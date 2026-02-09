Csirke- vagy pulykasonka – Melyik a jobb fehérjeforrás?

A csirke- és pulykamell sonka egyaránt népszerű fehérjeforrás, de vajon van köztük valódi különbség tápérték szempontjából? Megnéztük, melyik mit tud, és kiderült, hogy nem ott van a lényeg, ahol elsőre gondolnánk.

A csirke- és pulykamellsonkák gyakorta kerülnek asztalra azok körében, akik egyszerűen szeretnék növelni a napi fehérjebevitelüket. Mindkét felvágott baromfihúsból készül, jellemzően alacsony zsírtartalommal, ezért első ránézésre nehéz különbséget tenni közöttük. Fehérje szempontjából azonban vannak apró, de érdekes eltérések.

Csirke- vagy pulykasonka – Melyik jobb fehérjeforrás?

Átlagosan 100 gramm csirkemellsonka körülbelül 17–19 gramm fehérjét tartalmaz, míg a pulykamellsonka fehérjetartalma általában 16–20 gramm között mozog.

Ez azt jelenti, hogy a két termék fehérjetartalma gyakorlatilag azonos, a különbséget inkább a gyártási technológia, a hústartalom és a hozzáadott víz mennyisége okozza, nem maga a húsfajta.

A fehérje minősége mindkét esetben teljes értékű, vagyis tartalmazza az összes esszenciális aminosavat, amelyek fontosak az izomzat fenntartásához, a regenerációhoz és a jóllakottságérzet kialakításához.

Emiatt mind a csirke-, mind a pulykasonka jól beilleszthető fogyókúrás, sportolói vagy fehérjedús étrendbe.

A választásnál azonban nem csak a fehérje mennyisége számít

A feldolgozott sonkák esetében érdemes figyelni a hústartalomra (minél magasabb, annál jobb a fehérje–víz arány) és a só- és adalékanyag-tartalom.

Összességében fehérje szempontból nincs érdemi különbség a csirke- és pulykamell sonka között.

Ha a cél pusztán a fehérjebevitel növelése, mindkettő jó választás. A döntést inkább az ízlés, az összetevők listája és a sótartalom alapján érdemes meghozni, nem pedig a hús típusa miatt.

