Nosalty Mit főzzek ma? Hűsítő leves, görög főétel és tiramisus desszert kívánkozik a tányérodra

A nyári hőség nemcsak a közérzetünkre van hatással, hanem az étvágyunkat és az étkezési szokásainkat is megváltoztathatja. Kánikulában sokan kevésbé kívánják a nehéz, forró ételeket, a szervezet ugyanis igyekszik csökkenteni az emésztésből származó plusz hőtermelést. A megfelelő ételek kiválasztása azonban ilyenkor különösen fontos, hiszen a nagy melegben nemcsak vizet veszítünk, hanem értékes ásványi anyagokat és elektrolitokat is. Mutatjuk, mely ételek segíthetnek hidratáltabbnak maradni a forró napokon, és mely fogásokat érdemes inkább kerülni.