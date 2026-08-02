A MENTESEN TELJESEN legújabb részében Ötvös Zsuzsi cukrász, gasztroblogger és szakácskönyvíró vette be a Nosalty konyhastúdióját, aki legújabb, növényi alapú desszertes könyvéből készített el egy igen mutatós répatortácskát.

Ha eddig kétségeid voltak a vegán desszerteket illetően, akkor Ötvös Zsuzsi munkája az ékes bizonyíték arra, hogy igenis lehet egészséges, mutatós és finom is egy sütemény. A MENTESEN TELJESEN legújabb részében egy vegán répatortácskát készített el a Nosalty konyhájában, amit nemrégiben megjelent Természetesen desszert című receptes könyvéből hozott el.

A MENTESEN TELJESEN legújabb részében Ötvös Zsuzsi cukrász és szakácskönyvíró látogatott el a Nosalty konyhájába

A MENTESEN TELJESEN korábbi részeiből már megtudhattátok, hogyan készülhet tej- és tojásmentesen a rizskoch, és azt is, mitől lesz ugyanolyan puha és szaftos gluténmentesen a piskótatekercs akárcsak az eredeti. A tejmentes krémlevesek titkát is megosztotta már veletek Sára, de cukormentes baracklekvár is volt már terítéken.

Most pedig Ötvös Zsuzsi, mint vendégszereplő hozta el új receptes könyvének egyik finomságát.

Ötvös Zsuzsi legújabb könyvével

Vegán répatortácskák

A tej- és tojásmentes répatortácskákat vaníliás kókuszkrémmel és passiós baracklekvárral tuningolta fel, amik elsőosztályú vendégvárók lehetnek egy-egy különleges eseményen.

Ha szeretnétek ti is elkészíteni a vegán mini desszerteket, akkor tartsatok velünk!