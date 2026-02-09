Gasztro

2026.02.09.

Csirke- vagy pulykasonka – Melyik a jobb fehérjeforrás?

Nosalty profilképe Nosalty

A csirke- és pulykamell sonka egyaránt népszerű fehérjeforrás, de vajon van köztük valódi különbség tápérték szempontjából? Megnéztük, melyik mit tud, és kiderült, hogy nem ott van a lényeg, ahol elsőre gondolnánk.

A csirke- és pulykamellsonkák gyakorta kerülnek asztalra azok körében, akik egyszerűen szeretnék növelni a napi fehérjebevitelüket. Mindkét felvágott baromfihúsból készül, jellemzően alacsony zsírtartalommal, ezért első ránézésre nehéz különbséget tenni közöttük. Fehérje szempontjából azonban vannak apró, de érdekes eltérések.

Sonkaszeletek
Csirke- vagy pulykasonka – Melyik jobb fehérjeforrás?
Getty Images

Átlagosan 100 gramm csirkemellsonka körülbelül 17–19 gramm fehérjét tartalmaz, míg a pulykamellsonka fehérjetartalma általában 16–20 gramm között mozog.

Ez azt jelenti, hogy a két termék fehérjetartalma gyakorlatilag azonos, a különbséget inkább a gyártási technológia, a hústartalom és a hozzáadott víz mennyisége okozza, nem maga a húsfajta.

A fehérje minősége mindkét esetben teljes értékű, vagyis tartalmazza az összes esszenciális aminosavat, amelyek fontosak az izomzat fenntartásához, a regenerációhoz és a jóllakottságérzet kialakításához.

Emiatt mind a csirke-, mind a pulykasonka jól beilleszthető fogyókúrás, sportolói vagy fehérjedús étrendbe.

A választásnál azonban nem csak a fehérje mennyisége számít

A feldolgozott sonkák esetében érdemes figyelni a hústartalomra (minél magasabb, annál jobb a fehérje–víz arány) és a só- és adalékanyag-tartalom.

Összességében fehérje szempontból nincs érdemi különbség a csirke- és pulykamell sonka között.

Ha a cél pusztán a fehérjebevitel növelése, mindkettő jó választás. A döntést inkább az ízlés, az összetevők listája és a sótartalom alapján érdemes meghozni, nem pedig a hús típusa miatt.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

tartármártás

Remulád mindenmentesen

Pár alap hozzávaló és 5 perc alatt el is készül ez a krémes, savanykás remulád, ami a mentessége ellenére pont olyan, mint a klasszikus. Fish and chips mellé kötelező, de szendvicsben, ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

bubos-hus
sült hús

Búbos hús

Ez az étel egy régi Horvát Ilonás recept, amit nagyon szeretünk. Olyan különleges az íze, amit nem lehet leírni, eteti magát:).

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept