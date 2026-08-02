Heti Menü: könnyed csirkemelles fogások salátával és sütés nélküli édességekkel

A csirkemellet imádjuk, és úgy látjuk, ti szintén, a saláták pedig kötelező kiegészítők, főleg nyáron, hiszen a könnyű emészthetőség és a friss zöldségek bevitele nagyon fontos! Nyugalom, édesség is készül.

A csirkemell minden idők legnépszerűbb húsrésze, ez szinte a világ egészén így van - a kevés kivételtől most tekintsünk el -, de ezen a héten sem levesekkel, sem nehéz köretekkel nem terheljük a gyomrunkat, csak salátával kísérjük a húst. Az édes ízekről pedig sütés nélküli sütik, pohárkrémek gondoskodnak.

Sütés nélküli sütirecepteket itt találsz!

Kínai mézes-szezámmagos csirke - recept a képre kattintva nyílik! Nosalty/Happygirlkitchen

A csirkemell és saláta párosítása ideális nyárra

Nemcsak könnyedebb nyári ebédnek remek páros, hanem táplálkozási szempontból is jó választás. A csirkemell magas fehérjetartalmú, sovány hús, amely jól illeszkedik a kiegyensúlyozott étrendbe, a friss zöldségekből készült saláták pedig olyan fontos tápanyagokat adnak hozzá, amelyek egy egyszerű rizs- vagy krumpliköretből gyakran hiányoznak.

A zöldségekben található rostok támogatják az emésztést, hozzájárulnak a hosszabb teltségérzethez, és segíthetik a bélrendszer egészséges működését is.

Nyáron különösen jólesnek a könnyebb, frissebb fogások, amikor sokan kevésbé kívánják a nehezebb, meleg köreteket, például a nagy adag (sült) krumplit vagy rizst. A friss saláták nemcsak színesebbé és változatosabbá teszi a csirkés ételeket, víztartalmuknak köszönhetően a folyadékbevitelhez is hozzájárulhatnak, rosttartalmukkal meg a jóllakottságért felelnek.

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TIPP:

természetesen a szénhidrátoknak is helyük van az étrendben, de érdemes változatosan összeállítani a tányért: a csirkemell mellé a friss zöldséges saláta könnyen emészthető és tápanyagban gazdag kiegészítő lehet a hétköznapi ebédek során. Ha viszont szénhidrátot is ennénk, kínáljunk mellé lassú felszívódású, teljes kiőrlésű tésztát, barnarizst!