Ennél színesebb aligha lehetne a mai menüsor.
Nosalty Mit főzzek ma? Hűsítő leves, görög főétel és tiramisus desszert kívánkozik a tányérodra
Csupa szemet gyönyörködtető finomság érkezik a mai napra: levessel, főétellel és desszerttel.
Csupa szemet gyönyörködtető finomság érkezik a mai napra: levessel, főétellel és desszerttel.
Ennél színesebb aligha lehetne a mai menüsor.
Tócsni, lapcsánka, cicege vagy macok - mindegy hogyan hívjuk, ezt a pofonegyszerű burgonyás ételt mindannyian imádjuk. Bár egész évben érdemes készíteni, a nyárnak elmaradhatatlan eleme ...
A rántott patisszon, vagy csillagtök egy igazi nyári komfort kaja. Bár olajban sül, mégsem nehezíti el a gyomrot, így ebédre vagy vacsira is remek választás. Tartármártással vagy ...
Ehhez a babapiskótás sütihez még krémet sem kell főzni, így tényleg nagyon hamar elkészül. Csak arra kell várni, hogy a hűtőben néhány óra alatt megpuhuljon a piskóta. Mi most friss ...
Az elmúlt években sokan rájöttek, hogy már néhány apró szokás megváltoztatásával is érezhetően csökkenthető a villanyszámla. Ráadásul az energiatakarékosság nemcsak a pénztárcádnak kedvez, hanem a környezetet is kíméli. Összegyűjtöttünk öt olyan praktikát mai Otthon Tippünkben, amelyekhez nem kell felújítás vagy nagy beruházás, mégis hosszú távon sokat számíthatnak.Nosalty
A MENTESEN TELJESEN legújabb részében Ötvös Zsuzsi cukrász, gasztroblogger és szakácskönyvíró vette be a Nosalty konyhastúdióját, aki legújabb, növényi alapú desszertes könyvéből készített el egy igen mutatós répatortácskát.Nosalty
Nem mindig hirtelen romlik el a mosógép. Mutatjuk azt a 6 figyelmeztető jelet, amely arra utal, hogy hamarosan érdemes lehet új készüléket vásárolnod.Nosalty
Bizonyos kor felett az ember szervezete többet érdemel reggelente, mint egy lekváros kenyér. Olyat, ami kellő energiát ad a naphoz, és még fehérjében is bővelkedik, miközben felesleges rossz zsíroktól mentes. A zabpehely sokat emlegetett, pozitív élettani hatású reggeli, azonban mutatunk egy ennél jobb választást, ami 60 év felett érdemes előnyben részesíteni.
Ne higgyétek, hogy augusztusban havi receptgyűjtés nélkül maradtok! Csodaszép szezonális fogásokat válogattunk nektek, melyek méltón zárják a nyarat, vagy legalábbis az augusztust.
A nyári hőség nemcsak a közérzetünkre van hatással, hanem az étvágyunkat és az étkezési szokásainkat is megváltoztathatja. Kánikulában sokan kevésbé kívánják a nehéz, forró ételeket, a szervezet ugyanis igyekszik csökkenteni az emésztésből származó plusz hőtermelést. A megfelelő ételek kiválasztása azonban ilyenkor különösen fontos, hiszen a nagy melegben nemcsak vizet veszítünk, hanem értékes ásványi anyagokat és elektrolitokat is. Mutatjuk, mely ételek segíthetnek hidratáltabbnak maradni a forró napokon, és mely fogásokat érdemes inkább kerülni.
A prebranac-nak többféle változata van, hagyományos szerb étel. Én ezt a változatot kóstoltam. Nagyon ízletes és laktató. Próbáljátok ki!
Tócsni, lapcsánka, cicege vagy macok - mindegy hogyan hívjuk, ezt a pofonegyszerű burgonyás ételt mindannyian imádjuk. Bár egész évben érdemes készíteni, a nyárnak elmaradhatatlan eleme ...
Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé. Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...