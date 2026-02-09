Csirke- vagy pulykasonka – Melyik a jobb fehérjeforrás?

A csirke- és pulykamellsonkák gyakorta kerülnek asztalra azok körében, akik egyszerűen szeretnék növelni a napi fehérjebevitelüket. Mindkét felvágott baromfihúsból készül, jellemzően alacsony zsírtartalommal, ezért első ránézésre nehéz különbséget tenni közöttük. Fehérje szempontjából azonban vannak apró, de érdekes eltérések.
Átlagosan 100 gramm csirkemellsonka körülbelül 17–19 gramm fehérjét tartalmaz, míg a pulykamellsonka fehérjetartalma általában 16–20 gramm között mozog.
Ez azt jelenti, hogy a két termék fehérjetartalma gyakorlatilag azonos, a különbséget inkább a gyártási technológia, a hústartalom és a hozzáadott víz mennyisége okozza, nem maga a húsfajta.
A fehérje minősége mindkét esetben teljes értékű, vagyis tartalmazza az összes esszenciális aminosavat, amelyek fontosak az izomzat fenntartásához, a regenerációhoz és a jóllakottságérzet kialakításához.
Emiatt mind a csirke-, mind a pulykasonka jól beilleszthető fogyókúrás, sportolói vagy fehérjedús étrendbe.
A választásnál azonban nem csak a fehérje mennyisége számít
A feldolgozott sonkák esetében érdemes figyelni a hústartalomra (minél magasabb, annál jobb a fehérje–víz arány) és a só- és adalékanyag-tartalom.
Összességében fehérje szempontból nincs érdemi különbség a csirke- és pulykamell sonka között.
Ha a cél pusztán a fehérjebevitel növelése, mindkettő jó választás. A döntést inkább az ízlés, az összetevők listája és a sótartalom alapján érdemes meghozni, nem pedig a hús típusa miatt.