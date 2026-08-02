Nem mindig hirtelen romlik el a mosógép. Mutatjuk azt a 6 figyelmeztető jelet, amely arra utal, hogy hamarosan érdemes lehet új készüléket vásárolnod.

Egy jó mosógép hosszú éveken át hű társ a háztartásban, de nincs olyan készülék, amely örökké működne, sőt, lassan ott tartunk, hogy 3-5 évnél nincsen több futamidő az újonnan vásárolt háztartási gépekben. Szerencsére a legtöbb esetben jóval azelőtt figyelmeztet a mosógépünk, hogy végleg tönkremenne, ha pedig időben felismered a jelzéseket, eldöntheted, hogy még megéri-e javíttatni, vagy már érdemes új készülék után nézni. Mutatjuk azt a hat legfontosabb árulkodó jelet, amelyet nem érdemes figyelmen kívül hagyni.

6 árulkodó jel, hogy ideje lecserélned a mosógépedet – Ne várd meg, amíg végleg feladja

Egy mosógép élettartama nagyban rajtad is múlik

A gyártók azt állítják, egy átlagos mosógép megfelelő használat mellett akár 10–15 évig is megbízhatóan működhet.

Az azonban, hogy meddig bírja, nagyban függ attól is, milyen gyakran használod, mennyire terheled túl, illetve rendszeresen gondoskodsz-e a karbantartásáról.

A vízkőlerakódás, az eltömődött szűrő vagy a túl sok mosószer használata idővel mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a készülék teljesítménye romoljon, éppen ezért nem minden hiba jelenti azt, hogy azonnal új gépet kell vásárolni, néha egy alapos tisztítás vagy egy kisebb javítás is megoldhatja a problémát. Amikor azonban több figyelmeztető jel is egyszerre jelentkezik, már érdemes elgondolkodni a cserén.

Tudtad? modern mosógépek ugyan jóval energia- és víztakarékosabbak, mint a régebbi modellek, azonban az összetettebb elektronika miatt egy drágább vezérlőpanel- vagy motorhiba javítása már sokszor nem gazdaságos. Éppen ezért a szakemberek gyakran azt javasolják, hogy egy 10–15 éves készüléknél a javítás költségét mindig vesd össze egy új gép árával, mielőtt döntesz.

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Mi rövidíti le leginkább egy mosógép élettartamát?

Sok meghibásodás megelőzhető lenne néhány egyszerű szokás megváltoztatásával. Az egyik leggyakoribb hiba a dob túlterhelése, ami hosszú távon a motort és a csapágyakat is fokozottan igénybe veszi.

Ugyancsak problémát okozhat a túl sok mosószer használata. A felesleg lerakódik a gép belsejében, kellemetlen szagokat okozhat, és elősegítheti a penész kialakulását. A kemény víz miatt kialakuló vízkő szintén csökkentheti a fűtőszál és más alkatrészek élettartamát, ezért érdemes időnként vízkőoldó tisztítást is végezni.

Így maradhat jó állapotban a mosógéped hosszabb ideig

Néhány egyszerű karbantartási lépéssel évekkel meghosszabbíthatod a készülék élettartamát.

Havonta egyszer indíts magas hőfokú, üres tisztítómosást.

Rendszeresen tisztítsd ki a szűrőt.

Mosás után hagyd résnyire nyitva az ajtót, hogy kiszellőzhessen a dob.

Időnként mosd ki a mosószer-adagolót is.

Mindig tartsd be a gyártó által ajánlott maximális töltetet.

Nem minden hiba jelenti azt, hogy azonnal új gépet kell vásárolni

Összegzés

A mosógép ritkán mondja fel egyik napról a másikra a szolgálatot, de ha odafigyelsz a figyelmeztető jelekre, időben eldöntheted, hogy elegendő egy javítás, vagy már eljött az ideje a cserének. A rendszeres karbantartás pedig nemcsak a meghibásodások esélyét csökkenti, hanem a készülék élettartamát is jelentősen meghosszabbíthatja.

Ezt csináld a mosógépeddel, hogy úgy működjön, mintha tegnap vetted volna – A szerelő hasznos tanácsai!

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