kenyér. Olyat, ami kellő energiát ad a naphoz, és még fehérjében is bővelkedik, miközben felesleges rossz zsíroktól mentes. A zabpehely sokat emlegetett, pozitív élettani hatású reggeli, azonban mutatunk egy ennél jobb választást, ami 60 év felett érdemes előnyben részesíteni.

lángossütés szabadban, rengeteg olajban
Grillezz!

Mit együnk és mit ne, ha kánikula van – A...

A nyári hőség nemcsak a közérzetünkre van hatással, hanem az étvágyunkat és az étkezési szokásainkat is megváltoztathatja. Kánikulában sokan kevésbé kívánják a nehéz, forró ételeket, a szervezet ugyanis igyekszik csökkenteni az emésztésből származó plusz hőtermelést. A megfelelő ételek kiválasztása azonban ilyenkor különösen fontos, hiszen a nagy melegben nemcsak vizet veszítünk, hanem értékes ásványi anyagokat és elektrolitokat is. Mutatjuk, mely ételek segíthetnek hidratáltabbnak maradni a forró napokon, és mely fogásokat érdemes inkább kerülni.

Még több cikk

Top Receptek

tocsni-burgonya-lapcsanka-cicege
tócsni

Legegyszerűbb tócsni

Tócsni, lapcsánka, cicege vagy macok - mindegy hogyan hívjuk, ezt a pofonegyszerű burgonyás ételt mindannyian imádjuk. Bár egész évben érdemes készíteni, a nyárnak elmaradhatatlan eleme ...

hagyomanyos-toltott-paprika
töltött paprika

Hagyományos töltött paprika

Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé.  Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept