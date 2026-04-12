Heti Menü – Krémes túró és juhtúró kerül az előételbe, a főételbe és a desszertbe is

Ne gondolkozz tovább azon, mit főzöl a jövő héten, mert most sokunk kedvencét, a túrót és a juhtúrót helyeztük középpontba, hogy izgalmas reggelirevalót, főételeket és persze sütiket készítsünk. Íme e heti menünk!

Mindenképpen böngésszétek át e heti menünket, megéri! Az mondjuk feltétel, hogy szeressétek a túrót és a juhtúrót, mert a héten szinte mindenbe belekerül: lesz itt töltött túrós zsömle klasszikus recept szerint, juhtúrós sztrapacska kaporral, ahogy azt kell, reszelt túrós süti kakaósan, muffin szintén túróval, zöldfűszeres juhtúrókrém, sajtos hacsapuri reggelire vagy előételnek, de bécsi rakott palacsinta, málnás túrógombócszelet, sőt, kapros-túrós palacsinta és retró túrós batyu is!

Míg a túrós ételek tehéntúróból készülnek, így enyhébb ízűek, több receptben működnek, a juhtúrós ételek értelemszerűen juhtúróból, ami zsírosabb és sokkal karakteresebb, szinte csípős ízű. A tehéntúró tehát jóval univerzálisabb, ezért sokkal gyakoribb a hétköznapi magyar konyhában, a juhtúrót pedig inkább sós, rusztikus fogásokban használják.

Lássuk is a heti menünket!