A MENTESEN TELJESEN legújabb részében Ötvös Zsuzsi cukrász és szakácskönyvíró látogatott el a Nosalty konyhájába

Ha eddig kétségeid voltak a vegán desszerteket illetően, akkor Ötvös Zsuzsi munkája az ékes bizonyíték arra, hogy igenis lehet egészséges, mutatós és finom is egy sütemény. A MENTESEN TELJESEN legújabb részében egy vegán répatortácskát készített el a Nosalty konyhájában, amit nemrégiben megjelent Természetesen desszert című receptes könyvéből hozott el.
A MENTESEN TELJESEN korábbi részeiből már megtudhattátok, hogyan készülhet tej- és tojásmentesen a rizskoch, és azt is, mitől lesz ugyanolyan puha és szaftos gluténmentesen a piskótatekercs akárcsak az eredeti. A tejmentes krémlevesek titkát is megosztotta már veletek Sára, de cukormentes baracklekvár is volt már terítéken.
Most pedig Ötvös Zsuzsi, mint vendégszereplő hozta el új receptes könyvének egyik finomságát.